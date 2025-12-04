"الأحواض الجافة العالمية - دبي" تطلق تدريب السلامة الأول من نوعه باستخدام الواقع الافتراضي وباعتماد من "آيوش"

Drydocks training team with IOSH IOSH Chief Executive Officer Vanessa Harwood-Whitcher participates in on-site VR training

تعاون "الأحواض الجافة العالمية - دبي" و آيوش يسجل إنجازًا لقطاع الملاحة البحرية العالمي ويصنع الفارق في التعليم التفاعلي في مجال السلامة المهنية في الشرق الأوسط

.هذا المشروع يشكل نقطة تحول حاسمة - ليس فقط بالنسبة لمعهد السلامة والصحة المهنية (آيوش)، بل لكافة قطاعات الصناعة البحرية العالمية” — إيان ماكنتوش، مدير تطوير الأعمال الأول، آيوش

DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, December 4, 2025 / EINPresswire.com / -- سطرت " الأحواض الجافة العالمية - دبي "، التي تُعدّ إحدى المنشآت الرائدة في تقديم الخدمات البحرية في المنطقة، إنجازًا عالميًا بأحرف من نور في سجلها الحافل؛ فقد نالت الشركة اعترافًا وتقديرًا من معهد السلامة والصحة المهنية آيوش ) لبرنامجها التدريبي في السلامة المرتكز على استخدام تقنية الواقع الافتراضي، ليصبح بذلك البرنامج الأول من نوعه الذي يحصل على اعتماد المعهد على مستوى العالم.في خطوة تؤكد ريادتها، نجح فريق التعلم والتطوير في "الأحواض الجافة العالمية - دبي" في إبداع نموذج تدريب تفاعلي بتقنية الواقع الافتراضي، محدثًا نقلة نوعية في مجال تثقيف السلامة وإشراك الموظفين. وقد أثبت هذا البرنامج كفاءته العالية بتدريب أكثر من 15,000 موظف ومتعاقد، حيث يوفر تجارب محاكاة تعليمية مُصممة خصيصًا لتجارب العمل الفعلية؛ ما يضمن التعامل بدقة وفعالية مع التحديات المعقدة والفريدة لأماكن إصلاح السفن وعمليات الإنشاءات والبناء والخدمات البحرية.يُقدَّم هذا التدريب بأربع لغات رئيسية، هي الإنجليزية والهندية والأوردية والتاميلية، ويركز على أحد عشر خطرًا رئيسيًا. تتيح هذه المنهجية للمشاركين تعلّم إجراءات السلامة الأساسية وممارستها في بيئة تفاعلية بالكامل، ما يضمن اكتساب المهارات الضرورية دون أدنى تعرض للمخاطر الواقعية.أكد إيان ماكنتوش، مدير تطوير الأعمال الأول في معهد السلامة والصحة المهنية (آيوش)، أن: "هذا المشروع يشكل نقطة تحول حاسمة - ليس فقط بالنسبة لمعهد السلامة والصحة المهنية (آيوش)، بل لكافة قطاعات الصناعة البحرية العالمية. لقد برهنت "الأحواض الجافة العالمية - دبي" على قدرة الابتكار الرقمي على جعل التدريب على السلامة أكثر فعالية وشمولية، خاصة في المناطق التي تعتمد على قوى عاملة أتت من بلدان متنوعة ويتحدثون لغات عديدة. وباعتمادنا لهذا البرنامج الرائد، فإننا نؤسس معيارًا جديدًا يوضح كيف يمكن للتكنولوجيا الغامرة أن ترتقي بعمليات التعلم، وتزيد من معدلات الاحتفاظ بالمعلومات، وتعزز ثقافة السلامة المستدامة".أكدت محفوظة مكي، مدير أول لتطوير المواهب وإدارة الأداء في "الأحواض الجافة العالمية - دبي"، أن التحول في مستوى إشراك القوى العاملة كان ملهمًا ومبهرًا بكل المقاييس.وأردفت محفوظة: "في السابق، كان المتدربون يجدون جلسات القاعة الدراسية مطولة ومكررة. أما الآن، ومع التدريب بالواقع الافتراضي، أصبحوا منغمسين تمامًا ومشاركين بفاعلية طوال التجربة. كانت ردود الفعل استثنائية، ولم تنعكس فقط في الاستبيانات، بل تجلت أيضًا في تغيّر سلوكي حقيقي وملموس. فالآن، أصبح فريق العمليات يُذكِّر بعضه البعض بشكل استباقي ببروتوكولات السلامة، بعد أن شاهدوا عواقب الإهمال بأعينهم".تُعقد الجلسات التدريبية، التي تستغرق الواحدة منها ساعة واحدة، مرتين يوميًا لمجموعات تتألف من ثمانية متدربين. وتعتمد هذه الجلسات على محاكاة متقدمة بتقنية الواقع الافتراضي، مُصممة خصيصًا لتناسب بيئة العمليات في "الأحواض الجافة العالمية- دبي". وقد أسهمت هذه التقنية في رفع معدل استيعاب المعلومات والاحتفاظ بها إلى 95%، وهو ما يمثل تفوقًا كبيرًا مقارنةً بأساليب التدريب التقليدية.تُمثل هذه الشراكة إنجازًا بالغ الأهمية لمعهد السلامة والصحة المهنية (آيوش) في منطقة الشرق الأوسط، حيث استثمر فريق متخصص من المعهد وقتًا وجهدًا كبيرًا في الموقع مع فريق "الأحواض الجافة العالمية - دبي" لتقديم دعم متواصل. وقد تجسّد هذا الالتزام على أرض الواقع بمشاركة فانيسا هاروود-ويتشير، الرئيس التنفيذي لمعهد السلامة والصحة المهنية (آيوش)، شخصيًا في التدريب بتقنية الواقع الافتراضي في الموقع، لتؤكد بذلك عمق العلاقة والحرص على تعزيز جودة البرنامج.وصرحت قائلة: "لقد كانت لحظة مبهجة عندما أظهر مساق الواقع الافتراضي الخاص بشركة "الأحواض الجافة العالمية - دبي" تلبيته لكافة المعايير الصارمة للاعتماد من قبل معهد السلامة والصحة المهنية (آيوش)".وشددت على أن: "الدرس الرئيسي المستفاد لشركائنا المستقبليين في المنطقة يكمن في الأهمية القصوى لإشراك معهد السلامة والصحة المهنية (آيوش) في المراحل المبكرة من تصميم البرنامج؛ ما يضمن للجميع أن يكون المحتوى والبنية وطرق التقييم متوافقة تمامًا ومَدروسة من اللحظة الأولى".واختتمت حديثها بقولها: "يسرني جدًا أن أؤكد أن هذا التعاون مع "الأحواض الجافة العالمية - دبي" قد فتح الباب أمام جيل جديد ومُبهر من التدريب الرقمي المعتمد من معهد السلامة والصحة المهنية (آيوش) على مستوى العالم، وأحدث تحولًاجذريًا في طريقة تقديم محتوى التعلّم وتجربته".وفي أعقاب النجاح الذي حققه نموذج الواقع الافتراضي للسلامة، تعمل "الأحواض الجافة العالمية - دبي" حاليًا على توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا الغامرة لتشمل تدريب المهارات التقنية المتخصصة. ويشمل هذا التوسع مهارات مثل العمل على ارتفاعات، واستخدام محاكي منصات الرفع المتحركة (MEWP Simulator)، ومحاكي الرافعات العلوية المتحركة (EOT Crane Simulator).في إطار مساعيه المتواصلة لتوسيع نطاق انتشاره في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وسلطنة عُمان، يعمل معهد السلامة والصحة المهنية (آيوش) بشكل وثيق مع قادة القطاع لترسيخ ثقافة سلامة عالمية المستوى. ويتحقق ذلك من خلال تقديم التدريب والاعتماد والاستشارات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات السوق.وأضافت فانيسا، قائلة: "يُجسّد التعاون مع "الأحواض الجافة العالمية - دبي" التزام معهد السلامة والصحة المهنية (آيوش) الراسخ بالارتقاء بمعايير السلامة والصحة المهنية في القطاعات عالية المخاطر، وذلك من خلال دعم الابتكار وتعزيز الشراكات الفعالة".إعادة تعريف السلامة: تدريب القوى العاملة على السلامة والصحة المهنية | 13 يناير 2026 | 12:45 | إنترسك دبي | مركز دبي التجاري العالميمن المقرر أن يقدم معهد السلامة والصحة المهنية (آيوش) و"الأحواض الجافة العالمية - دبي" جلسة نقاش مشتركة في معرض إنترسك دبي في مطلع العام الجديد. وستتناول الجلسة الديناميكيات المتغيرة لتدريب القوى العاملة في مجالي السلامة والصحة المهنية، وستتطرق إلى توضيح كيف تعيد المؤسسات، بالتعاون مع "آيوش"، التفكير في أساليب تقديم التدريب وتصميم استراتيجيات إشراك فعالة لتلبية احتياجات الفرق المتنوعة مختلفة الثقافات والفئات العمرية.

