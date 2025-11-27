让世界触手可及！2025西浦文化周圆满落幕
11月21日，西交利物浦大学2025年文化周活动圆满落幕。本次活动历时一周，数百名来自不同文化背景的师生热情参与，共同享受了一场充满活力和多元文化氛围的派对。
（活动开幕式）
本次文化周由全球文化与语言学苑英语语言中心主办，现场设置了代表中国、英国、美国、南非、澳大利亚和加拿大六个国家的文化展区。每个展区都准备了富有各国特色的展品、手工活动及互动游戏，让参与者在轻松体验中感受不同文化的魅力。
这些展区与活动由英语语言中心的语言讲师们负责设计。他们大多来自所代表的国家，或曾长期在当地生活，因此能够将真实的文化体验融入互动环节，为参与者带来生动而地道的文化体验。
（代表六个国家的文化展区）
语言讲师Garth Elzerman是南非展区的负责人之一，他介绍道：“在我们的展区，大家可以亲手尝试南非串珠、体验脸部彩绘、感受鼓乐节奏，聆听传统故事。我们希望通过这些直观而有趣的方式，让大家轻松地领略南非文化的魅力。”
（Garth Elzerman向学生们讲解南非文化）
（老师们穿上具有文化特色的服装）
英语语言中心主任张旗伟谈到，文化周旨在为学生们打开一扇窗，让他们在校园内即可直观感知全球多元文化。
她说：“我们希望这个活动不仅能让学生感受多元文化、向成为世界公民迈进，更能让他们在沉浸式的环境中提升英语能力。”
全球文化与语言学苑苑长Helen Beech指出，引导学生进行深度文化体验，是学苑的核心使命之一。
她说：“除了语言教育与学术素养的培养，学苑致力于让文化学习不再停留在书本，而是变为鲜活、可感知的经历，成为一种可伴随终身的素养。这次文化周活动就是我们的首次尝试。
“文化周为学生们创建了一个能与不同文化轻松交流的空间。制作捕梦网、参与传统游戏等活动，不仅增进了彼此的联结，也培养了对不同文化的尊重与共情能力。”
（Helen Beech（左）与张旗伟（右）在开幕式上讲话）
（学生在澳大利亚展区了解澳洲动物）
（学生体验南非彩绘）
（学生们制作中国剪纸）
（学生们在草坪体验英式板球）
（学生们参与美国展区的手工工作坊，体验扎染）
（来自西浦艺术协会的同学们表演苏格兰凯里舞）
（学生们制作具有加拿大文化特色的捕梦网）
来自西浦国际商学院工商管理专业的大一学生张沐炫在体验了全部展区后分享道：“这次活动打破了我原有的一些刻板印象，让我能从一个鲜活的视角，亲身体验和理解不同文化。这种深入的了解让我们学会了相互尊重，也为我们未来更好地进行跨文化交流、走向更广阔的世界打下了基础。”
（记者：刘欣怡 图片提供：全球文化与语言学苑英语语言中心）
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.