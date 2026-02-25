Sessions Boutique lanza: Grabación en vivo ilimitada, clases de música, herramientas de IA y traducción de voz

Músicos

Colabora con músicos profesionales de todo el mundo, accede a grabaciones ilimitadas, herramientas de IA, traducción en tiempo real y clases de música.

MEXICO, February 25, 2026 / EINPresswire.com / -- Hoy marca la apertura oficial al público de Sessions Boutique, una innovadora plataforma de producción musical remota creada por músicos profesionales para creadores de música en todo el mundo. Tras años de desarrollo y una fase beta muy esperada, Sessions Boutique abre sus puertas con una promesa audaz:Sesiones de grabación en vivo ilimitadas con músicos de clase mundial. Una tarifa mensual fija. Sin barreras.Pero esto no es solo otro servicio de grabación remota.Es una reinvención completa de cómo se crea la música.De la Inspiración al Lanzamiento — Todo Bajo Un Mismo TechoSessions Boutique es la primera plataforma en combinar:- Sesiones de grabación en vivo ilimitadas de 60 minutos- Traducción de voz en tiempo real con IA (más de 50 idiomas)- Herramientas de generación de canciones y letras con IA- Consultorías de producción musical- Arreglistas y productores expertos- Clases de música en vivo y coaching en Logic Pro- Transmisión de audio de calidad de estudio y baja latencia, desarrollada completamente internamenteYa seas un compositor con una melodía en la cabeza, un productor perfeccionando un mix, o un artista trabajando en su primer lanzamiento, Sessions Boutique proporciona todas las herramientas necesarias — desde la primera chispa de inspiración hasta una grabación final pulida y con sentimiento humano.Construido por Músicos, No por Silicon ValleySessions Boutique fue fundada por músicos profesionales que grabaron con artistas de sellos importantes, realizaron giras internacionales y vivieron de primera mano cómo el talento a menudo se ve limitado por la geografía, el presupuesto y las oportunidades.Cuando el mundo se detuvo en 2020, no se quedaron esperando.Crearon la solución que ellos mismos desearían haber tenido.A diferencia de plataformas que dependen de servicios de terceros como AudioMovers o Source-Connect, Sessions Boutique desarrolló toda su tecnología de transmisión de audio de alta calidad internamente, permitiendo a los músicos transmitir audio de calidad de estudio directamente desde cualquier DAW en tiempo real, con prácticamente cero latencia, sin cables virtuales ni configuraciones complicadas.Esto no es improvisado.Está hecho a propósito.Habla tu Idioma. Crea Sin LímitesUna de las funciones más revolucionarias de la plataforma es su traducción de voz en tiempo real impulsada por IA.- Un productor en Tokio puede hablar japonés.- Un baterista en Brasil puede responder en portugués.- Un compositor en EE. UU. escucha todo en inglés.Todo en vivo. Todo fluido. Todo durante la sesión.Por primera vez, el idioma ya no es una barrera para la colaboración musical.La IA como Punto de Partida — No Como Meta FinalSessions Boutique integra la tecnología sin sacrificar la humanidad.La herramienta de creación musical con IA permite a los usuarios:- Generar ideas completas de canciones- Explorar melodías y armonías- Crear letras- Personalizar género, estilo, duración y estructuraPero la filosofía es clara:La IA puede generar. Los humanos crean significado.Cada idea generada por IA puede ser inmediatamente llevada a músicos reales, productores, arreglistas y compositores dentro de la misma plataforma — transformando borradores en grabaciones profesionales y con gran carga emocional.Porque la música necesita:Emoción. Interpretación. Dinámica. Sensibilidad humana.Sesiones de Grabación Ilimitadas — Por Menos que Una Sesión TradicionalLa suscripción All Access incluye sesiones ilimitadas de 60 minutos con:- Bateristas- Guitarristas- Bajistas- Pianistas- Vocalistas- Y másLo que los miembros pagan mensualmente es menos que contratar a un músico de primer nivel para una sola sesión tradicional.- Sin tarifas por canción- Sin cargos por hora adicional- Sin facturas sorpresaSolo crea.Consultoría de Producción y Educación Musical Incluidas¿No sabes por dónde empezar?Los miembros pueden reservar consultorías uno a uno para definir la dirección de su canción, estructurar arreglos y desarrollar un plan creativo estratégico.¿Quieres perfeccionar tus habilidades?Clases de música en vivo y coaching en Logic Pro están incluidos — impartidos directamente por músicos profesionales de alto nivel.- Principiantes: construyen bases sólidas- Artistas avanzados: refinan su maestríaUna Plataforma Donde los Músicos Son SociosSessions Boutique no es un mercado de trabajos puntuales.Cada músico en la plataforma es socio, compartiendo el éxito del proyecto. La compañía fue diseñada para crear estabilidad a músicos de clase mundial mientras abre oportunidades para creadores en todo el mundo.- Esto no es disrupción.- Es restauración.Acceso Beta — Plazas LimitadasPara celebrar la apertura oficial, Sessions Boutique lanza un número limitado de membresías Beta:- Sesiones en vivo ilimitadas (60 min. cada una)- 1 sesión de prueba gratuita de 30 minutos- Traducción de voz en tiempo real- Herramientas de creación musical con IA- Todas las funciones All AccessUna vez que las plazas Beta se llenen, el registro se cerrará temporalmente antes de la siguiente fase de expansión pública.Los miembros tempranos no solo se unen a una plataforma.Ayudarán a dar forma al futuro de la producción musical.La MisiónSessions Boutique existe por una sola razón:Todo compositor, productor y creador merece acceso a músicos profesionales — sin arruinarse.La música no debería depender de la ubicación.No debería depender de contactos en la industria.Ni del idioma.Debería depender de la creatividad.Y ahora, la creatividad no tiene muros.Lanzamiento Oficial: 25 de febrero de 2026A partir de hoy, creadores de todo el mundo pueden registrarse, activar su membresía y comenzar a colaborar con músicos de primer nivel — incluidos ganadores y nominados al Grammy.El futuro de la grabación remota ya no está por llegar.Está aquí.Contacto de PrensaConsultas: press@sessionsboutique.comSitio web: www.sessionsboutique.com/es Sessions BoutiqueSesiones Ilimitadas. Músicos Reales. Innovación Potenciada por IA.Todo Bajo Un Mismo Techo.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.