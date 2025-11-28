Submit Release
News Search

There were 828 press releases posted in the last 24 hours and 442,566 in the last 365 days.

Rutland Barracks / 3 Vehicle Crash

STATE OF VERMONT

DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY

VERMONT STATE POLICE

 

NEWS RELEASE

MOTOR VEHICLE CRASH

 

CASE#: 25B4008647              

RANK / TROOPER FULL NAME: Trooper Kolby Baldwin

STATION: Rutland                                   

CONTACT#: (802) 773-9101

 

DATE/TIME: 11-28-25 / 0811 hours

STREET: US Route 4

TOWN: West Rutland

INTERSTATE MILE MARKER: 13.2

WEATHER: Snowing

ROAD CONDITIONS: Snow-covered

 

VEHICLE #1

OPERATOR: Andrew Trimarchi

AGE: 19

SEAT BELT? Yes

CITY, STATE OF RESIDENCE: Albany, NY

 

VEHICLE YEAR: 2019

VEHICLE MAKE: Nissan

VEHICLE MODEL: Armada

DAMAGE TO VEHICLE #1: Significant front-end damage

INJURIES: N/A

HOSPITAL: N/A

 

PASSENGER #1: Lucca Forenzo 

AGE: 19

SEAT BELT? Yes

CITY, STATE OF RESIDENCE: Schenectady, NY

INJURIES: N/A

HOSPITAL: N/A

 

PASSENGER #2: Charles Hug 

AGE: 19

SEAT BELT? Yes

CITY, STATE OF RESIDENCE: Albany, NY

INJURIES: N/A

HOSPITAL: N/A

 

VEHICLE #2

OPERATOR: Bekka Ouellette

AGE: 31

SEAT BELT? Yes

CITY, STATE OF RESIDENCE: Benson, VT

 

VEHICLE YEAR: 2017

VEHICLE MAKE: Ford

VEHICLE MODEL: F-150

DAMAGE TO VEHICLE #1: Significant front-end damage

INJURIES: Minor

HOSPITAL: Rutland Regional Medical Center

 

VEHICLE #3

OPERATOR: Bryce Taylor

AGE: 42

SEAT BELT? Yes

CITY, STATE OF RESIDENCE: Castleton, VT

 

VEHICLE YEAR: 2020

VEHICLE MAKE: Chevrolet

VEHICLE MODEL: Silverado

DAMAGE TO VEHICLE #1: Passenger-side doors

INJURIES: N/A

HOSPITAL: N/A

 

SUMMARY OF CRASH: On November 28, 2025, at approximately 0811 hours, the Vermont State Police, Rutland-Barracks, were notified of a multiple vehicle crash on US Route 4 near mile marker 13 in the town of West Rutland, VT.

 

The investigation determined that all 3 operators were traveling eastbound on US Route 4, when Operator #2 lost control of her vehicle due to weather conditions. Operator #1, who was traveling directly behind Vehicle #2, was unable to stop or avoid a collision and ultimately side-swiped Vehicle #3 before crashing into Vehicle #2.

 

Operator #2 sustained minor injuries and was transported by Regional Ambulance to Rutland Regional Medical Center. No other injuries were reported by anyone involved.

 

Vermont State Police were assisted on scene by Regional Ambulance, West Rutland Fire Department, and Riley’s Towing and Recovery.

 

 

 

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.

You just read:

Rutland Barracks / 3 Vehicle Crash

Distribution channels:


EIN Presswire's priority is author transparency. We do our best to weed out false and misleading content. The content above is the sole responsibility of the author who makes it available. If you have any complaints, kindly contact the author above.

By continuing to use this site, you agree to our Terms & Conditions, last updated on September 30, 2025.

We use cookies to enhance your experience. Learn more