Le documentaire "Nous étions là" (We Were Here) de Fred Kuwornu considéré pour les Oscars 2026

Affiche officielle du documentaire « Nous étions là » (We Were Here), réalisé par le cinéaste afro-italien Fred Kuwornu et consacré aux présences Noires dans la Renaissance européenne. Acteurs des scènes de reconstitution du documentaire « Nous étions là » (We Were Here), incarnant diverses figures Noires de la Renaissance européenne. Portrait de Juan Latino, humaniste afro-hispanique du XVIᵉ siècle, l’une des figures Noires mises en lumière dans « Nous étions là » (We Were Here).

Réalisé par le cinéaste afro-italien Fred Kuwornu, présenté à la Biennale de Venise et actuellement considéré pour les Oscars 2026

Redonner une voix aux figures Noirs de la Renaissance, c’est rétablir des vérités effacées et reconnaître l’apport essentiel de ces vies à l’histoire culturelle de l’Europe.” — Fred Kudjo Kuwornu

NEW YORK, NY, UNITED STATES, December 1, 2025 / EINPresswire.com / -- Le documentaire We Were Here. L’histoire jamais racontéede la présence Noire dans la Renaissance européenne, réalisé par le cinéaste afro-italien Fred Kudjo Kuwornu, figure officiellement parmi les œuvres considérées par l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences pour l’Oscar 2026 du Meilleur Documentaire. Cette reconnaissance internationale confirme la portée d’un projet qui, depuis sa présentation à la soixantième Exposition Internationale d’Art de la Biennale de Venise sous la curatelle d’Adriano Pedrosa, directeur du MASP, suscite un vif intérêt dans les milieux artistiques, universitaires et culturels.Né et élevé à Bologne, fils d’une mère italienne et d’un père ghanéen, le cinéaste afro-italien Fred Kudjo Kuwornu a construit son parcours entre l’Italie et les États-Unis. Installé à New York depuis 2013, il y a fondé la société de production Do The Right Films. Avant de développer sa carrière d’auteur, il a collaboré avec le réalisateur américain Spike Lee sur le film Miracle at St. Anna, une expérience déterminante dans son approche de la narration et de la mémoire diasporique.Le film explore en profondeur la présence africaine dans la Renaissance européenne, longtemps marginalisée ou effacée des récits traditionnels. Parmi les figures centrales mises en lumière figurent Alexandre de Médicis, premier duc de Florence d’origine africaine représenté dans plusieurs peintures de la famille Médicis, Saint Benoît le Maure, saint noir très vénéré et largement connu au Brésil comme en Italie, ainsi que Juan Latino, humaniste afro-hispanique du XVIe siècle dont l’œuvre et le parcours académique révèlent une dimension méconnue de la vie intellectuelle européenne.Le documentaire évoque également des ambassadeurs africains, des soldats noirs au service des cours européennes, des artisans, des musiciens, des serviteurs représentés dans la peinture italienne et ibérique, ainsi que de nombreuses figures afrodescendantes présentes dans les œuvres de la Renaissance.We Were Here a été tourné en Italie, France, Espagne, Portugal et Royaume-Uni, afin de reconstruire, à partir d’archives, de peintures, de témoignages et de recherches universitaires, une vision plus complète des circulations culturelles entre l’Europe et l’Afrique. La combinaison d’images historiques et de séquences contemporaines permet de revisiter l’un des moments les plus célébrés de la culture européenne sous un angle nouveau et essentiel.Depuis sa première à la Biennale de Venise, le film circule largement en Amérique du Nord et en Amérique latine. En 2025, il a été présenté dans des universités, des musées et des institutions culturelles aux États-Unis, au Canada, au Brésil et dans plusieurs autres pays. Le cinéaste se trouve actuellement en tournée au Brésil, où le documentaire a déjà été projeté à Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador et Belo Horizonte dans le cadre de débats, rencontres culturelles et événements dédiés à la mémoire afrodescendante.Cette diffusion brésilienne s’inscrit dans un parcours international qui comprendra également une série d’événements en Europe en 2026, notamment en Italie, France, Portugal, Royaume-Uni et Pays-Bas.L’inclusion de We Were Here dans la liste des documentaires considérés pour les Oscars 2026 marque une étape importante, soulignant son impact sur les discussions contemporaines autour de la mémoire, de l’identité et des représentations historiques. Le film a déjà établi plus de soixante-dix collaborations avec des universités et des institutions culturelles.Pour plus d’informations, matériel de presse, dates de projection et collaborations possibles, veuillez consulter le site officiel du projet :Contact presseDo The Right FilmsNew YorkEmail : info@dotherightfilms.nyc

Trailer

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.