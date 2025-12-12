Kuvings Thailand โปรโมชั่น12.12: ลดสูงสุด 40% สำหรับเครื่องสกัดน้ำผลไม้รุ่นใหม่ ‘AUTO10S’
BANGKOK, THAILAND, December 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- Kuvings Thailand กำลังจัดโปรโมชั่นส่งท้ายปี 12.12 ครั้งใหญ่ที่สุดแห่งปี ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 25 ธันวาคม เพื่อฉลองเทศกาลช้อปปิ้งวันหยุด
โปรโมชั่นนี้มีให้เฉพาะที่ร้านค้าออนไลน์อย่างเป็นทางการของ Kuvings Thailand (www.kuvings.in.th) เท่านั้น ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อเครื่องคั้นน้ำผลไม้แบบแฮนด์ฟรีรุ่นใหม่ AUTO10S ได้ในราคาลด 40% ลูกค้าที่ซื้อในช่วงโปรโมชั่นจะได้รับของขวัญฟรี 3 ชิ้น ได้แก่ เครื่องทำไอศกรีม, ไดร์เป่าผม, และกระบอกน้ำพรีเมียมของ Kuvings นอกจากนี้ ลูกค้าที่ส่งรีวิวพร้อมรูปถ่ายจะได้รับกระบอกน้ำพรีเมียมของ Kuvings เพิ่มอีกหนึ่งใบ
AUTO10S รุ่นใหม่นี้มีจุดเด่นที่โถบรรจุขนาดใหญ่ 3,000 ซีซี และระบบตัดอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำน้ำผักผลไม้สกัดเย็นที่สดใหม่, สมูทตี้, ซอร์เบต์, และนมจากพืช ได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที เพียงแค่ใส่ผักและผลไม้ทั้งลูกลงไปแล้วกดปุ่มเดียว AUTO10S มาพร้อมใบมีดสแตนเลสที่ทนทาน และรับประกันมอเตอร์นานถึง 10 ปี ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้และใช้งานได้ยาวนาน
รุ่นเชิงพาณิชย์ที่ขายดีที่สุดของ Kuvings อย่าง CS600 และ CS520 ก็รวมอยู่ในโปรโมชั่นนี้ด้วยส่วนลด 30% เครื่องคั้นน้ำผลไม้เชิงพาณิชย์ทั้งสองรุ่น ซึ่งนิยมใช้ในร้านน้ำผลไม้และคาเฟ่ จะได้รับชุดของขวัญฟรีเช่นเดียวกับรุ่น AUTO10S และลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมรีวิวพร้อมรูปถ่ายจะได้รับการขยายการรับประกันเพิ่มอีกหนึ่งปี
เครื่องคั้นน้ำผลไม้ของ Kuvings ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเพลิดเพลินกับน้ำผลไม้โฮมเมดที่สดใหม่ อุดมด้วยสารอาหาร ซึ่งดีต่อสุขภาพและมีรสชาติอร่อยกว่าน้ำผลไม้ที่ซื้อตามร้านค้า จึงยังคงได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดี
นอกจากนี้ ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ Kuvings ในช่วงโปรโมชั่นนี้ จะมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมจับฉลากลุ้นโชคปีใหม่ (New Year Lucky Draw) ซึ่งมีรางวัลมูลค่ารวม 300,000 บาท สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆ ได้แก่ การผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน และบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศ ทำให้โปรโมชั่นนี้เป็นโอกาสที่น่าดึงดูดสำหรับนักช้อปส่งท้ายปี สามารถดูข้อมูลผลิตภัณฑ์และรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของ Kuvings Thailand (www.kuvings.in.th)
ในขณะเดียวกัน Kuvings ประเทศไทย จะจัดการถ่ายทอดสด (live sessions) ผ่านช่องทาง Facebook และ TikTok ตลอดช่วง 12.12 โดยจะมีการสาธิตการทำสูตรเครื่องดื่มแบบเรียลไทม์และกิจกรรมโต้ตอบกับผู้บริโภค เพื่อนำเสนอวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ Kuvings ที่หลากหลายในชีวิตประจำวัน
📌Kuvings Thailand l SHIMONO (THAILAND) co.,Ltd
🌎เว็บไซต์ : www.kuvings.in.th
📍 ที่ตั้ง : 292 / 3 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 ประเทศไทย
📞โทรศัพท์ : 02 056 1118
✉️ อีเมล : online@shimono.in.th
Kuvings Marketing
Kuvings
