피퍼스탠다드®, 인플루언서 마케팅성공으로 한국 시장 고성장 ; 2026년 신제품 대거 발표

이쿼터 퓨어 네이처의 피터 웨인먼 회장 겸 공동 CEO가 한국 파트너 일리크컴퍼니의 조윤정 대표와 주요 인플루언서 조용미 대표와 함께 한국 시장에서의 성공을 기념하고 있다.

인플루언서의 영향력과 천연·인증 제품을 선호하는 한국 소비 트렌드가 맞물리며 성장이 더욱 가속화되고 있다.

발효는 김치와 장류처럼 한국 식문화와 생활 전반에 깊이 자리 잡은 자연의 기술” — 일리크컴퍼니 조윤정 CEO

SEOUL, SOUTH KOREA, December 9, 2025 /EINPresswire.com/ -- 글로벌 특허 파인애플 발효 기술을 보유한 태국 기업 이쿼터 퓨어네이처(Equator Pure Nature Co., Ltd.)의 대표 브랜드 피퍼스탠다드(PiPPER STANDARD®)가 인플루언서 협업을 기반으로 한국 시장에서 눈에 띄는 성장세를 이어가고 있다. 피퍼스탠다드는 2018년부터 한국 공식 유통사인 일리크컴퍼니(ILIQ Company)와 함께 7년간 파트너십을 이어오며 꾸준한 확장을 이뤄왔다.

지난 12개월 동안 피퍼스탠다드는 인플루언서 협업을 중심으로 폭발적인 판매 성과를 기록했다. 특히 땡스맘 조용미대표가 이끄는 월 1~2회 단기 프로모션은 매회 빠른 완판을 기록했으며, 이를 통해 누적 25만 개 이상의 피퍼스탠다드 제품이 판매됐다. 이러한 성과는 천연·저자극 제품에 대한 한국 소비자들의 높은 신뢰와 함께, 인플루언서 기반 유통 구조의 강력한 영향력을 동시에 보여준다.

이 같은 성장 흐름에 힘입어 피퍼스탠다드는 2026년을 기점으로 퍼스널 케어 라인 확대, 신규 세탁세제 출시, 그리고 최근 선보인 반려동물 케어 라인 강화에 나설 계획이다. 또한 현대적인 주거 환경과 라이프스타일 변화에 맞춰, 로봇청소기 등 최신 가전과도 자연스럽게 연동되는 고기능 포뮬러 개발도 함께 진행 중이다.

한국 공식 유통사인 계룡 본사의 일리크컴퍼니 조윤정 CEO는

“발효는 김치와 장류처럼 한국 식문화와 생활 전반에 깊이 자리 잡은 자연의 기술”이라며

“피퍼스탠다드는 파인애플 발효를 통해 강력하면서도 자극 없는 세정력을 구현해, 가족과 환경을 함께 지킬 수 있는 라이프스타일 브랜드로 자리 잡고 있다”라고 말했다.

이쿼터의 피터 웨인먼 회장 겸 공동 CEO는

“한국은 라이프스타일과 웰빙, 지속가능성 트렌드를 이끄는 매우 중요한 시장”이라며 “샴푸와 홈케어 제품의 성과는 자연 유래·인증 제품에 대한 선호가 얼마나 빠르게 확산되고 있는지를 잘 보여주며, 내년 반려동물 케어 분야 확장도 매우 기대하고 있다”라고 전했다.

피퍼스탠다드 제품은 글로벌 특허를 보유한 파인애플 발효 공정을 통해 강한 화학 성분 없이도 탁월한 세정력과 섬유 유연 효과를 제공하는 것이 특징이다. 현재 피퍼스탠다드는 한국을 비롯해 대만, 홍콩, 태국, 싱가포르, 인도네시아, 말레이시아, 인도 등 아시아 12개국 이상에서 판매되고 있는 천연 홈케어 대표 브랜드로 자리매김하고 있다.

이쿼터퓨어네이처는 기업의 사회적·환경적 책임과 재무적 성과를 함께 추구하는 ‘트리플 바텀 라인’ 철학을 중심으로 지속가능한 제조와 유통 구조를 구축해 나가고 있다.



ILIQ Company 소개

일리크컴퍼니(ILIQ Company)는 계룡에 본사를 둔 기업으로, 2018년부터 피퍼스탠다드의 한국 공식 유통사로 활동해 왔다.

회사의 핵심 철학은 다음 슬로건에 담겨 있다.

“세제의 새로운 기준을 세우다(Setting the Standard for Quality Detergents)”

일리크컴퍼니는 생산부터 유통, 폐기까지 전 과정에서 지속가능성을 중요하게 여기며, 사용 후 빈 용기를 수거하는 리사이클·업사이클링 활동에도 적극 참여하고 있다.

단순한 생활소비재를 넘어, 소비자의 일상 선택이 곧 환경 보호로 이어질 수 있다는 신념을 바탕으로 친환경 라이프스타일 문화를 만들어가고 있다.



Equator Pure Nature Co., Ltd. 소개

태국 방콕에 본사를 둔 이쿼터 퓨어네이처(Equator Pure Nature Co., Ltd., “EPN”)는 글로벌 특허 파인애플 발효 기술을 기반으로 자연 유래·저자극 인증 홈케어, 세탁, 퍼스널 케어 제품을 피퍼스탠다드(PiPPER STANDARD®) 브랜드로 생산·유통하고 있다.

세탁세제, 섬유유연제, 주방세제, 바닥세정제, 욕실세정제, 다목적세정제, 얼룩제거제, 탈취제, 핸드솝, 샴푸, 컨디셔너, 바디워시 등 폭넓은 라인업을 보유하고 있으며, 아시아 12개국 이상에서 판매되고 있다.

이쿼터 퓨어네이처는 합성 화학 성분을 식물 유래 지속가능 원료로 대체해 사람들의 삶의 질을 향상시키는 것을 브랜드 미션으로 삼고 있다. 또한 미국, 유럽, 중국, 인도, 태국, 싱가포르, 인도네시아 등 전 세계 주요 국가에서 다수의 특허를 보유하고 있으며, 해당 특허는 전 세계 GDP의 약 65%에 해당하는 시장을 커버하고 있다.

2023년 8월에는 ‘IP Champion 2023(지식재산 챔피언)’상을 수상했으며,

이쿼터 퓨어네이처와 피퍼스탠다드, 그리고 창립자들은 혁신·지속가능성·사회적 책임·패키징 디자인·기업가정신 분야에서 다수의 국제 어워드를 수상했다.

웹사이트:

PiPPER STANDARD® (brand): www.pipperbrand.com

Equator Pure Nature Co. Ltd. (corporate): www.equatorpurenature.com

Pipper Standard® Korea: www.pipperkorea.com

