Open Assessment Technologies lanza la nueva generación de 'TAO Community Edition'

Impulsando la transformación digital de las instituciones educativas mediante un ecosistema educativo justo e inclusivo basado en código y estándares abiertos.

LUXEMBOURG, December 5, 2025 / EINPresswire.com / -- Open Assessment Technologies (OAT), creadores de TAO – la plataforma de evaluación digital de código abierto líder en el mundo –, anuncia hoy el próximo lanzamiento de la nueva TAO Community Edition (TAO CE) , la principal plataforma open source para la evaluación educativa. La nueva versión estará disponible para su descarga gratuita en todo el mundo a partir del 5 de enero de 2026. Este lanzamiento marca un hito transformador hacia la innovación en la evaluación digital y en el ecosistema educativo haciéndolo abierto, ampliable y dirigido por la comunidad.TAO CE incluye una gama ampliada de productos modulares – TAO Advance, TAO Grader, TAO Insights y TAO Portal – que ofrece un potente stack integrado de principio a fin y permite a las instituciones y a los desarrolladores poseer, personalizar y gestionar por completo su infraestructura de evaluación.Este lanzamiento forma parte del TAO Community Forum, un movimiento que reúne a desarrolladores, expertos en evaluación e instituciones para co-crear soluciones de evaluación más eficaces, escalables y transparentes. A través de este ecosistema, los usuarios obtendrán acceso directo a herramientas de colaboración, solicitudes de funcionalidades impulsadas por la comunidad, debates sobre la hoja de ruta y próximas oportunidades de contribución.Con TAO Community Edition y su conjunto de herramientas modulares, las instituciones y los desarrolladores obtienen la plena propiedad del software, libres de la dependencia del proveedor y de las restricciones de licencias por usuario. La arquitectura modular de la plataforma permite integrar únicamente los componentes necesarios, garantizando la máxima flexibilidad y escalabilidad.Gracias a su interfaz multilingüe, que admite más de 18 idiomas, TAO permite a las organizaciones ofrecer evaluaciones a escala mundial, promoviendo la equidad, la accesibilidad y la inclusión en los sistemas educativos de todo el mundo.“La evaluación digital prospera cuando es abierta, ampliable y dirigida por la comunidad, no cuando queda confinada en sistemas propietarios”, afirma Mack K. Machida, Co‑CEO de Open Assessment Technologies. “Con TAO Community Edition y nuestro nuevo foro para desarrolladores, estamos dando a la comunidad global la capacidad de poseer su propia infraestructura, escalar sus soluciones y dar forma desde dentro a la próxima generación del aprendizaje.”Basado en estándares abiertos como QTI, LTIy WCAG, TAO garantiza la interoperabilidad y la accesibilidad desde su diseño. Y, lo que es más importante, ofrece una plataforma para la transformación digital impulsada por la comunidad, que permite a los contribuyentes influir directamente en la hoja de ruta y en la funcionalidad. Todo ello se coordina a través del TAO Community Forum, que proporciona una supervisión fluida de todo el ecosistema de evaluación. TAO Community Edition y sus módulos ampliados estarán disponibles bajo la licencia Affero General Public License v3 (AGPLv3).Cómo beneficia TAO a las instituciones educativasSea dueño de su software de evaluación, no lo alquileEl código abierto y las licencias transparentes te permiten mantener el control de tu plataforma, tu hoja de ruta y tus datos, sin dependencias opacas. La alineación basada en estándares (QTI, LTI, xAPI) garantiza que TAO se integre de forma fluida con los ecosistemas existentes de LMS, identidad, informes y proctoring.Stack modular de princio a finAdopta lo que necesites – TAO Advance (entrega), TAO Grader (corrección manual), TAO Insights (analítica) y TAO Portal (administración) – incluida la supervisión presencial integrada. Escala tus capacidades a tu propio ritmo.Velocidad y transparencia de la comunidadUn foro público para desarrolladores (que se lanzará con TAO Community Edition) y un modelo de contribución permiten a las instituciones influir en las funcionalidades, compartir extensiones y acelerar las correcciones, convirtiendo a los usuarios en co‑creadores.Equidad a gran escalaLa accesibilidad alineada con WCAG y una experiencia multilingüe permiten una entrega inclusiva en distintas regiones, dispositivos y condiciones de conectividad.Portabilidad y soberanía de los datosLos estándares abiertos y los formatos transparentes simplifican la exportación, la migración y la gestión a largo plazo de los datos para cumplir los requisitos normativos y de archivo. Cumple los requisitos de residencia de datos desplegando TAO en el núcleo de tu infraestructura.Acerca de TAOTAO, de Open Assessment Technologies, es la solución líder de evaluación digital para la educación y el desarrollo profesional. Modular, personalizable e interoperable por diseño, TAO permite a los usuarios liberarse de las restricciones propietarias, eliminar las costosas tarifas de licencia y tomar el control total de sus recursos de evaluación. Con una interfaz de estudiante disponible en más de 82 idiomas, TAO realiza cada año más de 30 millones de exámenes en todo el mundo.Más información: www.taotesting.com *QTI: Question and Test Interoperability*LTI: Learning Tools Interoperability*WCAG: Web Content Accessibility Guidelines.*QTIy LTIson marcas registradas de 1EdTechConsortium, Inc. (1edtech.org)

