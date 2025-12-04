La Fiscal General James Anima a los Repartidores de DoorDash a Presentar Reclamaciones en un Acuerdo de $16.75 Millones

NUEVA YORK – La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, instó hoy a los repartidores actuales y anteriores que recibieron la notificación de que son elegibles para el acuerdo de DoorDash con la Fiscalía General (OAG en inglés) a que presenten sus reclamos antes del 31 de diciembre de 2025. En febrero de 2025, la Fiscal General James obtuvo $16.75 millones para los repartidores después de que una investigación de la OAG descubriera que DoorDash había engañado tanto a los consumidores como a los repartidores (conocidos como Dashers) al utilizar propinas destinadas a los Dashers para subsidiar su salario garantizado. Ahora, la Fiscal General James ha extendido la fecha límite para que los repartidores elegibles presenten reclamos de restitución hasta el 31 de diciembre de 2025 a las 11:59 PM e insta a todos los Dashers que hayan recibido una notificación de acuerdo a que presenten su reclamo en línea antes de la fecha límite.

“Los repartidores mantienen esta ciudad en funcionamiento y merecen ver cada dólar ganado por su arduo trabajo”, dijo la Fiscal General James. “Animo a todos los Dashers, actuales y anteriores, que cumplan los requisitos a que presenten sus reclamos de inmediato para que puedan recibir la compensación que les corresponde. Mi oficina seguirá luchando para garantizar que todos los trabajadores de Nueva York sean tratados con dignidad y respeto”.

A principios de este año, la Fiscal General James obtuvo $16.75 millones de DoorDash en un acuerdo histórico que obligó a la compañía a revisar sus prácticas de pago, mejorar la transparencia tanto para clientes como para los Dashers, y mejorar el acceso al historial de pedidos para estos. Quienes trabajaron para DoorDash, en Nueva York, entre mayo de 2017 y septiembre de 2019 y vieron sus propinas aplicadas a su salario garantizado, pueden recibir dinero del fondo del acuerdo, que se distribuirá entre los Dashers actuales y anteriores.

Los Dashers elegibles han recibido una notificación del acuerdo por parte de un administrador independiente, Atticus Administration, por correo postal, correo electrónico o mensaje de texto. Las notificaciones incluyen información sobre cómo presentar una reclamación. La Fiscal General James insta a quienes hayan recibido la notificación pero aún no hayan solicitado o recibido el dinero de la restitución a que presenten una reclamación en línea lo antes posible. Aproximadamente 63,000 repartidores que entregaron comida para DoorDash en Nueva York entre mayo de 2017 y septiembre de 2019 son elegibles para recibir fondos de este acuerdo. Hasta el 3 de diciembre, más de 30,000 Dashers han presentado sus reclamaciones.

Entre 2017 y 2019, DoorDash empleó un modelo de pago garantizado que permitía a los Dashers ver sus ganancias potenciales antes de aceptar una entrega. Bajo este modelo, en lugar de que la propina del cliente se entregará a los Dashers además de su pago garantizado, este modelo de pago se utilizaba para subsidiar el pago garantizado que ya se les había ofrecido. En su investigación, la Fiscalía General descubrió que Doordash engañó a los clientes haciéndoles creer que sus propinas beneficiarían directamente a los Dashers. En cambio, DoorDash se quedaba con las propinas destinadas a los Dashers y les deducía de su pago garantizado. DoorDash garantizaba el pago a un Dasher, pero, en realidad, solo le pagaba la cantidad que la propina no cubría. DoorDash tampoco informó claramente estas prácticas a los clientes ni a los Dashers. Al pagar, Doordash animaba a los clientes a dar propina con un mensaje que decía "Los Dashers siempre recibirán el 100% de la propina". La información sobre el uso de las propinas estaba oculta en documentos en línea y era inaccesible durante los momentos críticos del proceso de pedido. Los clientes no tenían forma de saber que DoorDash estaba usando las propinas para reducir sus propios costos.

Cualquier persona que tenga problemas para presentar una reclamación debe comunicarse directamente con Atticus Administration. Los usuarios que tengan preguntas sobre el acuerdo pueden comunicarse al 1-800-270-1039 o a info@NYDoorDashSettlement.com. Para obtener más información, visite el sitio web de la Fiscalía General.