TATALAINA O LE FALEA’OGA A’OGA TULAGALUA A LEPEA [18 Novema 2025]

SAMOA, November 27 - SAUNOAGA AUTU afioga Mulipola Anarosa Ale Molioo, Sui Palemia ma le Minisita o Tupe

Fa’afetai atu i le Fofoga o le aso mo lo’u avanoa.

Susū lau susuga le Taitai o le sauniga, aemaise le Tiakono lagolagosua.

Afifio Minisita o le Kapeneta,

Afifio Malo Fa’aaloalogia,

Afifio Pa’ia Fa’alemalo, Mamalu Fa’aleatunu’u ma Pa’ia Fa’aletalalelei.

Afio le Tama Faipule o le Itumalo, le Tupufia ia Faumuina Opapo Soana’i.

Ae a le pa’ia maualuga o le afio’aga; le afio o Faumuina o le Tupufia. Afifio Usoali’i ma Tamapa’a. Alalata’i oulua Nofoasa, le Tauaitu ma le Saofaiga ma Ātua. Tulou. Tulouna lava.

Malo le soifua laulelei. Malo le soifua manuia.

Ua mae’a ona fa’aa’e i le lagi le Puniloa e ala i faiva fa’atalalelei o le taeao. Ua uma fo’i ona paniniu le va tapu ma le Atua Silisili Ese pei ona fīta i ai le susuga le Taitai o le sauniga. Se’i tau fa’atō le ūa fa’ataufanua sei totō mai, aua le fa’amoemoe ma le anofale o lenei aso. Tatou fusifusi la’ia o lapalapa o malo ma momoli i Foga’a, ia nanamu ma sasala i fofoga o Ieova le taulaga, ina ia tū ai manū o lenei aso. O le tatalo, ia maua pea le tofa pa’ia mai le lagi i lau susuga le Taitai o le sauniga, le malosi o le tino, mafaufau ma le agaga, aua le soifua tautua mo le Atua ma lona finagalo.

E mua’i molio’o le fa’afetai silisili i le Atua i lenei taeao, o lona alofa tunoa ma lona agalelei fa’asoa ua mafai ai ona tino lenei galuega. Sa ta’ita’itama le Atua ma fa’afoefoe mai le amataga se’ia aulia mai le fa’aiuga o lenei galuega. Vi’ia ma fa’amanūina pea le suafa o le Atua.

O lo’o ave pea le fa’amuamua a le tatou Malo mo le atina’eina o itu tau a’oa’oga. E telē foi le tupe fuafuaina ua fa’amaonia e le Palemene mo le fa’atupeina o le vaega o a’oa’oga mo lenei tausaga fa’aletupe. E le ititi lenei va’aiga taula’i, auā o le talitonuga o le tatou Malo, a lelei ona tapena fanau o Samoa e ala i le a’oa’oina lelei i le poto ma le atamai, tomai ma iloa, agava’a ma matatā ese’ese, e le taumate se Samoa malosi mo taeao ma le lumana’i. O le fa’amoemoe foi o le tatou Malo, ia sauo’o tulaga aupito sili ona lelei mo a’oga uma o Samoa, e le gata o Apia nei aemaise afio’aga i tua ma Savai’i.

O lenei la taeao, ua tatou molimauina ai le agalelei ma le tino o le alofa fa’auo o tagata ma le Malo o Saina. O se faigauo ua silia i le 50 tausaga ma o se fa’ailoga ua tele atina’e ese’ese ua fesoasoani ma tu’u mai ai le tau’au o le Malo o Saina mo Samoa. E pei ona i ai lenei taeao i le tatalaina o le falea’oga fou o le tatou nu’u. E lagona ai le fa’agae’etia ona o se fesoasoani ina tele, o se galuega ina matagofie, ma o se uo fa’a-le-Malo e sosia i le alofa. O le amataga o lenei vaiaso, na tatalaina ai le falea’oga fou mo le a’oga tulagalua i Sagata Telesia i ga’uta lava i Lepea nei, ma ua fa’amauina ai le lua o falea’oga fou na fausia e le Malo o Saina, e tutū uma i totonu o ele’ele o Lepea.

On this special occasion, I wish to offer a most heartfelt and profound acknowledgment to the Government of the People’s Republic of China for your generosity, partnership and unwavering commitment to the wellbeing of Samoa’s people.

This new school building stands as a powerful symbol of the enduring friendship between Samoa and China, a friendship grounded in mutual respect, and shared aspirations for a brighter future. Your investment in education reflects a genuine understanding that the heart of a nation begins with the care and development of its children.

We are deeply appreciative not only of the financial support provided, but also of the technical expertise, engineering excellence, and professionalism that brought this vision to life. The quality of this building speaks to China’s dedication to creating spaces that will serve generations of Samoan learners.

Your support ensures that the children of Lepea can learn in a modern inspiring environment – one that nurtures their dreams and help them reach their full potential. This gift strengthens our education system, uplifts our communities, and shapes the future leaders of Samoa.

