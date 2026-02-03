ÉVA25, une solution accessible et moderne pour évaluer de la valeur marchande de votre véhicules de plus de 25 ans
L’objectif d’Eva25 a toujours été de simplifier l'évaluation des véhicules de plus de 25 ans pour en faciliter les transactions.”MONTRéAL, QUéBEC, CANADA, February 3, 2026 /EINPresswire.com/ -- Au Québec, l’évaluation des véhicules antiques et de plus de 25 ans demeure une étape incontournable lors de nombreuses transactions, notamment pour le transfert de propriété et le calcul de la TVQ à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Pourtant, cette démarche repose encore souvent sur des méthodes traditionnelles exigeant des déplacements, rendez-vous et délais peu adaptés aux réalités actuelles. C’est dans ce contexte qu’ÉVA25 s’impose comme une solution accessible et moderne pour l’évaluation de véhicules antiques.
Pourquoi l’évaluation des véhicules antiques doit évoluer
Le marché des véhicules anciens a profondément changé. Les transactions se font de plus en plus entre particuliers, parfois à distance et dans des délais serrés. Face à cette réalité, les méthodes classiques d’évaluation peinent à répondre aux attentes des acheteurs et des vendeurs, qui recherchent des solutions simples, rapides et fiables. ÉVA25 a été conçue précisément pour répondre à ce besoin d’évolution, en proposant une approche entièrement numérique dédiée aux véhicules de plus de 25 ans.
Comment ÉVA25 simplifie le passage à la SAAQ
ÉVA25 permet d’obtenir un rapport d’évaluation officiel, reconnu et accepté par la SAAQ, notamment pour le transfert de propriété et le calcul de la TVQ. Le processus est volontairement simplifié : un formulaire en ligne, la transmission de quelques photos du véhicule et une analyse rigoureuse basée sur le marché et des références spécialisées. Aucune inspection en garage ni déplacement n’est requis, ce qui permet aux utilisateurs de finaliser leur démarche plus rapidement et avec davantage de sérénité.
Deux formules sont offertes afin de s’adapter aux différentes situations. La formule Standard, avec un délai d’environ 24 heures, convient aux transactions planifiées. La formule Rush, offerte selon la disponibilité, permet quant à elle d’obtenir une évaluation en environ une heure dans les situations urgentes, notamment lors d’un passage imminent au comptoir de la SAAQ.
La numérisation d’un processus encore trop complexe
En misant sur la technologie, ÉVA25 contribue à la digitalisation d’un processus longtemps perçu comme complexe et peu flexible. Le service couvre une large gamme de véhicules de plus de 25 ans, incluant les voitures antiques, les motos et cyclomoteurs, les VR et motorisés, les camions légers et véhicules utilitaires, les motoneiges (Ski-Doo) ainsi que les véhicules modifiés ou custom, tels que hot rods et rat rods. Cette approche numérique permet non seulement de réduire les délais, mais aussi d’offrir une expérience cohérente et accessible partout au Québec.
« L’objectif d’ÉVA25 a toujours été de simplifier une démarche qui, pour beaucoup de gens, est stressante et mal comprise. Nous avons voulu créer un service accessible, rapide et fiable, capable de répondre aux exigences de la SAAQ tout en s’adaptant à la réalité actuelle des transactions de véhicules antiques », explique le fondateur d’ÉVA25.
Appréciée pour la rapidité de son service, la clarté de ses rapports et son approche humaine, ÉVA25 cumule aujourd’hui plus de 100 avis cinq étoiles. En modernisant l’évaluation des véhicules antiques, l’entreprise participe activement à l’évolution d’une démarche administrative essentielle, tout en demeurant conforme aux exigences en vigueur.
À propos d’ÉVA25
ÉVA25 est une entreprise québécoise spécialisée dans l’évaluation de véhicules antiques et de véhicules de plus de 25 ans. Son service 100 % en ligne fournit des rapports d’évaluation professionnels, reconnus par la SAAQ, afin de faciliter les transferts de propriété, les transactions privées et certaines démarches administratives liées aux véhicules anciens, partout au Québec.
