انطلاق معرض "الخمسة الكبار - Big 5 Global" اليوم في مركز دبي التجاري العالمي
واجتمع قادة القطاع والخبراء الاقتصاديون وصناع القرار في قمة Big 5 Global Leaders Summit، لمناقشة تحولات الأسواق وكيفية تعزيز مرونة سلاسل التوريد الإنشائية، حيث ألقى سعادة المهندس يوسف عبدالله، الوكيل المساعد لقطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية في وزارة الطاقة والبنية التحتية لدولة الإمارات، الكلمة الافتتاحية للقمة، مشدداً على أن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو أمرٌ أساسي لتنفيذ المشاريع التي تدعم التنويع الاقتصادي وتعزّز القدرة الوطنية على التكيف.
وأوضح سعادة المهندس عبدالله: "في دولة الإمارات العربية المتحدة نتعامل مع المتغيرات برؤية واقعية ونهج عملي يركز على التنفيذ وتبني الحلول المبتكرة واستثمار الفرص المتاحة، فقد عملنا على تعزيز جاهزية قطاع الإنشاءات عبر تحديث الأطر التنظيمية، وتمكين استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وتوسيع نطاق توظيف التقنيات الذكية والتحليلات المتقدمة في التصميم وإدارة المشاريع، ونعمل من خلال هذه الجهود على ضمان جاهزية القطاع للمستقبل وتعزيز تنافسيته وقدرته على الابتكار، بما يرسخ مكانة الدولة كنموذج عالمي في تطوير بنية تحتية ذكية ومستدامة."
وأضاف سعادته: "يأتي معرض Big 5 Global في لحظة محورية، بينما يتجه العالم نحو مدن أكثر ذكاءً ومرونة، وبنية تحتية أكثر قدرة على التكيف مع تحديات المستقبل. ومن هنا تتجلى أهمية هذا الحدث كمنصة عالمية تجمع الخبراء والمبتكرين وروّاد الشركات لاستعراض حلول هندسية متقدمة، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات تسرّع تبنّي التكنولوجيا في مختلف مراحل الإنشاء".
وشهدت إحدى الجلسات الحوارية التنفيذية في بداية اليوم مشاركة كلٍّ من عصام حسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج العربي للصناعات الحديدية؛ والدكتور نيكولاس فيرنتلي، رئيس التوقعات الإنشائية العالمية لدى أكسفورد ايكونوميكس. وقد تناول النقاش اتجاهات الطلب العالمي على الفولاذ، والتحول نحو نماذج الإنتاج منخفضة الكربون، ودور المواد المحلية في الحد من المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.
وقال حسين: يمنح "الفولاذ المعتمد بصافي انبعاثات صفري المطورين وضوحاً أكبر في خيارات المواد. ويوفر إنتاج شركة الخليج العربي للصناعات الحديدية المحلي والقابل للتتبع إحدى أقل البصمات الكربونية عالمياً، ويدعم توفير إمدادات موثوقة مع توسع احتياجات البناء في المنطقة."
كما استعرضت أنجيلا بيرنشتاينر، مؤسِسة شركة وورث بروفيشنال سيلوشنز كيفية تشكيل الابتكار القيادي والنماذج المؤسسية متعددة الأجيال مقاربات جديدة للكفاءة التشغيلية والتمركز في الأسواق وبناء الشراكات الاستراتيجية. وقالت: "تدخل منطقة الشرق الأوسط عصراً حاسماً من الابتكار الصناعي، وتتشارك كل من دولة الإمارات وشركة وورث رؤية طموحة لمستقبلها. ونحن لا نتوسع في المنطقة فحسب، بل نستثمر في نجاحها طويل المدى، مع تقديم خبرات عالمية وحلول تطبيقية تدعم الدقة والموثوقية والهندسة المستقبلية."
كما شارك ممثلون رفيعو المستوى من وزارة الأشغال العامة والبنية التحتية في جنوب أفريقيا، وحي الملك عبدالله المالي، والوكالة الإيطالية للتجارة، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي في مداخلات رئيسية ركزت على التنويع والتخطيط طويل المدى.
ومن جهةٍ أخرى، بحث خبراء البيانات الجغرافية الرقمية في قمةGeoWorld الأطر التنظيمية لحوكمة البيانات الجغرافية المكانية والمعايير اللازمة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للبيانات خلال العقد المقبل، بما في ذلك: الخصوصية، الدقة، قابلية التشغيل المشترك، المواءمة التشريعية، ودور الذكاء الاصطناعي في تحسين اتخاذ القرار.
وأوضحت المهندسة ميثاء النعيمي مدير إدارة مركز نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي، خلال جلسة بعنوان "إطلاق إمكانات البيانات الجغرافية: إطار حوكمة للعقد القادم"، بأنّ الهدف يتمحور دائماً حول تحسين جودة الحياة في الإمارة مع ضمان أمن البيانات. وأكدت أن الحوكمة لا ينبغي أن تؤثر سلباً على جودة الحياة، بل ينبغي أن تُحسّنها، سواءً للموظفين أو المقيمين أو الزوار.
وأخيراً شهد اليوم الأول الكشف عن مجموعة من المنتجات الجديدة في مجالات مواد البناء، والتقنيات الذكية، والأدوات، وأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف وحلول التجهيز، إذ سجل العارضون تفاعلاً قوياً من المشترين الباحثين عن حلول عملية تدعم كفاءة التكلفة والاستدامة وتسريع تسليم المشاريع.
وفي هذه المناسبة، قالت جوزين هيجمانز، النائب الأول لرئيس شركة دي إم جي إيفنتس، المنظِمة لمعرض الخمسة الكبار: "يؤكّد يوم الافتتاح في Big 5 Global 2025 معرض الخمسة الكبار كيف يعيد التحول الصناعي واعتماد التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تشكيل الطريقة التي تُصمَّم وتُبنى بها المدن حول العالم."
وتستمر فعاليات معرض الخمسة الكبار حتى يوم الخميس 27 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي، من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساءً يومياً. والتسجيل متاح في الموقع.
