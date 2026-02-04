KM42, point d’ancrage idéal pour vivre pleinement l’hiver à Val-David dans les Laurentides

Chalets 1 à 6 - km42 à Val-David dans les Laurentides

Chalets 1 à 6 - km42 à Val-David dans les Laurentides

Chalet 8 - km42 à Val-David dans les Laurentides

Chalet 8 - km42 à Val-David dans les Laurentides

Billets inclus pour Parc régional Val-David-Val-Morin Laurentides

Billets inclus pour Parc régional Val-David-Val-Morin Laurentides

Un hébergement central pour accéder facilement aux activités hivernales, à la nature et à la vie de village de Val-David.

VAL-DAVID, QUéBEC, CANADA, February 4, 2026 /EINPresswire.com/ -- Alors que Val-David est le point de départ idéal pour explorer les Laurentides, il confirme sa place parmi les destinations hivernales les plus complètes, la question de l’organisation du séjour devient centrale pour les visiteurs. Entre les nombreuses activités offertes et la volonté de maximiser le temps passé à l’extérieur, l’emplacement de l’hébergement joue un rôle clé. Situé au cœur du village, KM42 se positionne comme un point d’ancrage stratégique pour profiter pleinement de l’hiver à Val-David.

Une destination hivernale aux activités variées et complémentaires

Val-David se distingue par la diversité de ses activités hivernales dans les Laurentides accessibles dans un rayon rapproché. Les amateurs de ski de fond profitent des sentiers entretenus du Parc régional Val-David–Val-Morin et du P’tit Train du Nord. La raquette permet d’explorer les forêts enneigées et les belvédères, tandis que les randonnées en crampons offrent une alternative sécuritaire sur les sentiers damés.
Le village propose également plusieurs options pour le patin extérieur, avec des patinoires accessibles aux familles et aux visiteurs. Les adeptes de sports plus dynamiques peuvent s’adonner au fatbike, de plus en plus populaire sur les sentiers hivernaux, ou encore au ski hors-piste, incluant le ski de randonnée alpine (alpine touring), le télémark et le splitboard, notamment dans les secteurs du Mont Plante et du Mont Alta.

KM42 comme camp de base pour les activités hivernales

Grâce à sa localisation centrale, KM42 permet d'enchaîner des activités sans longs déplacements. Les visiteurs peuvent sortir skier ou marcher le matin, revenir se réchauffer ou se reposer, puis repartir profiter d’une autre activité en après-midi ou en soirée. Cette proximité réduit la logistique et favorise une expérience hivernale fluide, où l’effort, le plaisir et la récupération s’équilibrent naturellement. C'est le point de départ idéal pour explorer les Laurentides pendant l'hiver.

Une expérience hivernale intégrée à la vie du village

Au-delà des activités sportives, Val-David offre un environnement propice à la détente après l’effort. Restaurants accueillants, cafés chaleureux et ambiance de village complètent l’expérience. KM42 s’inscrit dans cet écosystème local en facilitant l’accès à l’ensemble des services, tout en maintenant un lien direct avec la nature environnante.

Une réponse aux nouvelles attentes du tourisme hivernal

Le tourisme hivernal évolue vers des séjours plus polyvalents, où les visiteurs recherchent à la fois l’activité, la simplicité et la qualité de l’expérience globale. Val-David répond à ces attentes par une offre diversifiée et bien structurée. KM42 s’y positionne comme un facilitateur naturel, offrant un point de départ cohérent pour découvrir l’hiver sous toutes ses formes.

Alors que la saison froide attire chaque année davantage d’amateurs de plein air dans les Laurentides, Val-David confirme son attractivité grâce à un équilibre entre sport, nature et vie locale. KM42 contribue à cette dynamique en permettant aux visiteurs de vivre l’hiver de façon active, accessible et pleinement intégrée au territoire.

À propos de KM42

KM42 est un lieu d’hébergement situé à Val-David, parfait pour louer un chalet au cœur des Laurentides. Pensé comme un point de départ pour les activités de plein air et la découverte du village, KM42 permet de profiter pleinement des attraits de la région, en toutes saisons.

L'Équipe
Kilomètre 42
+1 819-322-6060
email us here
Visit us on social media:
Instagram
Facebook

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.

You just read:

KM42, point d’ancrage idéal pour vivre pleinement l’hiver à Val-David dans les Laurentides

Distribution channels: Culture, Society & Lifestyle, Media, Advertising & PR, Real Estate & Property Management, Sports, Fitness & Recreation, Travel & Tourism Industry


EIN Presswire's priority is author transparency. We do our best to weed out false and misleading content. The content above is the sole responsibility of the author who makes it available. If you have any complaints, kindly contact the author above.

Contact
L'Équipe
Kilomètre 42
+1 819-322-6060
Company/Organization
Cassiopea
2205 Chemin Gémont
Saint-Adolphe-D'Howard, Quebec, J0T2B0
Canada
+1 514-431-4815
Visit Website
Visit Newsroom
About

Cassiopea, a leading web marketing agency based in Quebec(Canada) offers a comprehensive range of services to support businesses in their digital transition. Extending its expertise across North America, Europe, and Africa, Cassiopea specializes in web design and development, search engine optimization (SEO), digital media education, digital marketing, web hosting, and offers tailored training programs. Our web design services encompass the development of corporate websites, e-commerce platforms, and WordPress sites, with a strong focus on optimized structure, precise mock-up creation, and efficient content integration. In terms of SEO, our holistic approach includes on-page and off-page optimization, in-depth keyword analysis, and targeted netlinking strategies. In the realm of digital marketing, Cassiopea excels in launching innovative advertising campaigns, email marketing, and media placement strategies tailored to the specific needs of each client. We distinguish ourselves by our innovative use of artificial intelligence in our marketing strategies, including SEO optimization, automated content creation, advanced data analysis, as well as the securing and monitoring of websites against potential threats. At Cassiopea, we are committed to providing customized digital solutions that propel businesses toward success in the digital age, thanks to an innovative approach and unmatched expertise.

https://cassiopea.ca/

More From This Author
KM42, point d’ancrage idéal pour vivre pleinement l’hiver à Val-David dans les Laurentides
ÉVA25, une solution accessible et moderne pour évaluer de la valeur marchande de votre véhicules de plus de 25 ans
Le Club Chiropratique annonce sa nouvelle adresse à Sainte-Adèle et étend ses services à toutes Laurentides
View All Stories From This Author