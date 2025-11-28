Spanish Traslation: La Gobernadora Hochul Alienta a los Neoyorquinos a Comprar en Pequeños Comercios Durante la Temporada Navideña

La gobernadora Kathy Hochul animó hoy a los neoyorquinos a apoyar a los negocios locales durante la temporada de compras navideñas, destacando el papel fundamental que desempeñan los pequeños negocios de Nueva York en el desarrollo de comunidades vibrantes en todo el estado. El 29 de noviembre, Nueva York celebrará el Sábado de los Pequeños Negocios para celebrar el importante impacto que tienen en las economías locales de todo el estado. En honor a este día, la gobernadora Hochul aprovecha la oportunidad para destacar cómo la elección de comercios, restaurantes y proveedores de servicios locales genera un efecto dominó de crecimiento económico en todas las comunidades de Nueva York.

“Cada vez que elegimos una tienda, un restaurante o un proveedor de servicios local, estamos invirtiendo en nuestros vecinos y nuestros vecindarios”, dijo la gobernadora Hochul. “Como hija de una pequeña empresaria, conozco las largas jornadas, el arduo trabajo y la dedicación que requiere dirigir un negocio familiar. El Sábado de la Pequeña Empresa nos recuerda que nuestras empresas locales no son solo lugares para comprar, sino que son motores de oportunidades y pilares de la comunidad. En estas fiestas, animo a los neoyorquinos a comprar en pequeños comercios y contribuir al florecimiento de nuestras calles principales”.

La presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, Hope Knight, dijo: “Las pequeñas empresas de Nueva York impulsan la innovación, crean empleos y definen el carácter de nuestras comunidades. Al apoyarlas, no solo impulsamos el crecimiento local, sino que preservamos el carácter y la creatividad que hacen única a Nueva York. Empire State Development se enorgullece de apoyar a emprendedores y pequeñas empresas con los recursos, programas y capital que necesitan para crecer y tener éxito en todas las regiones del estado”.

El Comisionado de Agricultura del Estado de Nueva York, Richard A. Ball, dijo: “Los agricultores y agroindustrias de Nueva York, que trabajan arduamente, producen algunos de los mejores productos del mercado, y la mejor manera de celebrar la temporada navideña es compartiendo estas delicias locales con sus seres queridos. Al comprar en pequeños comercios esta temporada navideña, apoya a los agricultores y pequeños negocios locales, impulsa la economía y ofrece regalos únicos y hermosos a sus seres queridos. Animo a todos a pensar localmente durante el Sábado de la Pequeña Empresa y durante toda la temporada”.

La Comisionada de Trabajo del Estado de Nueva York, Roberta Reardon, dijo: “Las pequeñas empresas son el corazón de la diversa y robusta economía del estado. El Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York ofrece una gran cantidad de recursos, incluyendo asistencia para la contratación de personal e identificación de créditos e incentivos fiscales, para ayudar a las empresas a prosperar. Animo a los neoyorquinos a comprar en pequeños comercios y locales esta temporada navideña y en adelante”.

El Sábado de la Pequeña Empresa celebra la innovación, la creatividad y la determinación de los emprendedores que impulsan la economía del estado. En Nueva York, las pequeñas empresas (aquellas con menos de 100 empleados) representan el 98 % del total de negocios y emplean a casi el 40 % de la fuerza laboral del sector privado. Desde comercios minoristas y restaurantes hasta startups tecnológicas y granjas familiares, estas empresas fortalecen las economías locales, preservan el carácter de los barrios y mantienen el flujo de dinero en nuestras comunidades.

El sector minorista de Nueva York incluye más de 70,000 tiendas, de las cuales aproximadamente 56,700 (el 81 %) son de propiedad independiente. Los minoristas son un motor fundamental de la actividad económica: el 7,35 % de todas las pequeñas empresas de Nueva York son minoristas; el sector generó 507,000 millones de dólares en ventas en 2024 y las tiendas minoristas recaudaron 20,300 millones de dólares en impuestos estatales sobre las ventas. Los trabajadores minoristas de todo el estado ganan un promedio de 971 dólares semanales, lo que subraya el papel esencial del sector en el fomento del empleo, los ingresos familiares y el crecimiento económico local.

Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, el estado de Nueva York ha ampliado el acceso a capital, asistencia técnica y capacitación para ayudar a los emprendedores a lanzar, desarrollar y fortalecer sus negocios. Empire State Development ofrece un conjunto de programas diseñados para satisfacer las necesidades de startups, empresas en etapa inicial y pequeñas empresas consolidadas en todas las regiones del estado, incluyendo:

Fondo de Préstamos de Capital de Main Street : Otorga préstamos de hasta $100,000 a startups y empresas en etapa inicial, con un enfoque en comunidades que históricamente han carecido de acceso a crédito asequible. Los préstamos pueden utilizarse para capital de trabajo, equipo, activos esenciales y contratación. Para reducir los costos iniciales de la puesta en marcha, los prestatarios realizan pagos de solo intereses durante el primer año. Más información: https://esd.ny.gov/main-street-capital-loan-fund

Asistencia Técnica para Pequeñas Empresas : Un programa estatal que ofrece servicios legales, contables y financieros gratuitos de expertos para ayudar a las pequeñas empresas y startups a cumplir con los requisitos de financiación y mejorar el acceso al capital. Más información: https://esd.ny.gov/ssbci-technical-assistance-program

: Una red de 26 centros que ofrece capacitación, asistencia técnica y apoyo para el desarrollo empresarial a emprendedores nuevos y en etapa inicial. Más información: Programa de Capital a Bajo Interés (LINC): Anteriormente conocido como el Programa de Depósito Vinculado, el LINC fue ampliado por la gobernadora Hochul para aumentar la capacidad total de préstamos de $560 millones a $1.1 mil millones. El programa ayuda a las pequeñas empresas a obtener financiamiento con tasas de interés más asequibles, apoyando a aproximadamente 6,000 empresas, facilitando $2 mil millones en préstamos y apalancando más de $4 mil millones en nuevas inversiones de capital. Más información: https://esd.ny.gov/linked-deposit-program

El Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York ofrece diversos servicios gratuitos para empresas de todos los tamaños. Las empresas tienen acceso a casi 190,000 ofertas de empleo y a decenas de miles de candidatos calificados en nuestra base de datos de talento en nuestro sitio web. NYSDOL también ofrece ferias de empleo, reclutamiento personalizado y servicios de consultoría en recursos humanos. Cada año, más de 25,000 empresas se asocian con NYSDOL para publicar vacantes, encontrar candidatos, acceder a incentivos de contratación y capacitación, obtener créditos fiscales para empresas y obtener ayuda experta en legislación laboral, salud y seguridad en el trabajo y recursos para despidos. Para más información, visite: dol.ny.gov/services-businesses .

El Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York apoya a las casi 32,000 granjas, 700 mercados y puestos de agricultores, y miles de pequeñas empresas agrícolas de Nueva York mediante diversas iniciativas que buscan impulsar sus negocios y aumentar la productividad, la rentabilidad y la competitividad. También ofrece oportunidades de promoción directa a través de iniciativas como el programa NYS Grown & Certified y el programa Taste NY. Tanto los neoyorquinos como los visitantes pueden apoyar a los agricultores y empresas de alimentos y bebidas de Nueva York comprando para las fiestas en cualquiera de los más de 70 locales de Taste NY en todo el estado, incluyendo los Mercados Taste NY en los Centros de Bienvenida del Estado. Los mercados están repletos de productos locales elaborados y producidos por granjas y productores de alimentos y bebidas neoyorquinos, exclusivos de las 10 regiones del estado. Desde alimentos gourmet locales y bebidas artesanales de producción local hasta artículos novedosos e incluso productos de baño y belleza, los regalos en las tiendas varían en tamaño y precio, y se pueden personalizar. Visite taste.ny.gov para encontrar su Centro de Bienvenida local y el Mercado Taste NY.

El mercado en línea de Taste NY, ShopTasteNY.com , operado por la Extensión Cooperativa de Cornell del Condado de Sullivan, también ofrece oportunidades para comprar productos agrícolas y regalos neoyorquinos desde la comodidad de su hogar. ShopTasteNY.com ofrece una variedad de productos de todo Nueva York, desde miel y mermeladas hasta creaciones artesanales, que reflejan la oferta única de cada región. Los compradores pueden obtener un 30% de descuento en su pedido durante el Sábado de las Pequeñas Empresas.

Maneras de apoyar a las pequeñas empresas todos los días