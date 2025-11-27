التحديات المناخية العالمية والثروة الخفية وابتكارات الشركات الناشئة تتصدر المشهد في اليوم الثالث من معرض الخمسة الكبار
وشهد اليوم الافتتاحي من جلسات HVACR Talksالحوارية اجتماع مهندسين وخبراء مناخ لمناقشة أبرز التحديات العالمية في القطاع، بما في ذلك تحديث المباني القديمة، والتكيف مع ارتفاع مستويات سطح البحر، والتقدم نحو مدن خالية من الانبعاثات الكربونية. وقدم فرانك ميلز، المحاضر في الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء، كلمةً افتتاحية استعرض خلالها مبادرة رامسيس التي تساعد المدن على التعامل مع تغير المناخ من خلال إظهار كيفية التكيف مع آثاره مثل الحرارة والفيضانات، وتقليل الانبعاثات، وتحقيق نمو حضري مستدام. وأوضح كيف يُمكن للمناطق الحضرية إدارة الحرارة الشديدة والفيضانات مع الاستمرار في خفض الانبعاثات والتخطيط للنمو المستدام، لا سيما وأن معظم المباني التي ستُبنى في عام 2050 قائمة بالفعل.
كما أشار ميلز إلى تزايد المخاطر في المناطق الساحلية مثل هات ياي في تايلاند وميامي في فلوريدا، مؤكداً أن الوصول إلى صافي انبعاثات صفري يتجاوز بكثير تحسين أداء الطاقة في المباني الفردية. وكانت رسالته الأساسية هي أن التقدم الحقيقي في البيئة العمرانية يتطلب إجراءات شاملة بالتنسيق مع مجالات النقل والغذاء والتصنيع والتخطيط الحضري.
وألقى سعادة عبدالعزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال وتنظيم الشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والسياحة، كلمة رئيسية في الجلسة الختامية من قمة LiveableCitiesX Summit التي استمرت على مدار يومين، مستذكراً تعليقاً تلقاه من مستثمر عالمي بأن معظم المدن تتحدث عن المستقبل، لكن القليل منها يستحق أن يمتلكه.
وأكد سعادة النعيمي أهمية التنافسية الحضرية والتركيز على التنفيذ والمرونة والإنتاجية البشرية، موضحاً أن مدن الإمارات تتصدر المشهد عبر الاستثمار في البنية التحتية، بينما تعكس تصنيفاتها العالمية المتقدمة فعالية أنظمتها. وأضاف أن الإنتاجية البشرية تمثل أولوية، إذ تتصدر الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في ريادة الأعمال وتجذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة.
من جانبه، قال سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة: "برزت قطاعات مثل السياحة، والخدمات اللوجستية، والصناعة، والخدمات المالية كمحركات رئيسية للنمو، في دليل على نجاح الانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة. كما يسهم معرض الخمسة الكبار في تعزيز هذا الزخم عبر جذب كبار قادة الأعمال إلى الإمارات ودعم سياحة الأعمال على المستوى الوطني".
كما أكّد داغ ديتر، مدير لدى شركة Detter & Co، ضرورة تركيز المدن على الاستفادة من "الثروة الخفية" لتعزيز مصالحها ومصالح سكانها. وذكر أن سنغافورة – التي كانت فقيرة سابقاً – أصبحت اليوم تجني أكثر من 20% من إيراداتها من الأصول بما في ذلك العقارات. وأضاف ديتر أن العديد من المدن العالمية تمتلك عقارات تعادل قيمتها الناتج الاقتصادي للدولة، إلا أن غياب المحاسبة الصحيحة يحجب ذلك، وهو أمر غير مقبول في القطاع الخاص. وقدم مثالاً على مدرسة عامة في ريو دي جانيرو تقع على إحدى أفخم الشوارع في أمريكا اللاتينية مقابل شاطئ كوباكابانا، قائلاً: "لو تم نقل المدرسة وبناء فندق في الموقع، لكان بإمكان المدينة بناء 30 مدرسة جديدة وتوفير تعليم أفضل للأطفال – إنه حل مربح للجميع."
وفي كلمة بعنوان هولندا – رائدة في إدارة المياه، استعرض سعادة جيرارد ستيجز، سفير مملكة هولندا لدى دولة الإمارات، خبرة بلاده الممتدة لأكثر من ألف عام في إدارة الأنهار، والتي جعلتها رائدة عالمياً في حلول إدارة المياه. وقال: "تتمتع هولندا بتاريخ طويل من التعاون في تطوير مدن أكثر مرونة. وقد أظهرت جلسات اليوم إمكانات كبيرة للحلول المشتركة في إدارة المياه والمواد وممارسات البناء الذكية التي تدعم النمو المستدام في المنطقة."
