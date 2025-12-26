企業人才爭奪邁入「信任時代」 2025雇主品牌創意大賽西雙版納揭曉
EINPresswire.com/ -- 【西雙版納訊】在全球人才競爭日趨白熱化之際，企業正逐步將「雇主品牌」從傳統招聘工具升級為組織戰略核心。剛於雲南西雙版納落幕的2025雇主品牌創意大賽，共吸引534家跨國及本地企業提交1,831件作品，反映企業在吸引與留住人才方面的新思維。
主辦單位雇主品牌研究所指出，本屆參賽企業橫跨科技、金融、消費品、製造、醫藥及服務業等多個領域，包括Mercedes-Benz、AstraZeneca China、Bosch China、L’Oréal China、Marriott International及H&M等知名機構。評審團由國際權威專家組成，當中包括被譽為「雇主品牌之父」的Richard Mosley、全球雇主品牌顧問Ali Ayaz、數據建模專家Barbara Zych，以及來自學界、公益界與媒體界的代表。
評審標準聚焦五大維度：內容營運、創意設計、傳播策略、用戶體驗及組織洞察。最終，74家企業的160件作品獲選為年度優秀案例。
值得注意的是，大會今年首設「雇主品牌成就獎」，旨在表彰在人才戰略實踐中表現突出的個人與團隊。得獎者包括Lianjia、BEIJING FANUC、Bosch China、Greentown China Holdings Limited、Marriott International及Mercedes-Benz等。
雇主品牌研究所發起人傅海洋表示：「過去九年，我們見證雇主品牌從『講故事』走向『造信任』。AI或許能提升效率，但無法取代人與組織之間的信任建立。真正的雇主品牌，不是粉飾變革，而是幫助員工理解並適應變革。」
她進一步指出，在技術驅動流程重構的同時，雇主品牌的價值在於讓每位員工找到自己的位置。「品牌的生命力不在包裝，而在對『人』的理解與尊重。我們希望更多企業從追求效率，轉向建設一個以信任為基礎的人才生態。」
觀察本屆作品可見明顯趨勢：企業愈加重視員工體驗設計；AI技術被廣泛應用於人才溝通場景；組織文化成為品牌敘事主軸；跨部門協作打造雇主內容的比例亦顯著上升。越來越多企業已將雇主品牌視為需長期投入的核心資產。
主辦方透露，2026年賽事將全面升級國際參與機制，進一步促進全球雇主品牌創新的交流與融合。新一屆報名預計於2026年5月啟動。
關於雇主品牌研究所
雇主品牌研究所（Employer Branding Institute）是亞太區具影響力的雇主品牌智庫，客戶涵蓋逾2,000家企業，當中包括300多家《財富》世界500強公司。機構業務涵蓋創意賽事、多元、公平、包容與歸屬感解決方案、職場幸福感與EHS（環境、健康與安全）諮詢、會員服務及國際認證支援，並由HRflag與緯思文化聯合營運。
媒體聯絡：Ocean Fu
電話：+86 138 1641 9074
電郵：ocean.fu@ebwings.com
Ocean Fu