This gift is also a reminder that construction marks only the beginning—true value lies in ongoing maintenance and preservation. These efforts safeguard our investments, uphold safety standards, and ensure compliance. Through consistent care and accountability, we create infrastructure that will serve communities for generations.

To the Ambassador, the project team, the builders, and all representatives of the Government of China: Fa’afetai, Fa’afetai tele lava for your friendship, your vision and your belief in the future of Samoa.

E le galo i ūluāuma ulua’i ave o le laoso i le taeao, e fa’apea se lagona; le tatou nu’u ma le Komiti o le tatou a’oga. Fa’afetai tele mo le tofa fa’atupu ma le utaga tatala, ua mafai ai ona fa’atino ma fa’afoe lenei galuega i luga o nei ele’ele. E telē lo outou sao aua lenei galuega, e le gata o le va’ava’aia, o le mata’ituina ne’i satia le aufaigaluega, aemaise o le fesoasoani i nisi o vaega na mo’omia ai le fesoasoani. Faamalo fa’afetai.

Lau susuga I le Pulea’oga ma le vasega o Faia’oga. Malo le tauāsa i lenei tausaga i outou faiva ma tiute e le faigofie. O la outou pitola’au o le fetuaoina mo le fanau ina ia manuia o latou olaga i le lumana’i. Ua ifo le seuga i fanua e ala i faiva o lenei tausaga. Malo onosa’i. O lenei galuega, o le a āfua ai se taeao fou, se fiafiaga fou ma se fa’amalosiau fou, aua galuega toe amata o le tausaga fou. Ia manuia outou faiva fa’ai’ui’u o lenei tausaga aemaise o le toe a’e ai pe a aulia manuia le tausaga fou.

Matua e, faimai Samoa, e tua le faletele i le faleo’o. O tatou e malu ai le faletele. O le uiga o le upu faleo’o, o le fale lea e tapena mai ai lou o’o i luma le faletele. E le mafai ona o’o manuia a tatou fanau i le faletele o manuia pe afai e lē lelei ona tapena le tatou faleo’o. O le galuega a faia’oga, e māmā ma faigofie pe afai tatou te tauamo fa’atasi. E le na ona fa’aamoamotali ae ia tatou tausoa fa’atasi le amo. O le tatou galuega fai fa’atasi. Tulei ma fa’amalosi mai fanau i le a’oga. Ua tele fa’afitauli ua a’afia ai fanau i nei aso e ala i fuala’au fa’asaina ma ta’aga fa’akeni ma e mafua mai o le utiuti o avanoa i a’oa’oga lelei, i le faleo’o e ala i le aiga, fa’apea le faletele e ala i le falea’oga. O se fa’amanatu, e le āia mo’o i liu o va’a, ae pau lona, o lo’o i ai mo’o i totonu o le liu o le va’a. Fa’amolemole matua, se’i tautuana fanau.

Ia tamaiti – amuia outou. E matagofie la outou falea’oga fou? E toute fia va’ai pea i lona manaia ma le mama i aso uma? Ia lena le fanau – tautuna ‘aua le tusitusia ma valivalia le tatou falea’oga. Amuia outou o le a outou a’o’oga i se falea’oga fou na i lo isi tamaiti e le’i o’o atu I ai lenei fesoasoani. Tautuana ia outou fa’apelepele iai. Ia to’a’aga e fa’amamā, tapena, fa’amatagofie, ma fa’alalelei atili. Ia fa’aaoga o se nofoaga e fa’alautele ai lou iloa ma tapena ai oe mo ou matafaioi ese’ese mo le lumana’i. Faimai se tasi o tusitala ma o se tagata a’oa’oina iloga e suafa ia Malcom X e fa’apea;

Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Ia avea lenei falea’oga fou e fai ma ou tusifolau i lou lumana’i manuia.

O le a a’e i fanua se leo o le Malo, a ua sala se gagana, fo’i Sina i Futu. Ia avea lenei galuega o se auaunaga ma se tautua ofoina atu pea mo alo ma fanau o Lepea fa’apea le itumalo lautele – mo nei, taeao ma le lumana’i. Ia olaola pea le tatou faigauō ma le Malo o Saina ina ia fa’amausali ai pea fesoasoani mo tatou atina’e fa’aauau.

Ta’ape i le manuia o le Atua lenei aofia. Mamao ni lagilagiā ma ao gasolo. Mamao ni fuelafo ma ni to’oto’o gausia. Tuliloa e le Agaga o le Atua le taliu o le uto ma le sopoala pe a taumavae. Taliu manuia le tatou Malo i le agalelei o le Atua.

E ia te a’u le ava tele, e fa’asilasila fa’aaloalo atu ai, ua tatala aloa’ia nei le Falea’oga Fou a le A’oga Tulagalua i Lepea nei.

Soifua ma ia manuia!

November 28, 2025