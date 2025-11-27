Rhino Rescue เปล่งประกายในงาน Defense & Security Thailand 2025
WUXI, JIANGSU, CHINA, November 27, 2025 /EINPresswire.com/ -- งานนิทรรศการ Defense & Security Thailand 2025 (DST) ปิดฉากลงอย่างประสบความสำเร็จที่ IMPACT Exhibition and Convention Center กรุงเทพฯ โดยงานนี้ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านกลาโหมและความมั่นคงจากกว่า 40 ประเทศมารวมตัวกัน ถือเป็นหนึ่งในงานด้านกลาโหมชั้นนำของอาเซียน นำเสนอเทคโนโลยีล้ำสมัยทั้งทางบก ทางทะเล ทางอากาศ และความมั่นคงภายในประเทศ รวมถึงยานเกราะ อากาศยานไร้คนขับ ระบบเฝ้าระวัง และโซลูชันด้านการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน พร้อมด้วยการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากกระทรวงกลาโหมไทย
ตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นมา Rhino Rescue ได้สร้างความร่วมมืออันแข็งแกร่งกับลูกค้าในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการจัดหาผลิตภัณฑ์เวชศาสตร์ฉุกเฉินเชิงยุทธวิถีคุณภาพสูง ถ่ายทอดความเชี่ยวชาญทางเทคนิค และสนับสนุนการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ ช่วยยกระดับศักยภาพด้านการตอบสนองเหตุฉุกเฉินในภูมิภาค
ในการจัดงาน DST 2025 ครั้งนี้ Rhino Rescue ได้นำเสนอระบบปฐมพยาบาลพกพารุ่นล่าสุด โซลูชันควบคุมการเสียเลือด และชุดอุปกรณ์ดูแลทางเดินหายใจ สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนานวัตกรรมและเสริมศักยภาพด้านการช่วยชีวิต
นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว Rhino Rescue ยังให้การสนับสนุนคู่ค้าอย่างรอบด้าน ทั้งด้านการขยายตลาดในท้องถิ่น การฝึกอบรมระดับมืออาชีพ และความช่วยเหลือในการจัดทำวิดีโอส่งเสริมความรู้ด้าน TCCC ความพยายามเหล่านี้ช่วยให้ Rhino Rescue มอบมากกว่าผลิตภัณฑ์ — แต่ยังมอบความรู้ ความมั่นใจ และความสามารถในการช่วยชีวิตอย่างแท้จริง
ด้วยหลักการ “Protecting Life Above All” Rhino Rescue จะยังคงสนับสนุนคู่ค้าทั่วโลกด้วยโซลูชันที่ล้ำสมัยและการสนับสนุนอย่างมืออาชีพ เพื่อช่วยยกระดับความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน
