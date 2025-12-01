AntX kündigt Start einer dezentralen Börse

Bildmaterial: AntX

Mit über einer Million aktiven Wallets im Testnet stellt AntX eine On-Chain-Handelsinfrastruktur vor, die auf Transparenz und hohe Leistung ausgelegt ist.

Wir haben eine Plattform speziell für den Handel entwickelt – eine, die dafür sorgt, dass Transparenz, Geschwindigkeit und Nutzereigentum gleichzeitig möglich sind.” — Deniz Yamangul, Mitbegründerin von AntX

BERLIN, BRANDENBURG, GERMANY, December 1, 2025 /EINPresswire.com/ -- AntX, eine dezentrale Börse auf Basis der Layer-1-Blockchain AntX Chain, hat offiziell den Betrieb aufgenommen und eine vollständig On-Chain ausgeführte Handelsinfrastruktur vorgestellt, die für offene Finanzmärkte konzipiert wurde. Im Gegensatz zu Börsen, die für Matching, Preisversorgung oder Ausführungsreihenfolge auf Off-Chain-Systeme angewiesen sind, bietet AntX eine vollständig On-Chain ausgeführte Umgebung, in der alle Regeln – darunter Orderprioritäten und Liquidationslogik – überprüfbar und auf Protokollebene durchsetzbar sind.

Die AntX Chain bildet ein transparentes, erlaubnisfreies Fundament auf Basis eines optimierten, HotStuff-basierten Konsensprotokolls und einer parallelen Ausführungs-Engine. Diese Architektur unterstützt Hochfrequenz-Handelslasten und gewährleistet zugleich Vertrauen und Neutralität des Systems. Die Blockchain umfasst ein natives On-Chain-Orderbuch, eine deterministische Matching-Engine sowie ein unabhängiges Orakelnetzwerk. Damit entsteht ein Umfeld, in dem Timing und Risikoparameter durch offene, auditierbare Mechanismen gesteuert werden.

Das AntX-Testnet, das inzwischen mehr als eine Million aktive Wallets verzeichnet, wurde unter realen Marktbedingungen in verschiedenen Ökosystemen wie Ethereum, BNB Chain und Solana getestet. Die Tests zeigten Subsekunden-Finalität, Preisaktualisierungen mit Millisekunden-Präzision sowie eine stabile Verfügbarkeit bei hoher Netzwerklast. Mit dem bevorstehenden Start des Mainnets beabsichtigt AntX, ein breites Spektrum an Tradern, Hochfrequenzstrategien und KI-gestützten quantitativen Modellen zu unterstützen. Laut Deniz Yamangul, Mitgründer von AntX und Head of Global Expansion für die USA und Europa:

„AntX ist ein neues Stück Finanzinfrastruktur. Wir haben eine Plattform und eine zugrunde liegende Blockchain speziell für den Handel entwickelt – eine, die sicherstellt, dass Transparenz, Geschwindigkeit und Nutzereigentum gleichzeitig möglich sind.“

Die wirtschaftliche Aktivität im AntX-Ökosystem wird On-Chain verteilt, sodass Nutzer, Entwickler und Liquiditätsanbieter am Wachstum des Netzwerks partizipieren können. Matching-Logik, Liquidationspfade und Risikoparameter sind vollständig auditierbar. Entwickler können Finanzprotokolle wie Perpetuals, Futures, strukturierte Produkte, maßgeschneiderte Margin-Systeme oder Risiko-Engines in einer programmierbaren Ausführungsumgebung entwickeln, die Smart Contracts auf EVM- und WASM-Basis unterstützt.

Im Rahmen der sich entwickelnden „CeDeFi“-Landschaft, die Performance aus zentralisierten Systemen mit dezentraler Governance verbindet, integriert AntX ein Forced-Withdrawal-Protokoll. Dies ermöglicht es Nutzern, Vermögenswerte unter definierten Bedingungen direkt On-Chain wiederherzustellen. Die Architektur von AntX soll strukturelle Herausforderungen im Derivate- und On-Chain-Handel adressieren, darunter intransparente Matching-Systeme, fragmentierte Liquidität und uneinheitliche Orakel-Datenquellen.

Die Multi-VM-Architektur, die Hochdurchsatz-Runtime und die Cross-Chain-Interoperabilität der AntX Chain ermöglichen eine Vielzahl dezentraler Anwendungen auf einer einheitlichen Basisschicht. Dies passt auch zu Entwicklungen im Bereich „AI × Finance“, in dem automatisierte Systeme und quantitative Modelle direkt mit transparenten Echtzeit-Marktdaten interagieren können.

„AntX ermöglicht Tradern echte Transparenz, ohne bei der Geschwindigkeit Kompromisse einzugehen“, ergänzt Yamangul. „Wir entwickeln ein globales Handelsnetzwerk, in dem Nutzer überall handeln, ihre Vermögenswerte vollständig behalten und zugleich sicher bleiben können.“



Über AntX

AntX ist eine dezentrale Börse, die auf der proprietären Layer-1-Blockchain AntX Chain basiert, die speziell für Handelsanwendungen konzipiert wurde. AntX bietet eine On-Chain-Handelsinfrastruktur, die Transparenz und Selbstverwahrung durch ein On-Chain-Orderbuch und ein natives Orakelnetzwerk vereint. Zusätzlich verfügt die Plattform über eine Cross-Chain-Liquiditätsschicht, die effiziente und überprüfbare Geldbewegungen unterstützen soll.

AntX bedient eine Community von Testnet-Teilnehmern, darunter professionelle Trader, Market Maker und Aggregatoren, während der Start des Mainnets bevorsteht.

