WPP Media es designada como la Agencia de Medios de Reckitt en México

Reckitt

WPP Media México es seleccionada para liderar la planificación y compra de medios de Reckitt en 2026

CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, December 4, 2025 / EINPresswire.com / -- WPP Media México anuncia con entusiasmo que ha sido seleccionada para liderar la planificación y compra de medios de Reckitt en el país a partir del 1 de enero de 2026, marcando un nuevo hito para la compañía y fortaleciendo nuestra presencia estratégica en el mercado mexicano.Reckitt es una de las empresas globales más reconocidas en las categorías de salud, higiene y nutrición, con un portafolio de marcas de confianza utilizadas diariamente por millones de personas gracias a su calidad, respaldo científico y compromiso con el bienestar. Entre ellas destacan Durex, Nurofen, Strepsils, Gaviscon, Veet, Dettol, Finish y Vanish, todas con una fuerte presencia y relevancia para los consumidores mexicanos.A partir de 2026, WPP Media México será responsable de desarrollar la estrategia de medios y activar campañas integrales en todos los canales, tanto online como offline, dando vida a un modelo de operación que combina experiencia local, gobernanza centralizada y la potencia tecnológica de WPP Open, la plataforma de marketing colaborativo de WPP.Este modelo permite acceder y activar una variedad de fuentes de datos que van más allá de los identificadores tradicionales, integrando información proveniente de plataformas digitales y redes de retail media, sin necesidad de mover o compartir datos sensibles, asegurando consistencia, eficiencia y crecimiento para todas las marcas involucradas.La decisión de Reckitt de trabajar con WPP Media México refleja una visión compartida: simplificar la forma en que se construye marketing, unificar la estrategia y garantizar que la ejecución de medios funcione como un solo sistema orientado al crecimiento. Esto permitirá crear campañas más consistentes, más inteligentes y basadas en datos que impulsen resultados a gran escala.Desde la visión de liderazgo regional, César Recalde, Chief Executive Officer de WPP Media LATAM, ha indicado: “Estamos muy agradecidos a Reckitt, una empresa cuyos productos gozan de la confianza de personas de todo el mundo gracias a su compromiso con la calidad, la ciencia de vanguardia y la excelencia en la ejecución, por depositar su confianza en nosotros para acelerar el crecimiento de sus marcas en México. Es un momento increíblemente emocionante poder ayudar a clientes visionarios como Reckitt a liberar todo el potencial de nuestras capacidades integradas en WPP y definir la excelencia en marketing en la era de la inteligencia artificial. ¡Felicitaciones a nuestro equipo en WPP Media México por lograr otra asociación fundamental para nuestro negocio!”En palabras de Erika Cabral, Chief Growth Officer de WPP Media LATAM: “Desde una perspectiva de Growth, este anuncio representa una oportunidad para continuar expandiendo nuestras capacidades, integrar tecnología de manera más profunda y diseñar modelos de comunicación que respondan a las nuevas dinámicas del consumidor mexicano. Nuestro foco estará en desarrollar estrategias que no solo impulsen los objetivos de negocio de Reckitt, sino que también creen conexiones más significativas en un entorno donde las audiencias exigen autenticidad, valor y experiencias más integradas.”Este anuncio también fortalece el rol de México como un territorio clave dentro de WPP Media LATAM. Desde aquí se trabajará para llevar a Reckitt hacia una nueva etapa de transformación, aprovechando todo el alcance de WPP Open y sus capacidades en datos, tecnología, creatividad aplicada y estrategia de medios.Para WPP Media México, asumir este mandato es un reconocimiento a la calidad del talento, la visión estratégica y la capacidad operativa de todos los equipos. Es también una oportunidad para llevar a las marcas y a loss clientes hacia un futuro donde la creatividad, la inteligencia y la tecnología trabajen juntas para generar impacto real.WPP Media México está listo para comenzar este nuevo capítulo junto a Reckitt, con la convicción de que esta colaboración permitirá acelerar el crecimiento, innovar en la forma en que las marcas se conectan con las personas y elevar el estándar de la industria de medios en México.

