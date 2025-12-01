El documental « Estábamos aquí » (We Were Here) de Fred Kuwornu considerado para los Premios Oscar 2026

Póster oficial del documental « Estábamos aquí » (We Were Here), dirigido por el cineasta afro-italiano Fred Kuwornu. Retrato de Juan Latino, humanista afro-hispano del siglo XVI destacado en « Estábamos aquí » (We Were Here). Actores de las escenas de recreación histórica del documental « Estábamos aquí » (We Were Here), representando figuras Negras del Renacimiento.

Dirigido por el cineasta afro-italiano Fred Kuwornu y presentado en la Bienal de Venecia, el documental fue filmado en Francia, Italia, España, Portugal

Recuperar las presencias Negras del Renacimiento es rescatar historias silenciadas y reconocer la contribución fundamental de las vidas africanas a la cultura europea.” — Fred Kudjo Kuwornu

NEW YORK, NY, UNITED STATES, December 1, 2025 / EINPresswire.com / -- El documental « Estábamos aquí » (We Were Here). La historia nunca contada de la presencia africana en la Europa del Renacimiento, dirigido por el cineasta afro-italiano Fred Kudjo Kuwornu, ha sido oficialmente incluido entre las obras consideradas por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences para competir en los Premios Oscar 2026 en la categoría de Mejor Largometraje Documental. Trailer La obra fue presentada en la 60ª Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia, bajo la curaduría de Adriano Pedrosa, director del MASP (Sao Paulo), donde generó un notable interés entre críticos, historiadores del arte y profesionales del cine por su mirada renovadora sobre la historia europea.Nacido y criado en Bolonia, hijo de madre italiana y padre ghanés, el cineasta afro-italiano Fred Kudjo Kuwornu desarrolló su trayectoria entre Italia y Estados Unidos. Radicado en Nueva York desde 2013, fundó allí la productora Do The Right Films. Antes de comenzar su carrera autoral, colaboró con el reconocido director estadounidense Spike Lee en la película Miracle at St. Anna, experiencia que consolidó su interés por las narrativas de la diáspora africana.El documental analiza en profundidad las presencias Negras en la Europa renacentista, frecuentemente invisibilizadas por la historiografía tradicional. Entre las figuras destacadas se encuentran Alejandro de Médici, primer duque de Florencia y personaje de ascendencia africana representado en retratos de la familia Médici; San Benito el Moro, santo negro ampliamente venerado tanto en Brasil como en Italia; y Juan Latino, humanista afro-hispano del siglo XVI cuya producción literaria y académica amplía la comprensión del período.La obra también recupera la memoria de embajadores africanos, soldados negros al servicio de cortes europeas, artesanos, músicos, pintores, y numerosas figuras afrodescendientes presentes en obras maestras del Renacimiento, ofreciendo un retrato más completo de los intercambios culturales entre África y Europa.« Estábamos aquí » (We Were Here) fue filmado en Italia, Francia, España, Portugal y Reino Unido, combinando archivos históricos, obras de arte, testimonios académicos y escenas contemporáneas para reconstruir historias esenciales que redefinen la comprensión del Renacimiento europeo.Tras su estreno en la Bienal de Venecia, el documental ha circulado ampliamente por América del Norte y América Latina. Durante 2025, se ha proyectado en universidades, museos e instituciones culturales de Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina, Colombia y Chile. El cineasta se encuentra actualmente de gira en Brasil, donde ya ha presentado la película en Río de Janeiro, São Paulo, Salvador y Belo Horizonte.Estas actividades forman parte de un extenso recorrido internacional que incluirá presentaciones en Italia, Francia, Portugal, Reino Unido y los Países Bajos durante 2026.La inclusión del documental en la lista oficial de obras consideradas para los Oscar 2026 marca un hito decisivo en su trayectoria y confirma su relevancia en los debates contemporáneos sobre memoria, identidad y representación histórica. Hasta la fecha, el proyecto ha establecido más de setenta colaboraciones con universidades e instituciones culturales.Para más información, materiales de prensa, fechas de la gira y oportunidades de colaboración, visite el sitio oficial del proyecto:Contacto de prensaDo The Right FilmsNueva YorkEmail: info@dotherightfilms.nyc

Trailer

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.