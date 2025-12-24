سمو الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيساً لمجلس الإدارة
«آرام جروب» تعلن عن مجلس إدارتها الجديد علي مسمار مديراً عاماً، وجاكوب باجاك متحدثاً باسم مجلس الإدارةABU DHABI, ABU DHABI CITY, UNITED ARAB EMIRATES, December 24, 2025 /EINPresswire.com/ -- أعلنت مجموعة آرام (Aram Group)، وهي شركة استثمارية مقرها دولة الإمارات، عن تشكيل مجلس إدارة جديد برئاسة سمو الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان.
وجرى الإعلان عن مجلس الإدارة الجديد عقب اجتماع داخلي عُقد في مكاتب المجموعة داخل الدولة، بحضور جميع أعضاء المجلس، في خطوة تعكس مرحلة جديدة من نمو وتطور الشركة.
وسيتولى مجلس الإدارة مسؤولية توجيه استراتيجية تنويع الأعمال للمجموعة، بما يهدف إلى تعزيز القيمة طويلة الأمد للمساهمين ودعم الاستدامة.
وقال سمو الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان: "نمر بمرحلة تشهد تسارعاً كبيراً في التطور التكنولوجي، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية. ويتمثل دور مجلس الإدارة في الاستفادة من هذه الفرص وفق أعلى معايير الحوكمة والانضباط، وبما يحفظ مصالح المساهمين ويحقق قيمة مستدامة على المدى الطويل"
من جانبه، قال علي مسمار، المدير العام لمجموعة آرام: "يمثل تشكيل مجلس الإدارة الجديد محطة مهمة في مسيرة مجموعة آرام، وبداية مرحلة استراتيجية جديدة. تعمل المجموعة على توسيع استثماراتها في قطاعات الطيران، ومعالجة البيانات، والإعلام، والرعاية الصحية، مع تركيز خاص على الشركات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وسيسهم مجلس الإدارة بدور رئيسي في دعم النمو المستدام وحماية مصالح المساهمين."
بدوره، قال جاكوب باجاك، المتحدث باسم مجلس الإدارة:" الشفافية والتواصل المسؤول مع المساهمين والجمهور من أولوياتنا. ويدرس مجلس الإدارة حالياً فرصاً استثمارية في القطاعات الطبية والطيران ومعالجة البيانات، إضافة إلى مشروع إعلامي محتمل يركز على المحتوى الرياضي، مع الالتزام بالمسؤولية المجتمعية"
ومع اكتمال فريق القيادة الجديد، تؤكد مجموعة آرام استعدادها لتعزيز استراتيجية التنويع وترسيخ مكانتها كشركة استثمارية حديثة تتطلع إلى المستقبل.
