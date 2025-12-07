100 pilotos competem por um jato privado

Primeiro episódio de MrBeast filmado na Arábia Saudita ultrapassa milhões de visualizações e gera amplo engajamento global

RIAD, SAUDI ARABIA, December 7, 2025 / EINPresswire.com / -- O criador de conteúdo global Jimmy Donaldson (MrBeast) lançou na noite deste sábado, em seu canal do YouTube, um novo episódio intitulado “100 Pilots Fight For A Private Jet”, marcando a sua primeira produção filmada no Reino da Arábia Saudita. O vídeo obteve uma forte repercussão imediatamente após o lançamento, ultrapassando milhões de visualizações e milhares de comentários, refletindo a ampla presença global de suas produções de grande escala.O episódio apresenta 100 pilotos de vários países competindo em um grande desafio para conquistar um prêmio excepcional: um jato privado avaliado em US$ 2,4 milhões, apresentado em um formato visual alinhado ao estilo característico de MrBeast, baseado em experiências de grande magnitude e múltiplos participantes.Desde o lançamento, o episódio tem gerado expressivo engajamento global, com espectadores destacando o nível de produção, o ritmo acelerado e o caráter competitivo do desafio. Trechos do episódio foram amplamente compartilhados nas plataformas de redes sociais poucos minutos após a publicação.Essa atenção mundial coincide com a vibrante atmosfera de entretenimento atualmente vivida em Riad, onde a cidade continua a atrair um grande número de visitantes por meio de diversas atividades, incluindo a Beast Land, inaugurada em 13 de novembro como parte da Riyadh Season 2025 e inspirada no universo de MrBeast.Tal alinhamento reflete o dinâmico impulso de entretenimento observado em todo o Reino e o forte interesse do público, local e internacional, por experiências globais imersivas.