وقدم نيكيل شودري، الشريك العام في شركة نيرمان فينتشرز جلسة بعنوان مستقبل الروبوتات ضمن الصناعات التقليدية ضمن جلسات Start Up City Talks الحوارية، حيث تناول كيف تعيد الروبوتات والذكاء الاصطناعي تشكيل قطاع البناء جذرياً. وقال تشودري: "نشهد في الصناعات التقليدية، بما في ذلك البناء، تحول الروبوتات من مفهوم واعد إلى أداة أساسية. والدافع الحقيقي ليس الحداثة بل الضرورة".
وأضاف: "نتوقع انتشاراً أوسع للأنظمة الذاتية، من الطائرات المسيّرة إلى الروبوتات الشبيهة بالبشر، في مواقع الإنشاء، خاصة في المهام المتكررة ومنخفضة المهارة حيث تكون مكاسب الكفاءة والسلامة فورية. وستتولى الروبوتات الأعمال التي لا ينبغي للبشر القيام بها، بينما يركز الناس على المهام الأعلى قيمة التي لا يمكن للآلات محاكاتها".
كما حصدت شركة Opteam، ومقرها دبي، المركز الأول في نسخة هذا العام من مسابقة Start-up City Pitch، وذلك بفضل حلولها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التي تُعزّز الكفاءة والموثوقية من خلال تبسيط العمليات، وتحسين استخدام الموارد، وأتمتة الاستراتيجيات القائمة على البيانات. وحصل الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي أحمد حجازي على باقة تسويق مخصّصة بقيمة 25,000 دولار للمساهمة في تعزيز حضور شركته في السوق. وتعقيباً على الفوز، قال حجازي: "كان الفوز وسط مجموعة قوية من الشركات الناشئة المتميزة أمراً رائعاً، خصيصاً ضمن معرض الخمسة الكبار، ما يثبت للمستثمرين والزوار القيمة الحقيقية لمنتجنا".
وفي موقع آخر ضمن فعاليات المعرض، أعلنت AHI Carrier، الشركة الإقليمية الرائدة في حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والشركة السعودية الكويتية (TSKU) عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة. وتنص الاتفاقية على تعيين TSKU وكيلاً معتمداً لأنظمةToshiba VRF (تدفق المبرد المتغير) في الكويت، مما يشكل خطوة مهمة في توسيع تغطية السوق المحلي وتعزيز جودة الخدمات.
وقالت عفاف القنطار، الرئيسة التنفيذية لشركة AHI Carrier: "تعكس الشراكة التزامنا بتقديم حلول عالمية المستوى للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء بدعم محلي قوي. ومن خلال الجمع بين تقنية VRF الرائدة من Toshiba وخبرة TSKU في السوق وقدراتها الفنية، سنكون قادرين على خدمة قطاع البناء المتنامي في الكويت بالسرعة والموثوقية والتميّز الذي تتطلبه المشاريع الكبرى. ونتطلع إلى دعم TSKU عبر برامج تدريب شاملة وموارد متخصصة لضمان تجاوز توقعات العملاء في كل مشروع."
من جانبها، قالت جوزين هيجمانز، النائب الأول لرئيس شركة دي إم جي إيفنتس، المنظِمة لمعرض الخمسة الكبار: "بينما نستعد للدخول في اليوم الختامي من دورة ناجحة أخرى من معرض الخمسة الكبار، يمكننا أن نرى بوضوح الطابع العالمي لهذا الحدث. سواء من خلال الجلسات المؤثرة حول تعزيز القدرة على مواجهة تغيّر المناخ التي يقدمها كبار الخبراء العالميين في القطاع، أو دراسات الحالة من القطاع العام في سنغافورة ونيوزيلندا والبرازيل، يثبت هذا الأسبوع مرة أخرى قيمة تبادل المعرفة على المستوى الدولي. كما نود أن نهنّئ المشاركين في مسابقة Start-up City Pitch على جهودهم الكبيرة وتفاعلهم، فمن المذهل أن نشاهد عن قرب التقنيات التي ستشكّل مستقبل القطاع كما نعرفه اليوم."
يُعقد اليوم الختامي من معرض "الخمسة الكبار - Big 5 Global" يوم الخميس 27 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يرحّب بالمتخصصين في القطاع من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساءً. ولا يزال التسجيل متاحاً في الموقع.
