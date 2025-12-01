Mit einer Rendite von 6 %: OAKHOUSE kann eine 33-jährige Erfolgsbilanz mit hohen Renditen für Wohnung mieten vorweisen

OAKHOUSE stellte sein neuestes Projekt mit einer Rendite von 6 % auf der Expo Real 2025 vor, und die nächste Veranstaltung findet in der Singapore Expo statt.

TOSHIMA-KU, TOKYO, JAPAN, December 1, 2025 /EINPresswire.com/ -- Um die Zusammenarbeit mit ausländischen Investoren zu stärken, hat OAKHOUSE ein spezielles Team gegründet und als erste internationale Initiative an der Expo Real 2025 in München teilgenommen. Dabei wurde zwar das gestiegene Interesse am japanischen Wohnimmobilienmarkt bestätigt, aber es zeigte sich auch, dass das Bewusstsein für Investitionen in Wohngemeinschaften (Co-Living) in Europa noch begrenzt ist, was deutlich macht, wie wichtig es ist, dieses Modell zu erklären. Darüber hinaus liegen laut dem „Mietrenditen in europäischen Städten” von Global Property Guide die Nettorenditen für europäische Wohnimmobilien um 1,5 bis 2 % unter den Bruttorenditen. In europäischen Großstädten liegen die tatsächlichen Renditen oft bei etwa 2 % oder sogar darunter. In diesem Marktumfeld stieß die konstante durchschnittliche Rendite von 6 % von OAKHOUSE bei zahlreichen Investoren auf großes Interesse, um Haus zu kaufen.

OAKHOUSE betreibt seit langem rund 5.000 möblierte und ausgestattete Wohnungen im Großraum Tokio, Kyoto und Kobe. Durch seinen einzigartigen Ansatz zur Gemeinschaftsbildung und seine Dienstleistungen zur Unterstützung der Bewohner erzielt das Unternehmen durchweg hohe Auslastungsraten. Diese operative Erfolgsbilanz untermauert die Rendite von 6 % und bietet Anlegern eine solide Grundlage für eine zuversichtliche Beteiligung. Darüber hinaus steht der gemeinschaftsorientierte Managementansatz im Einklang mit den ESG-Prioritäten, insbesondere der sozialen Dimension, die von europäischen Anlegern hoch geschätzt wird.

Aufbauend auf der Resonanz in München plant OAKHOUSE, das nächste Mal auf der Expo Real 2026 in Singapur auszustellen und seine internationale Investorenansprache weiter auszubauen.

• Offizielle Website von OAKHOUSE: https://www.oakhouse.jp/

• Informationsseite für ausländische Investoren „Zipang“: https://www.zipang.oakhouse.jp/

OAKHOUSE bietet seit über 30 Jahren Wohnraum für Ausländer, die Japan besuchen. Zu den Besonderheiten gehören: keine Kaution, keine Zahlung von Schlüsselgeld, keine erforderliche Bürgschaft, keine Verlängerungsgebühren, komplett möblierte Zimmer, Mietverträge ab einem Monat, Mietzahlung per Kreditkarte und englischsprachige Unterstützung von der Anfrage bis zum Vertragsabschluss. Das Unternehmen ist in Gebieten mit hoher Nachfrage nach Langzeitaufenthalten von Ausländern tätig, beispielsweise im Großraum Tokio, Kyoto und Kobe. Es ist bekannt für sein Community-Management, das den Austausch zwischen den Bewohnern in den Vordergrund stellt. Jährlich werden über 300 Partys und Events organisiert und veranstaltet. Die Bewohner können so das Wesen des Zusammenlebens in einem multinationalen Umfeld täglich erleben. Das Motto lautet: „Genieße das Leben”.

Beginnend mit der Kommunikation für Europa wird zugleich die Veröffentlichung von Pressemitteilungen für den nordamerikanischen Markt geplant. Durch Ausstellungen in Singapur werden die Investoren-Netzwerke in Asien und Europa erweitert, wodurch eine nachhaltige und transparente internationale Zusammenarbeit gefördert wird. Die neuesten Markttrends und Investitionsinformationen werden in Echtzeit über die Plattform für ausländische Investoren „Zipang“ verbreitet.

