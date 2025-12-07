100 पायलट्स निजी जेट के लिए प्रतिस्पर्धा

सऊदी अरब में फिल्माया गया पहला MrBeast एपिसोड लाखों दर्शकों तक पहुँचा और वैश्विक स्तर पर व्यापक सहभागिता उत्पन्न की

रियाद, SAUDI ARABIA, December 7, 2025 / EINPresswire.com / -- वैश्विक कंटेंट क्रिएटर जिमी डोनाल्डसन (MrBeast) ने आज (शनिवार) अपने YouTube चैनल पर “100 Pilots Fight For A Private Jet” शीर्षक वाला नया एपिसोड जारी किया, जो सऊदी अरब में फिल्माया गया उनका पहला प्रोडक्शन है। वीडियो के जारी होने के तुरंत बाद इसे अत्यधिक दर्शक संख्या मिली और हज़ारों टिप्पणियाँ दर्ज की गईं, जो उनके बड़े पैमाने पर निर्मित कंटेंट की वैश्विक लोकप्रियता को दर्शाती हैं।इस एपिसोड में कई देशों के 100 पायलट एक प्रमुख चुनौती में प्रतिस्पर्धा करते दिखाई देते हैं, जहाँ विजेता के लिए $2.4 मिलियन मूल्य का निजी जेट पुरस्कार के रूप में निर्धारित है। वीडियो में MrBeast की विशिष्ट शैली, बड़े पैमाने की प्रतियोगिता और दृश्यात्मक प्रस्तुति को प्रमुखता से दर्शाया गया है।रिलीज़ के बाद से एपिसोड ने विश्वभर में उल्लेखनीय डिजिटल सहभागिता उत्पन्न की है। दर्शकों ने प्रोडक्शन की विशालता, तेज़ गति और प्रतिस्पर्धी तत्वों की सराहना की, जबकि एपिसोड के क्लिप कुछ ही मिनटों में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से साझा किए गए।यह वैश्विक ध्यान वर्तमान में रियाद में जारी जीवंत मनोरंजन वातावरण के साथ मेल खाता है, जहाँ शहर Riyadh Season 2025 के अंतर्गत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों, जिनमें 13 नवंबर को उद्घाटित “Beast Land” शामिल है, के माध्यम से बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित कर रहा है।यह संरेखण पूरे साम्राज्य में देखे जा रहे गतिशील मनोरंजन मोमेंटम और स्थानीय एवं अंतरराष्ट्रीय दर्शकों के बीच इमर्सिव वैश्विक अनुभवों में बढ़ती रुचि को प्रतिबिंबित करता है।

