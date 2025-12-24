YWO Ra Mắt 'YWO Connect': Chương Trình Giới Thiệu Bạn Bùnè Cg Giao Gịch.

YWO Trading Platform YWO Trading Platform YWO Connect Referral Program Beyond the Ordinary Welcome to YWO

Sáng kiến mới giúp trader khai thác giá trị mạng lưới cá nhân với cơ chế chi trả tiền mặt minh bạch, theo bậc, lên đến 500 USD – áp dụng Điều khoản & Điều kiện.

COMOROS, December 24, 2025 /EINPresswire.com/ -- Nhằm mở rộng cơ hội gia tăng giá trị cho các đối tác, công ty fintech YWO chính thức ra mắt YWO Connect, chương trình giới thiệu bạn bè cùng giao dịch, được tinh giản và thiết kế để biến các mối quan hệ nghề nghiệp thành một “lớp tài sản” tạo thu nhập. Xuất phát từ thực tế trader thường xuyên hỗ trợ đồng nghiệp về khớp lệnh, spread và độ ổn định nền tảng, YWO Connect mang đến một cơ chế có cấu trúc rõ ràng để phát huy tiềm lực đó và thương mại hóa những giá trị đó.

Sự kiện ra mắt này tiếp tục củng cố chiến lược làm mới thương hiệu gần đây của YWO – đặt trọng tâm vào tính minh bạch, rõ ràng và giá trị thực, thay vì các mô hình thưởng phức tạp, thiếu minh bạch. Chương trình đưa ra một đề xuất đơn giản: Giới thiệu đủ điều kiện sẽ được chi trả theo các điều khoản rõ ràng và minh bạch.

Chuyển Hóa Vốn Quan Hệ Thành Lợi Nhuận Thực Tế

YWO Connect giải quyết một nghịch lý phổ biến trong cộng đồng giao dịch: trader thường đóng vai trò “cố vấn không chính thức”, giúp người quen điều hướng thị trường, nhưng hiếm khi nhận được lợi ích tài chính tương xứng với tầm ảnh hưởng đó. YWO Connect thu hẹp khoảng cách này bằng một cấu trúc minh bạch, nơi danh sách liên hệ có thể trở thành một nguồn thu nhập bổ sung.

“Các đối tác của chúng tôi thực chất đã và đang làm công việc này mỗi ngày: giải đáp thắc mắc về spread, độ ổn định nền tảng và tốc độ khớp lệnh,” đại diện YWO chia sẻ. “Với YWO Connect, chúng tôi đảm bảo chuyên môn đó được ghi nhận xứng đáng. Chúng tôi rời xa những lời hứa mơ hồ để cung cấp các điều khoản chi trả được định nghĩa rõ ràng.”

Lộ Trình Minh Bạch, Rõ Ràng

Phù hợp với triết lý “không mập mờ” (no black boxes) của YWO, cơ chế vận hành của chương trình được loại bỏ mọi phức tạp không cần thiết và gói gọn trong ba bước: Triển khai – Theo dõi – Thanh toán.

Đối tác tạo mã theo dõi (tracking ID) riêng trên bảng điều khiển và chia sẻ với mạng lưới của mình. Khi người được giới thiệu nạp tiền và bắt đầu giao dịch, đối tác có thể theo dõi hoạt động và phần thưởng tiềm năng theo thời gian thực. Sau khi đáp ứng đủ tiêu chí hoạt động, khoản chi trả sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản giao dịch của đối tác trong vòng 5 ngày làm việc.

Chương trình áp dụng cơ chế chi trả theo bậc, nhằm tưởng thưởng xứng đáng cho các lượt giới thiệu có giá trị cao. Mức thưởng được xác định dựa trên số tiền nạp và khối lượng giao dịch của người được giới thiệu trong 30 ngày đầu tiên:

⚡Starter: 50 USD cho khoản nạp từ 100 USD trở lên và giao dịch tối thiểu 5 lot



⚡Pro & Elite: Mức chi trả tăng dần 150 USD và 250 USD cho hoạt động trung bình



⚡Institutional: Tối đa 500 USD cho người được giới thiệu nạp từ 2.000 USD và giao dịch 50 lot



Cách tiếp cận dựa trên khối lượng này đảm bảo phần thưởng gắn liền với hoạt động giao dịch thực chất, tạo ra mô hình bền vững, rõ ràng cho các đối tác chủ động.

Tính Độc Quyền Và Tuân Thủ

Để bảo toàn tính minh bạch và toàn vẹn của cơ chế chi trả, YWO Connect áp dụng các tiêu chí đủ điều kiện nghiêm ngặt. Chương trình chỉ dành cho trader YWO đã nạp tiền và xác minh, đảm bảo những người giới thiệu nền tảng đều là thành viên đang hoạt động trong hệ sinh thái.

Bên cạnh đó, chương trình tuân thủ các tiêu chuẩn tuân thủ chặt chẽ: chỉ chấp nhận khách hàng mới thực sự. Tự giới thiệu (self-referral) hoặc kích hoạt lại tài khoản cũ đều bị nghiêm cấm. Trọng tâm vào phần thưởng dựa trên hoạt động giao dịch giúp chương trình thu hút những đối tác đề cao sự rõ ràng, minh bạch và điều khoản xác định – phù hợp với sứ mệnh dài hạn của YWO trong việc xây dựng một cộng đồng dựa trên niềm tin chuyên nghiệp.

Về YWO

YWO là nhà môi giới tài chính toàn cầu đang tăng trưởng nhanh, cung cấp đa dạng sản phẩm giao dịch bao gồm ngoại hối, hàng hóa và chỉ số. Tập trung vào đổi mới công nghệ và chất lượng dịch vụ khách hàng, YWO mang đến các nền tảng có độ trễ thấp cùng hệ thống tài nguyên giáo dục toàn diện. Công ty cam kết minh bạch và không ngừng tối ưu điều kiện giao dịch cạnh tranh cho cả trader mới và trader giàu kinh nghiệm trên toàn thế giới.

Tuyên bố Rủi ro: Giao dịch các công cụ tài chính tiềm ẩn rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả nhà đầu tư. Hoa hồng kiếm được từ Chương trình Đối tác IB phụ thuộc vào hoạt động giao dịch của khách hàng, có thể phát sinh lãi hoặc lỗ. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Đối tác và khách hàng cần đảm bảo đã hiểu rõ các rủi ro liên quan trước khi tham gia.

