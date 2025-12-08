الهيئة السعودية للمياه تحصد لقب غينيس للأرقام القياسية لأكبر واحة ابتكار للمياه في العالم خلال مؤتمر IDWS 2025
ويؤكد هذا الإنجاز الدور المتنامي للمملكة إقليميا ودوليا للابتكار في قطاع المياه، بدعم من الأولويات الوطنية والاستثمار المستمر في البنية التحتية والتميز الابتكاري والتحول الرقمي.
وينضم هذا الاعتراف إلى سلسلة من ألقاب غينيس التي حققتها الهيئة عبر قدرات معرفية في حلول المياه (التحلية، وكفاءة الطاقة، وأنظمة المياه الاستراتيجية)، مما يرسخ مكانة المملكة كواحدة من أبرز المساهمين عالميًا في الابتكار
وقد أُعلن عن هذا الإنجاز في اليوم الأول من IDWS 2025 بحضور صاحب السمو وأصحاب المعالي، وقادة المرافق العالمية، ورواد التكنولوجيا، والمستثمرين، والجامعات والمؤسسات البحثية الدولية، الذين تجمعهم منصة المؤتمر لمعالجة التحديات المائية الأكثر إلحاحًا، وتبادل الحلول القائمة على البيانات، وتعزيز تبني التقنيات التحويلية في العالم.
وأكد ممثلو الهيئة أن هذا الرقم العالمي يعكس التزام المملكة بتعزيز أمن المياه من خلال الابتكارات والبحوث المتقدمة. وتوفر المنشأة منصة فائقة القدرات لعدد من الأنشطة المحورية:
اختبار واعتماد عمليات التحلية من الجيل القادم
تطوير تقنيات المعالجة وإدارة الرجيع الملحي
تحسين أنظمة المياه البلدية والصناعية باستخدام الذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية
دعم التطبيق العملي والحجم التجاري وإطلاق الابتكارات في السوق
وفي قلب هذا الإنجاز تقع واحة رابغ للابتكار أكبر منشأة أبحاث مائية في العالم، بمساحة 33,395.88 متر مربع، وقد أنشأتها بفخر الهيئة السعودية للمياه، ومن خلال تسريع الابتكار التطبيقي، تمكّن المنشأة الجهات الحكومية والمرافق والشركاء من القطاع الخاص من تقليل الضغوط التشغيلية، وتعزيز كفاءة الموارد، وتسريع نشر الحلول المتقدمة المتوافقة مع استراتيجية المياه طويلة المدى للمملكة.
ويمتد مؤتمر IDWS على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 10000 مشارك، و 170 متحدثًا دوليًا، وأكثر من 85 عارضًا، و 24 شركة ناشئة، و 60 مستثمرًا، إلى جانب ورش عمل متعددة القطاعات، وبرنامج مؤتمر رفيع المستوى، وجائزة الابتكار العالمية في المياه. كما تشارك وفود من أكثر من 139 دولة لتعزيز التعاون في مجالات التحلية، وإعادة الاستخدام، وتقليل الفاقد، وشبكات المياه الرقمية، وتطوير البنية التحتية المرنة.
ويعكس تأكيد هذا الإنجاز في غينيس القيمة الاستراتيجية لمؤتمر IDWS كمنصة تجمع الحكومات والابتكارات في البحث العلمي والصناعة لدعم الحلول القابلة للتوسع لتلبية احتياجات المياه الحالية والمستقبلية.
– انتهى –
