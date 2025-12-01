Governor Polis proclaims Dec. 1-5 Wastewater Utility Appreciation Week

Proclamation recognizes utilities’ contributions to the monitoring system and public health

Denver (Dec. 1, 2025) — Governor Polis declared Dec. 1-5, 2025 Colorado Wastewater Utility Appreciation Week to recognize wastewater utilities that continue to participate to help the Colorado Department of Public Health and Environment monitor trends in infectious disease pathogens in wastewater.

The program has evolved since its inception in August of 2020 to monitor the spread of COVID-19 across the state. Now, the program tests for influenza, RSV, mpox, enterovirus D68, and measles, in addition to COVID-19 in wastewater. The program was recognized as a national leader in wastewater surveillance by the Centers for Disease Control and Prevention in 2022, earning its designation as a National Wastewater Surveillance System Center of Excellence, one of six in the country.

There are two types of utilities involved in the program — sentinel surveillance sites that submit samples twice weekly and represent more than half of Colorado’s population, and emergency surveillance sites that submit samples if the system is activated and a rapid public health response is needed.

“This declaration stands as a testament to wastewater utilities that are at the forefront of community health protection, submitting samples in a timely and reliable manner that allow the Colorado Wastewater Surveillance Program to track disease trends and emerging pathogens supporting timely public health decisions. We are grateful for their partnership and dedication to public health,” said Dr. Rachel Herlihy, Colorado State Epidemiologist.

When used in conjunction with other public health data, wastewater surveillance data allows local public health partners to respond effectively to disease trends and empowers communities throughout Colorado to make informed decisions based on local data. Wastewater surveillance data allows public health officials to identify the presence of a virus in a community even when people are asymptomatic or may not get tested.

In addition to this important work, wastewater utilities provide a critical service to Coloradans by treating our wastewater and protecting our waterways.

To learn more, visit the wastewater surveillance program’s webpage.

###

La promulgación tiene por finalidad reconocer la labor realizada por estos establecimientos en cuanto al sistema de monitoreo y la salud de la población

DENVER (1 de diciembre de 2025) — El Gobernador Polis declaró del 1 al 5 de diciembre de 2025 se celebrará Colorado Wastewater Utility Appreciation Week para reconocer la labor efectuada por las empresas de aguas residuales cuya participación sigue brindando ayuda al Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) para monitorear las tendencias de patógenos de enfermedades infecciosas presentes en aguas residuales.

El programa ha evolucionado desde su inicio en agosto de 2020, cuando comenzó a monitorear la propagación del COVID-19 en todo el Estado. Actualmente, el programa realiza pruebas para detectar influenza, virus respiratorio sincitial (VRS), mpox, enterovirus D68 y sarampión, además del COVID-19 en las aguas residuales. En 2022, el programa fue reconocido como líder nacional en vigilancia de aguas residuales por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), obteniendo la designación como Centro de Excelencia del Sistema Nacional de Vigilancia de Aguas Residuales, uno de los seis que existen en el país.

Hay dos tipos de servicios implicados en el programa: los centros de monitoreo centinela, los cuales envían muestras dos veces por semana y representan a más de la mitad de la población de Colorado, y los centros de monitoreo de emergencia, que envían muestras si se activa el sistema y en caso de que sea necesaria una respuesta rápida de salud pública.

La Dra. Rachel Herlihy, epidemióloga del Estado de Colorado, declaró: “Esta declaración sirve como testimonio para las empresas de servicios de aguas residuales que están a la vanguardia de la protección de la salud comunitaria, enviando muestras de manera oportuna y confiable que permiten al Programa de Vigilancia de Aguas Residuales de Colorado rastrear las tendencias de enfermedades y patógenos emergentes, apoyando así decisiones oportunas de salud pública. Estamos agradecidos por su colaboración y dedicación a la salud pública”.

Cuando se utiliza con otros datos de salud pública, la información obtenida a partir de las aguas residuales permite a nuestros socios locales de salud pública responder eficazmente a las distintas enfermedades predominantes y posibilita que las comunidades de todo Colorado tomen decisiones fundamentadas sobre la base de datos locales. Estos datos permiten a los funcionarios de salud pública identificar la presencia de un virus en una comunidad incluso cuando los afectados no presentan síntomas y antes de que reciban los resultados de sus pruebas de detección.

Además de esta importante labor, este tipo de empresas prestan un servicio fundamental a los coloradenses dado que tratan nuestras aguas residuales y protegen nuestras vías fluviales.

Para obtener más información sobre el programa de monitoreo de aguas residuales, visite la página web del programa.

###