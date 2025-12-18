Digital Shape Technologies dévoile sa nouvelle vitrine numérique

Webfolio® est la solution phare de Digital Shape Technologies

Webfolio® est la solution phare de Digital Shape Technologies

Digital Shape Technologies la plateforme de gestion de portefeuilles multi-actifs en temps réel

La plateforme de gestion de portefeuilles multi-actifs en temps réel

Digital Shape Technologies dévoile son nouveau site Web et prépare la prochaine version de Webfolio®, sa plateforme de gestion d’actifs unifiée.

MONTRéAL, QUéBEC, CANADA, December 18, 2025 /EINPresswire.com/ -- Digital Shape Technologies, entreprise canadienne spécialisée dans les solutions technologiques pour la gestion d’investissement, est fière d’annoncer le lancement de son tout nouveau site Web. Cette refonte incarne l’évolution de la société et de sa plateforme Webfolio®, au service des institutions financières depuis plus de 25 ans.

Plus qu’une simple mise à jour graphique, ce nouveau site reflète la vision de l’entreprise : proposer une vitrine transparente sur les capacités avancées de Webfolio® et faciliter l’accès à l’information pour les clients et partenaires institutionnels.

"Nous avons souhaité créer un site qui reflète pleinement la richesse fonctionnelle de Webfolio. Il illustre désormais notre capacité à accompagner aussi bien la gestion d’investissements traditionnels que alternatifs, et à répondre aux besoins des petites structures comme des grandes institutions financières." explique Régis Lamy, Président de Digital Shape Technologies.

Une plateforme qui évolue au rythme de ses utilisateurs

Webfolio® est une solution unifiée conçue pour centraliser l’ensemble du cycle de vie des investissements, du front au back office, via une seule interface intuitive. Elle intègre désormais de nombreuses fonctionnalités analytiques et opérationnelles via son client Web, renforçant l’automatisation, la traçabilité et la sécurité des opérations.

Ce lancement prépare également le terrain pour la nouvelle version majeure de Webfolio®, prévue pour le premier semestre 2026, avec des améliorations ciblées sur l’ergonomie et la performance, ainsi que sur la prise en charge de nouvelles stratégies d’investissements, telles que la gestion des certificats, ou les stratégies de dérivés.

Une présence mondiale, une expertise locale

Fondée à Montréal en 1999, Digital Shape Technologies est aujourd’hui un acteur de confiance pour de nombreux clients institutionnels à travers le monde :

Amérique du Nord : Montréal – New York – San Diego
Europe : Londres – Dublin – Madrid – Genève – Zurich – Lucerne – Luxembourg - Jersey
Caraïbes & Offshore : Bermudes, Îles Vierges Britanniques (BVI)
Asie : Singapour – Hong Kong – Pune – Gurgaon – Bangalore


Une plateforme modulaire adaptée à tous les métiers de la gestion d’actifs

Webfolio® couvre l’ensemble des fonctions critiques liées à la gestion d’actifs, de la stratégie d’investissement jusqu’à la comptabilité des fonds. Les gestionnaires bénéficient de modules spécialisés pour la gestion de portefeuilles, le suivi des risques et de la conformité, l’analyse de données, ainsi que l’automatisation des processus. La plateforme intègre également un CRM dédié à la diligence raisonnable, des outils de trading et d’exécution, une solution complète de reporting et d’extraction, et un moteur d’API pour une connectivité étendue avec votre écosystème technologique.

Une démarche d’innovation continue

Digital Shape Technologies investit activement dans la recherche appliquée à l’intelligence artificielle pour offrir des fonctionnalités prédictives et décisionnelles aux gestionnaires d’actifs. Ces innovations seront intégrées progressivement dans Webfolio®, renforçant encore sa proposition de valeur.

Pour en savoir plus sur Digital Shape Technologies
Le nouveau site Web offre une vision complète des capacités de Webfolio®, ainsi qu’un aperçu clair des services offerts, de l’expertise de l’équipe et des secteurs desservis.

Découvrez-le dès maintenant : dst.ca

Régis Lamy
Digital Shape Technologies
+1 514-908-2189
email us here
Visit us on social media:
LinkedIn

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.

You just read:

Digital Shape Technologies dévoile sa nouvelle vitrine numérique

Distribution channels: Banking, Finance & Investment Industry, Business & Economy, IT Industry, Technology, World & Regional


EIN Presswire's priority is author transparency. We do our best to weed out false and misleading content. The content above is the sole responsibility of the author who makes it available. If you have any complaints, kindly contact the author above.

Contact
Régis Lamy
Digital Shape Technologies
+1 514-908-2189
Company/Organization
Cassiopea
2205 Chemin Gémont
Saint-Adolphe-D'Howard, Quebec, J0T2B0
Canada
+1 514-431-4815
Visit Website
Visit Newsroom
About

Cassiopea, a leading web marketing agency based in Quebec(Canada) offers a comprehensive range of services to support businesses in their digital transition. Extending its expertise across North America, Europe, and Africa, Cassiopea specializes in web design and development, search engine optimization (SEO), digital media education, digital marketing, web hosting, and offers tailored training programs. Our web design services encompass the development of corporate websites, e-commerce platforms, and WordPress sites, with a strong focus on optimized structure, precise mock-up creation, and efficient content integration. In terms of SEO, our holistic approach includes on-page and off-page optimization, in-depth keyword analysis, and targeted netlinking strategies. In the realm of digital marketing, Cassiopea excels in launching innovative advertising campaigns, email marketing, and media placement strategies tailored to the specific needs of each client. We distinguish ourselves by our innovative use of artificial intelligence in our marketing strategies, including SEO optimization, automated content creation, advanced data analysis, as well as the securing and monitoring of websites against potential threats. At Cassiopea, we are committed to providing customized digital solutions that propel businesses toward success in the digital age, thanks to an innovative approach and unmatched expertise.

https://cassiopea.ca/

More From This Author
Digital Shape Technologies dévoile sa nouvelle vitrine numérique
Digital Shape Technologies Unveils Its New Digital Showcase
YAB Management dévoile son nouveau site Web et lance ses services en télécommunications pour le Grand Nord
View All Stories From This Author