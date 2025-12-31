Kuvings Nederland markeert het einde van het jaar met een kerstactie van 20% korting

Kuvings Nederland kerstpromotie, foto door @veganwings_ Kuvings Hands-Free Slow Juicer AUTO10S

GERMANY, December 31, 2025 / EINPresswire.com / -- Kuvings Nederland organiseert een kerstactie met 20% korting, die loopt tot 4 januari volgend jaar. Na de Black Friday-campagne wordt de promotie voortgezet tijdens de jaarwisseling en het begin van het nieuwe jaar. Tijdens deze periode wordt het model AUTO10S aangeboden tegen een gereduceerde prijs voor consumenten die in de feestdagen een keukenapparaat overwegen.De AUTO10S is een handsfree slowjuicer met een 3-liter Auto Hopper, waarmee grotere hoeveelheden fruit en groenten in één keer kunnen worden verwerkt. Zodra de ingrediënten zijn toegevoegd, verloopt het persproces automatisch. Hierdoor kunnen gebruikers andere keukentaken uitvoeren en wordt de dagelijkse juice-routine vereenvoudigd.Via de officiële online winkel biedt Kuvings Nederland verschillende handsfree juicermodellen aan, waaronder de AUTO10S, AUTO8 en AUTO6. De juicers voor huishoudelijk gebruik worden geleverd met 15 jaar motorgarantie, wat langdurig gebruik met één aankoop ondersteunt.De kerstactie is opgezet naar aanleiding van de toenemende belangstelling voor een evenwichtig voedingspatroon aan het einde van het jaar en bij de start van een nieuw jaar. Voor consumenten die gezondheidsdoelen stellen voor het nieuwe jaar, biedt de AUTO10S een mogelijkheid om thuis verse fruit- en groentesappen te bereiden, ondersteund door het handsfree ontwerp en de grote capaciteit.Daarnaast blijft Kuvings via de officiële online winkel recepten delen voor sappen, smoothies en toepassingen met pulp, zodat consumenten ook na aankoop praktische inspiratie en begeleiding krijgen. Het merk onderhoudt bovendien doorlopend contact met klanten via sociale-mediakanalen, waar gebruikstips en receptgerelateerde content worden gedeeld.*Kuvings Europe (Netherlands)info@kuvings-europe.com

