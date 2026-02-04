KM42, point d’ancrage idéal pour vivre pleinement l’hiver à Val-David dans les Laurentides

Chalets 1 à 6 - km42 à Val-David dans les Laurentides Chalet 8 - km42 à Val-David dans les Laurentides Billets inclus pour Parc régional Val-David-Val-Morin Laurentides

Un hébergement central pour accéder facilement aux activités hivernales, à la nature et à la vie de village de Val-David.

VAL-DAVID, QUéBEC, CANADA, February 4, 2026 / EINPresswire.com / -- Alors que Val-David est le point de départ idéal pour explorer les Laurentides, il confirme sa place parmi les destinations hivernales les plus complètes, la question de l’organisation du séjour devient centrale pour les visiteurs. Entre les nombreuses activités offertes et la volonté de maximiser le temps passé à l’extérieur, l’emplacement de l’hébergement joue un rôle clé. Situé au cœur du village, KM42 se positionne comme un point d’ancrage stratégique pour profiter pleinement de l’hiver à Val-David.Une destination hivernale aux activités variées et complémentairesVal-David se distingue par la diversité de ses activités hivernales dans les Laurentides accessibles dans un rayon rapproché. Les amateurs de ski de fond profitent des sentiers entretenus du Parc régional Val-David–Val-Morin et du P’tit Train du Nord. La raquette permet d’explorer les forêts enneigées et les belvédères, tandis que les randonnées en crampons offrent une alternative sécuritaire sur les sentiers damés.Le village propose également plusieurs options pour le patin extérieur, avec des patinoires accessibles aux familles et aux visiteurs. Les adeptes de sports plus dynamiques peuvent s’adonner au fatbike, de plus en plus populaire sur les sentiers hivernaux, ou encore au ski hors-piste, incluant le ski de randonnée alpine (alpine touring), le télémark et le splitboard, notamment dans les secteurs du Mont Plante et du Mont Alta.KM42 comme camp de base pour les activités hivernalesGrâce à sa localisation centrale, KM42 permet d'enchaîner des activités sans longs déplacements. Les visiteurs peuvent sortir skier ou marcher le matin, revenir se réchauffer ou se reposer, puis repartir profiter d’une autre activité en après-midi ou en soirée. Cette proximité réduit la logistique et favorise une expérience hivernale fluide, où l’effort, le plaisir et la récupération s’équilibrent naturellement. C'est le point de départ idéal pour explorer les Laurentides pendant l'hiver Une expérience hivernale intégrée à la vie du villageAu-delà des activités sportives, Val-David offre un environnement propice à la détente après l’effort. Restaurants accueillants, cafés chaleureux et ambiance de village complètent l’expérience. KM42 s’inscrit dans cet écosystème local en facilitant l’accès à l’ensemble des services, tout en maintenant un lien direct avec la nature environnante.Une réponse aux nouvelles attentes du tourisme hivernalLe tourisme hivernal évolue vers des séjours plus polyvalents, où les visiteurs recherchent à la fois l’activité, la simplicité et la qualité de l’expérience globale. Val-David répond à ces attentes par une offre diversifiée et bien structurée. KM42 s’y positionne comme un facilitateur naturel, offrant un point de départ cohérent pour découvrir l’hiver sous toutes ses formes.Alors que la saison froide attire chaque année davantage d’amateurs de plein air dans les Laurentides, Val-David confirme son attractivité grâce à un équilibre entre sport, nature et vie locale. KM42 contribue à cette dynamique en permettant aux visiteurs de vivre l’hiver de façon active, accessible et pleinement intégrée au territoire.À propos de KM42KM42 est un lieu d’hébergement situé à Val-David, parfait pour louer un chalet au cœur des Laurentides . Pensé comme un point de départ pour les activités de plein air et la découverte du village, KM42 permet de profiter pleinement des attraits de la région, en toutes saisons.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.