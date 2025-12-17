日本語タイトル（メイン） 世界初のリアルタイム通訳機能を内蔵。無制限のリモート録音セッションを提供

Sessions Boutiqueの公式ロゴ Sessions Boutique が運営するリオデジャネイロの専用レコーディングスタジオ。世界中のクリエイター向けにリアルタイム録音セッションを提供。

サブタイトル／要約（日本語） リモート音楽制作の新たな突破口。無制限のセッション、世界水準のミュージシャン、そしてリアルタイム通訳機能によるシームレスなコラボレーション

私たちの使命はシンプルです。世界最高レベルのミュージシャンへのアクセスを提供し、住んでいる場所や言語に関係なく、誰もがスムーズにコラボレーションできる環境をつくることです。” — Luciano Mendonça（創業者）

JAPAN, December 18, 2025 / EINPresswire.com / -- 米国フロリダ州タンパ発 — Sessions Boutique（セッションズ・ブティック）は本日、世界中のアーティスト、プロデューサー、クリエイター向けに開発された革新的な音楽テック・プラットフォーム「The Studio by Sessions Boutique」を正式に発表しました。本サービスはサブスクリプション型モデルを採用し、世界各地の一流セッションミュージシャンとの無制限・リアルタイムの リモート録音 セッションを提供します。従来のマーケットプレイス型サービスとは異なり、The Studio は・定額料金でセッションを無制限に利用できる仕組み・録音プラットフォームに初めて統合されたリアルタイム通訳機能という2つの画期的な特徴を備え、ライブセッション中の言語の壁を解消します。本発表は、グローバルローンチに先立つ同社初の公開となります。プラットフォームは本日より閲覧可能となり、正式なセッション予約は 2026年1月15日 に開始される予定です。リモート録音の新しいスタンダード：Sessions Boutique は「ミュージシャンによる、ミュージシャンのための」サービスとして設計され、リモートでの 音楽制作 の在り方を再構築します。メンバーは、厳選されたプロフェッショナル（ドラマー、ベーシスト、ギタリスト、ピアニスト、ホーン奏者、オーケストラ奏者など）と、直感的なウェブプラットフォームを通じて、ライブで無制限にセッションを行うことができます。高品質なリアルタイム音声・映像技術により、ユーザーは録音の様子をその場で確認し、即座に指示を出し、セッション終了後すぐにスタジオクオリティの音源データを受け取ることが可能です。創業者の Luciano Mendonça（ルシアノ・メンドンサ）は次のように述べています。「リモートコラボレーションは、現代の音楽制作において欠かせないものとなりました。しかし、これまでのツールは分断され、高価で、制限の多いものでした。私たちの使命は、世界最高水準の才能に無制限でアクセスできる環境を提供し、創作の障壁を取り除き、音楽制作を本当の意味でグローバルかつ協働的なものにすることです。」録音セッション向けリアルタイム通訳機能：The Studio の最も革新的な機能のひとつが、AI を活用したリアルタイム通訳機能です。異なる言語を話すユーザーとミュージシャンの間で、スムーズなコミュニケーションを可能にします。本機能は、英語、ポルトガル語、スペイン語、日本語、ドイツ語、フランス語など、複数の言語に対応しています。ブラジルのギタリストとロサンゼルスのソングライター、東京のプロデューサーとイギリスのホーンセクションなど、場所や言語を問わず、自然で即時性のあるやり取りが可能になります。世界水準のミュージシャンネットワーク：Sessions Boutique に参加するミュージシャンは、Sony Music、Universal Music Group、テレビ番組、映画制作、受賞歴のあるバンド、国際的に評価されるアンサンブルなど、世界的な現場で活躍してきたトッププレイヤーで構成されています。初期メンバーの多くはブラジルを拠点としており、これは創業者が長年にわたり築いてきた深い音楽的ネットワークと、トップレベルのミュージシャンとの継続的なコラボレーションを背景としています。あわせて、米国および欧州のミュージシャンも段階的に参加しています。Sessions Boutique は、ミュージシャンが単なる参加者ではなく、パートナーとして関わる独自のモデルを採用しています。また、同社はリオデジャネイロに専用のレコーディングスタジオとエンジニアチームを設置。自宅に録音環境を持たないストリングス、ホーン奏者、ドラマーのために開発されたこのスタジオは、Sessions Boutique のブランドを象徴する重要な拠点となっています。プロフェッショナルのために設計されたプラットフォーム：Sessions Boutique は、以下のような課題を持つクリエイターのために設計されています。・継続的かつ手頃なコラボレーションを求めるアーティスト・信頼できる一流ミュージシャンを必要とするプロデューサー・スピーディーに作品を完成させたいソングライター・広告、映画、テレビ制作で迅速な対応が求められるチーム・言語の壁を越えて制作を行いたいグローバルクリエイター主要サブスクリプションプラン「All-Access」では、世界水準のミュージシャンとのライブ録音セッションを無制限に利用可能です。さらに、フルオーケストラ録音、プレミアムミキシング／マスタリング、カスタム音楽制作などのプレミアム・アラカルトサービスも提供しています。一般的な「シェアド・オーケストラセッション」とは異なり、Sessions Boutique のオーケストラ録音は完全に専用枠で実施され、プロジェクトごとに最大限のコントロールを確保できます。現在はベータ期間として、ミュージシャンが段階的に追加され、サービスの品質向上とユーザーフィードバックの収集が進められています。今後の予定：2026年1月15日より予約開始本日より、世界中のクリエイターが Sessions Boutique のビジョン、プラットフォーム、ミュージシャンを知ることができます。次の重要な節目は 2026年1月15日。この日より正式にセッション予約が開始され、第二弾のプレスリリースが公開される予定です。会社概要｜Sessions Boutique：Sessions Boutique は、米国フロリダ州タンパを拠点とする音楽テクノロジー企業です。中核プロダクトである The Studio は、世界的トップミュージシャンとの無制限リアルタイム録音を可能にし、録音環境に特化したリアルタイム通訳機能を統合した革新的なプラットフォームです。同社は、北米、ブラジル、欧州を中心に、アーティスト、プロデューサー、作曲家、クリエイティブチームへサービスを提供しています。公式サイト： https://www.sessionsboutique.com プレス問い合わせ：press@sessionsboutique.com以上

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.