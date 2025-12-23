企业人才竞争进入“信任时代”：2025雇主品牌创意大赛在西双版纳收官
创意驱动雇主品牌升级，超 500 家企业提交 1831 件作品，呈现人才吸引新趋势SHANGHAI, SHANGHAI, CHINA, December 23, 2025 /EINPresswire.com/ -- 随着人才竞争加剧，企业正将雇主品牌从传统招聘延伸为组织战略资产，用更真实、更具体验感的内容建立与员工、候选人的连接。雇主品牌正在成为企业文化表达、组织沟通与人才吸引的重要力量。
在这一趋势带动下，2025雇主品牌创意大赛在中国西双版纳圆满举行。本届大赛由领先的雇主品牌传播机构雇主品牌研究所主办，战略合作媒体《商业周刊/中文版》、校果、Lockin China共同支持，吸引梅赛德斯-奔驰、阿斯利康、施耐德电气、欧莱雅中国、万豪国际、伊利等534家国内外知名企业，共提交 1831 件作品，覆盖科技、金融、消费品、制造、医药、服务业等多个行业。
本届评审团由国际雇主品牌相关的专家组成，包括雇主品牌之父Richard Mosley、世界雇主品牌专家Ali Ayaz先生、全球雇主品牌建设数据建模引领者Barbara Zych女士、上海真爱梦想公益基金会战略研究院院长朱秋霞女士、HAVAS汉威士集团中国区董事总经理兼首席执行官及第十七届4A理事长兼秘书长孙二黑先生、《商业周刊/中文版》执行主编范荣靖先生、雇主品牌研究所发起人傅海洋女士、法国里昂商学院全球人力资源与组织创新研究中心联席主任唐秋勇先生。他们基于“内容运营、创意设计、传播策略、用户体验 + 组织洞察”的评审体系，对作品进行专业评估，并评选出年度来自74家的160个优秀作品。
雇主品牌研究所发起人傅海洋表示：“九年来，我们见证了雇主品牌从‘讲故事’走向‘造信任’。在AI重塑工作的当下，效率加快，但人与组织之间的理解却更需要时间。算法可以优化流程，却无法取代信任的建立。真正的雇主品牌，不是粉饰变化，而是帮助员工理解变化、适应变化。”
她进一步指出：
“AI推动流程重构，但雇主品牌的价值在于让每位员工找到自己的位置。真正的品牌生命力，不来自包装，而来自对‘人’的理解与尊重。我们希望更多企业从关注效率，走向建设信任的生态，让不同世代与背景的人才在组织中找到归属。”
今年的参赛作品呈现出多个趋势：企业更重视员工体验设计，AI 被引入人才沟通场景，组织文化成为传播叙事主线，跨部门联合打造雇主品牌内容的比例显著提升。越来越多企业将雇主品牌视为长期建设的核心资产。
本次大赛新增的“雇主品牌成就奖”旨在表彰在组织人才战略中展现卓越实践的个人和团队。今年包括上海链家，北京发那科，博世中国，绿城中国谷安璐女士，万豪国际，梅赛德斯-奔驰等团队获此荣誉。
大赛主旨持续推动行业交流，并计划在 2026 年全面升级国际参与机制，促进国内外雇主品牌创新的共同发展。2026年度报名预计于2026年 5 月正式开放。
关于主办方
雇主品牌研究所（Employer Branding Institute）是领先的雇主品牌研究机构，汇聚全球雇主品牌领域的泰斗与人力资源专家，如雇主品牌理念创始人Simon Barrow、雇主品牌之父Richard Mosley等。雇主品牌研究所客户超过2000家企业，其中包括超过300多家《财富》世界500强企业。雇主品牌研究所拥有五大业务线：
第一为全球旗帜性雇主品牌创意活动——雇主品牌创意大赛及创意节，每年超过1,000家全球领先企业报名参加这一盛事。第二大业务线通过领先的技术提供DEIB全面解决方案，主要包括：多元公平包容大奖（Belonging Awards）、DEIB体系检测、DEIB数据与基准服务、DEIB测评服务、DEIB文化建设指导、包容领导力发展项目与包容领导力专家认证、DEIB发展项目工具定制服务以及DEI Hyper高级分析与学习系统等八大模块。作为雇主品牌和多元、公平、包容、归属感方面的先锋，业已推出《DEI雇主指南》、《全球DEI合规指南》、《DEI趋势展望与实践案例》、《雇主品牌高管指南》等多份研究报告。第三大业务线为职场幸福度（Well-being）、环境健康安全（EHS）相关的全面解决方案。
另外两大业务线分别为会员服务和认证，目前有超过400家付费企业会员，大多是世界500强企业和行业冠军企业。雇主品牌研究所还帮助诸多全球领先企业进行ISO30415、ISO30414、ISO45003方面的国际认证。
雇主品牌研究所是HRflag与纬思文化的联合品牌。
