تمنح YWO عملاءها القوة من خلال تطبيقها الجديد كليًا على الهاتف المحمول:

YWO Trading Platform YWO Trading Platform YWO Trading Application

إدارة ملفك الشخصي، حساباتك، ومحفظتك: في أي وقت وأي مكان

COMOROS, December 17, 2025 /EINPresswire.com/ -- 10 نوفمبر 2025

تعلن YWO، الرائدة الحاصلة على تراخيص متعددة في حلول الوساطة الرقمية، عن إطلاق تطبيقها الجديد على الهواتف المحمولة. أصبح تطبيق “بوابة YWO” متاحًا الآن للتحميل على كل من Google Play وApple App Store. يغير تطبيق YWO طريقة تفاعل العملاء مع رحلتهم المالية من خلال توفير وصول آمن وسلس إلى بوابة العملاء من أي جهاز محمول.

أكثر من مجرد تطبيق: بوابتك للتحكم الكامل بحسابك

يمنح تطبيق YWO للعملاء التحكم الكامل والسلس في حساباتهم الشخصية وملفاتهم الشخصية، مما يضع القوة الكاملة لمنصة YWO الرقمية مباشرة بين أيديهم. يمكن للمستخدمين:

إكمال عملية التسجيل والتحقق من الهوية (KYC) بالكامل، من التسجيل إلى التحقق من الهوية.

فتح، إغلاق، وإدارة أي نوع من حسابات YWO، بما في ذلك Ignite30، Zero Spread، CENT، Standard، والحسابات التجريبية، بكل سهولة وبضع نقرات فقط.

الوصول الفوري إلى محفظة YWO لإيداع الأموال، السحب، والتحويلات؛ بأمان وبشفافية كاملة.

تلقي الإشعارات الفورية حول الإعلانات الهامة، تنبيهات الأمان، وحركات السوق، مما يساعد العملاء على البقاء على اطلاع دائم بكل فرصة.

تحديث بيانات الملف الشخصي ومراقبة جميع أنشطة الحساب مباشرة من التطبيق، لتحقيق إشراف كامل ومرونة عالية.

مصمم لكل مرحلة من رحلة العميل

مع واجهة استخدام سهلة وتقنية آمنة، يدعم تطبيق YWO الجديد العملاء في كل مرحلة؛ من التسجيل وإتمام عملية الانضمام إلى إدارة الأموال، التنقل بين أنواع الحسابات، وتتبع كل عملية مالية. تم تصميم التطبيق لتحقيق ثبات وسرعة غير مسبوقين، مما يمنح العملاء الجدد وذوي الخبرة ثقة كاملة في إدارة حساباتهم أينما كانوا.

Ignite30 وما بعده: افتح ميزات الحساب الجديدة فورًا

احتفالًا بإطلاق التطبيق المحمول، يمكن لجميع العملاء المؤهلين فتح حساب Ignite30 بسهولة عبر التطبيق، وتفعيل مكافأة تداول بنسبة 30%على كل إيداع وفقًا لشروط البرنامج. يمكن إدارة كل خطوة، من التسجيل إلى المطالبة بالمكافأة، بسلاسة كاملة ضمن بيئة التطبيق الآمنة.

مستقبل تمكين العملاء: الآن في جيبك

قال دانيال عبد المالك، رئيس قسم التسويق في YWO:

"في YWO، التكنولوجيا تمنح عملاءنا القوة. هذا التطبيق ليس مجرد منصة تداول، بل هو مركزك الرئيسي لكل ما يقدمه YWO. من الانضمام الديناميكي إلى معاملات المحفظة الآمنة والتنبيهات الفورية، يجسد التطبيق الجديد التزامنا بالشفافية والابتكار ووضع العملاء في المقام الأول."

تواصل YWO إعطاء الأولوية لتمكين المستخدمين، الشفافية، والامتثال الكامل للمعايير، بما يتوافق مع متطلبات FSCA وMISA. يضع تطبيق YWO للهواتف المحمولة معيارًا جديدًا لكيفية تقديم الوسطاء العصريين للخدمات ودعم العملاء في العصر الرقمي.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.