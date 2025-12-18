Digital Shape Technologies dévoile sa nouvelle vitrine numérique

Webfolio® est la solution phare de Digital Shape Technologies La plateforme de gestion de portefeuilles multi-actifs en temps réel

Digital Shape Technologies dévoile son nouveau site Web et prépare la prochaine version de Webfolio®, sa plateforme de gestion d’actifs unifiée.

MONTRéAL, QUéBEC, CANADA, December 18, 2025 / EINPresswire.com / -- Digital Shape Technologies , entreprise canadienne spécialisée dans les solutions technologiques pour la gestion d’investissement, est fière d’annoncer le lancement de son tout nouveau site Web. Cette refonte incarne l’évolution de la société et de sa plateforme Webfolio® , au service des institutions financières depuis plus de 25 ans.Plus qu’une simple mise à jour graphique, ce nouveau site reflète la vision de l’entreprise : proposer une vitrine transparente sur les capacités avancées de Webfolioet faciliter l’accès à l’information pour les clients et partenaires institutionnels."Nous avons souhaité créer un site qui reflète pleinement la richesse fonctionnelle de Webfolio. Il illustre désormais notre capacité à accompagner aussi bien la gestion d’investissements traditionnels que alternatifs, et à répondre aux besoins des petites structures comme des grandes institutions financières." explique Régis Lamy, Président de Digital Shape Technologies.Une plateforme qui évolue au rythme de ses utilisateursWebfolioest une solution unifiée conçue pour centraliser l’ensemble du cycle de vie des investissements, du front au back office, via une seule interface intuitive. Elle intègre désormais de nombreuses fonctionnalités analytiques et opérationnelles via son client Web, renforçant l’automatisation, la traçabilité et la sécurité des opérations.Ce lancement prépare également le terrain pour la nouvelle version majeure de Webfolio, prévue pour le premier semestre 2026, avec des améliorations ciblées sur l’ergonomie et la performance, ainsi que sur la prise en charge de nouvelles stratégies d’investissements, telles que la gestion des certificats, ou les stratégies de dérivés.Une présence mondiale, une expertise localeFondée à Montréal en 1999, Digital Shape Technologies est aujourd’hui un acteur de confiance pour de nombreux clients institutionnels à travers le monde :Amérique du Nord : Montréal – New York – San DiegoEurope : Londres – Dublin – Madrid – Genève – Zurich – Lucerne – Luxembourg - JerseyCaraïbes & Offshore : Bermudes, Îles Vierges Britanniques (BVI)Asie : Singapour – Hong Kong – Pune – Gurgaon – BangaloreUne plateforme modulaire adaptée à tous les métiers de la gestion d’actifsWebfoliocouvre l’ensemble des fonctions critiques liées à la gestion d’actifs, de la stratégie d’investissement jusqu’à la comptabilité des fonds. Les gestionnaires bénéficient de modules spécialisés pour la gestion de portefeuilles, le suivi des risques et de la conformité, l’analyse de données, ainsi que l’automatisation des processus. La plateforme intègre également un CRM dédié à la diligence raisonnable, des outils de trading et d’exécution, une solution complète de reporting et d’extraction, et un moteur d’API pour une connectivité étendue avec votre écosystème technologique.Une démarche d’innovation continueDigital Shape Technologies investit activement dans la recherche appliquée à l’intelligence artificielle pour offrir des fonctionnalités prédictives et décisionnelles aux gestionnaires d’actifs. Ces innovations seront intégrées progressivement dans Webfolio, renforçant encore sa proposition de valeur.Le nouveau site Web offre une vision complète des capacités de Webfolio, ainsi qu’un aperçu clair des services offerts, de l’expertise de l’équipe et des secteurs desservis.Découvrez-le dès maintenant : dst.ca

