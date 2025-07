WPP Media: La red más premiada en Cannes Lions 2025

Media

CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, July 25, 2025 / EINPresswire.com / -- WPP Media tuvo una actuación extraordinaria en Cannes Lions 2025 , consolidándose como la compañía de medios más premiada del festival. Con un total de 77 Leones —incluyendo 9 Grand Prix y trofeos Titanium— superamos a todos los demás competidores del sector y reafirmamos el papel fundamental que tiene el medio en la construcción del trabajo creativo más celebrado del mundo.Estos premios reflejan las sólidas alianzas que la empresa ha construido con sus clientes, la integración creativa y estratégica entre sus marcas de agencia, y el poder del medio como catalizador de transformación en industrias y culturas.“Estos reconocimientos no solo celebran el trabajo creativo, sino que colocan al contenido y al entretenimiento como fuerzas clave dentro de las estrategias de negocio. Desde Latam, estamos orgullosos de contribuir con ideas que cruzan fronteras y conectan profundamente con las audiencias.” — Axel Aldana, Director de Contenido y Entretenimiento de WPP Media Latam.Entre los momentos más destacados:Mindshare hizo historia al ganar el Grand Prix en la categoría Media Lions por Dove Real Beauty Redefined for the AI Era — la primera vez desde 2018 que una agencia de medios gana este galardón de forma independiente.EssenceMediacom, Mindshare y Wavemaker realizaron contribuciones significativas a su conteo total:• EssenceMediacom: 26 Leones• Mindshare: 23 Leones• Wavemaker: 22 LeonesEn total, lograron:• 9 Grand Prix y Titanium• 13 Leones de Oro• 10 Leones de Plata• 35 Leones de Bronce• 1 Young LionWPP Media se siente especialmente orgullosa de sus clientes más premiados: Unilever (18 Leones), AXA (13 Leones) y The Coca-Cola Company (12 Leones), quienes confiaron en su trabajo para dar vida a ideas audaces e innovadoras a través del poder del medio.“Los premios de este año en Cannes Lions son una prueba del poder del medio para liderar —no solo acompañar— grandes ideas. Estos resultados reflejan la fortaleza de WPP Media, la confianza de nuestros clientes y socios, y nuestro compromiso continuo con la colaboración, la innovación y la inteligencia aplicada.” - Brian Lesser, CEO Global de WPP MediaWPP Media agradece a su equipo, clientes y aliados por haber hecho de este un año inolvidable. Que el poder del medio y la creatividad sigan marcando el camino.Acerca de WPP MediaWPP Media es el colectivo global de medios de WPP. En un mundo donde los medios están en todas partes y en todo, reunimos las mejores plataformas, personas y socios para crear oportunidades de crecimiento ilimitadas. Para más información, visita wppmedia.com.

