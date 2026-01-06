TAO Community Edition der nächsten Generation: Open Assessment Technologies startet neues Community Forum

LUXEMBOURG, January 6, 2026 / EINPresswire.com / -- Open Assessment Technologies (OAT) veröffentlicht heute die TAO Community Edition ( TAO CE ) in der nächsten Generation. Die Plattform steht ab sofort weltweit kostenlos zum Download bereit. TAO CE ist Open Source und wurde dafür konzipiert, gemeinsam mit der globalen Assessment-Community betrieben und weiterentwickelt zu werden. Mit dem heutigen Release geht außerdem das TAO Community Forum an den Start – als zentrale Anlaufstelle für Zusammenarbeit, Beiträge und die technische Ausrichtung.Die TAO Community Edition richtet sich an Institutionen und Entwickler:innen, die ihre Bewertungsprogramme und ihre Infrastruktur langfristig selbst steuern möchten. TAO CE wird unter einer Open-Source-Lizenz veröffentlicht und entwickelt sich durch offene Beteiligung und gemeinsame Beiträge weiter – statt über geschlossene, vom Anbieter vorgegebene Roadmaps.TAO CE unterstützt insbesondere öffentliche Einrichtungen, die digitale Bewertungssysteme als dauerhafte öffentliche Infrastruktur betreiben. Institutionen können TAO in der eigenen Umgebung hosten, nationale Vorgaben zur Datenverwaltung umsetzen, Funktionen an politische oder lehrplanbezogene Änderungen anpassen und die Kontinuität über Beschaffungszyklen hinweg sichern. Open Source und offene Standards schaffen dabei Transparenz, Überprüfbarkeit und Unabhängigkeit.Dank der mehrsprachigen Oberfläche mit über 18 Sprachen ermöglicht TAO Organisationen weltweit die Durchführung digitaler Bewertungen und stärkt damit Chancengerechtigkeit, Zugänglichkeit und Inklusion in Bildungssystemen.Community-Governance als FundamentDas TAO Community Forum bietet eine strukturierte Umgebung für die Beteiligung der Community. Dazu gehören unter anderem:Offene Diskussion technischer Prioritäten und BedarfeEinreichen und Review von Erweiterungen, Verbesserungen und FehlerbehebungenGemeinsame Dokumentation sowie abgestimmte Implementierungs- und BetriebspraktikenDas Forum dient als Koordinationspunkt für die TAO Community Edition und richtet die Weiterentwicklung konsequent an realen institutionellen und technischen Anforderungen aus.„Offene digitale Bewertungen funktionieren nur mit gemeinsamer Verantwortung und transparenter Entscheidungsfindung“, sagt Patrick Plichart, Open Source Ambassador bei Open Assessment Technologies. „Das TAO Community Forum schafft einen Raum, in dem Mitwirkende die Plattform aktiv mitgestalten können – statt sich an Entscheidungen anzupassen, die anderswo getroffen werden.“Modulare Architektur, standardbasiertes DesignDie TAO Community Edition wird als modularer Bewertungs-Stack bereitgestellt, einschließlich:TAO Advance für die Durchführung von BewertungenTAO Grader für Workflows der manuellen BewertungTAO Insights für Datenanalyse und ReportingTAO Portal für Administration und SystemverwaltungTAO basiert auf offenen Standards wie QTI, LTIund WCAG und ist damit von Grund auf auf Interoperabilität, Barrierefreiheit und Integration in bestehende Bildungssysteme ausgelegt. Die Mehrsprachigkeit unterstützt den Einsatz in unterschiedlichen Regionen und Kontexten.Die TAO Community Edition wird unter der Affero General Public License v3 (AGPLv3) veröffentlicht und unterstützt Institutionen – insbesondere unter regulatorischen oder Governance-Vorgaben – mit Transparenz, Überprüfbarkeit und Datenhoheit.Die TAO Community Edition steht ab sofort weltweit kostenlos zum Download bereit. Die Teilnahme am TAO Community Forum steht Institutionen, Entwickler:innen und Bewertungsexpert:innen offen.Über TAOTAO von Open Assessment Technologies ist eine führende digitale Prüfungsplattform für Bildung und berufliche Weiterentwicklung. TAO ist modular, anpassbar und interoperabel und ermöglicht es Nutzer:innen, sich von proprietären Einschränkungen und hohen Lizenzkosten zu lösen und ihre Prüfungs- und Testlandschaft eigenständig zu gestalten und zu betreiben. Mit einer Prüfungsoberfläche für Lernende, die in mehr als 82 Sprachen verfügbar ist, unterstützt TAO weltweit jährlich über 30 Millionen Tests.Weitere Informationen: www.taotesting.com *QTI: Question and Test Interoperability*LTI: Learning Tools Interoperability*WCAG: Web Content Accessibility GuidelinesQTIand LTIare trademarks of the 1EdTechConsortium, Inc. (1edtech.org)

