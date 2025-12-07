100 pilotos compiten por un jet privado

El primer episodio de MrBeast filmado en Arabia Saudita supera millones de visualizaciones y genera una amplia interacción global

RIAD, SAUDI ARABIA, December 7, 2025 / EINPresswire.com / -- El creador de contenido global Jimmy Donaldson (MrBeast) publicó esta tarde (sábado) en su canal de YouTube un nuevo episodio titulado “100 Pilots Fight For A Private Jet”, marcando su primera producción filmada en el Reino de Arabia Saudita. El video obtuvo una notable tracción inmediatamente tras su lanzamiento, superando millones de visualizaciones y miles de comentarios, lo que refleja la fuerte presencia global de sus producciones a gran escala.El episodio presenta a 100 pilotos de diversos países compitiendo en un importante desafío para ganar un premio excepcional: un jet privado valorado en 2,4 millones de dólares, presentado en un formato visual coherente con el reconocido estilo de MrBeast, caracterizado por experiencias de gran escala con múltiples participantes.Desde su publicación, el episodio ha generado una amplia interacción global, con espectadores destacando la magnitud de la producción, su ritmo dinámico y el carácter competitivo del desafío. En cuestión de minutos, clips del episodio comenzaron a ser compartidos extensamente en múltiples plataformas de redes sociales.Esta atención global coincide con el ambiente vibrante de entretenimiento que actualmente se vive en Riad, ciudad que continúa atrayendo a un gran número de visitantes a través de una variedad de eventos, entre ellos Beast Land, inaugurado el 13 de noviembre como parte de la Riyadh Season 2025 e inspirado en el universo de MrBeast.Esta convergencia refleja el dinámico impulso del sector del entretenimiento en todo el Reino, así como el fuerte interés del público, tanto local como internacional, en experiencias inmersivas de alcance global.

