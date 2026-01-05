TAO CE De Nueva Generación Debuta Hoy Con Un Nuevo Foro Comunitario
LUXEMBOURG, January 5, 2026 /EINPresswire.com/ -- Open Assessment Technologies ha anunciado hoy la disponibilidad de TAO Community Edition (TAO CE), una plataforma de evaluación digital gratuita y de código abierto diseñada para ser gestionada y desarrollada en colaboración con la comunidad global de evaluación.
El lanzamiento establece el TAO Community Forum como el espacio principal para la colaboración, la contribución y la orientación técnica.
TAO Community Edition está destinada a instituciones y desarrolladores que requieren un control a largo plazo sobre su programa e infraestructura de evaluación. La plataforma se distribuye bajo una licencia de código abierto y está diseñada para evolucionar a través de la contribución compartida, en lugar de hojas de ruta cerradas y gestionadas por los proveedores.
TAO CE también da soporte a las instituciones públicas que deben operar sistemas de evaluación digital como infraestructura pública a largo plazo. Las instituciones pueden alojar la plataforma en sus propios entornos, aplicar las normas nacionales de gobernanza de datos, adaptar la funcionalidad a los cambios de políticas o planes de estudio y mantener la continuidad más allá de los ciclos de licitación. El código abierto y los estándares abiertos garantizan la transparencia, la auditabilidad y la independencia.
Gracias a su interfaz multilingüe, que admite más de 18 idiomas, TAO permite a todo tipo de organizaciones realizar evaluaciones a nivel mundial, promoviendo la equidad, la accesibilidad y la inclusión en los sistemas educativos de todo el mundo.
La gobernanza comunitaria como infraestructura
El Foro de la Comunidad TAO proporciona un entorno estructurado para la participación de la comunidad, que incluye:
debate abierto sobre las prioridades técnicas
contribución y revisión de extensiones y mejoras
documentación compartida y prácticas de implementación
El foro sirve como capa de coordinación para TAO Community Edition, alineando el desarrollo con los requisitos institucionales y técnicos del mundo real.
«La evaluación digital abierta depende de la propiedad compartida y la toma de decisiones transparente», afirma Patrick Pilchart, embajador de código abierto en Open Assessment Technologies. «El foro comunitario TAO crea un espacio en el que los colaboradores pueden participar directamente en la evolución de la plataforma, en lugar de adaptarse a decisiones tomadas en otros lugares».
Arquitectura modular, diseño basado en estándares
TAO Community Edition se ofrece como un sistema de evaluación modular que comprende:
TAO Advance para la realización de evaluaciones
TAO Grader para los flujos de trabajo de puntuación
TAO Insights para el análisis de datos y la generación de informes
TAO Portal para la administración del sistema
La plataforma se basa en estándares abiertos, como QTI®, LTI® y WCAG, lo que permite la interoperabilidad, la accesibilidad y la integración con los sistemas educativos existentes. La compatibilidad multilingüe permite su implementación en diferentes regiones y contextos de entrega.
TAO Community Edition se distribuye bajo la licencia Affero General Public License v3 (AGPLv3), lo que proporciona transparencia, auditabilidad y soberanía de datos a las instituciones que operan bajo restricciones normativas o de gobernanza.
TAO Community Edition ya está disponible como descarga gratuita en todo el mundo. La participación en el foro de la comunidad TAO está abierta a instituciones, desarrolladores y profesionales de la evaluación.
Acerca de TAO
TAO, de Open Assessment Technologies, es la solución de evaluación digital líder para la educación y el avance profesional. Modular, personalizable e interoperable por diseño, TAO permite a los usuarios liberarse de las restricciones de propiedad, eliminar las costosas tarifas de licencia y tomar el control total de sus recursos de evaluación. Con su interfaz para estudiantes disponible en más de 82 idiomas, TAO realiza más de 30 millones de pruebas en todo el mundo cada año.
Más información: www.taotesting.com
*QTI®: Interoperabilidad de preguntas y pruebas
*LTI®: Interoperabilidad de herramientas de aprendizaje
*WCAG: Pautas de accesibilidad al contenido web.
*QTI® y LTI® son marcas comerciales de 1EdTech® Consortium, Inc. (1edtech.org)
Open Assessment Technologies
+352 661 428 747
marketing@taotesting.com
