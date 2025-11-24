Jobrapido Lance Jobespresso : une Solution Centralisé de Recruitment Marketing pour Job Boards et Agences

Jobespresso est le service de marketing de recrutement entièrement géré de Jobrapido, conçu pour aider les jobboards et les agences de publicité de recrutement à mieux servir leurs clients.

MILAN, ITALY, November 24, 2025 / EINPresswire.com / -- Jobrapido Lance Jobespresso :Une Solution Centralisé De Recruitment Marketing Pour Job Boards Et AgencesJobrapido, leader mondial de la recherche d’emploi et du recrutement programmatique, actif dans 58 pays et utilisé par plus de 120 millions de candidats, annonce aujourd’hui officiellement le lancement de Jobespresso, une solution de marketing de recrutement complète et entièrement gérée, conçue spécifiquement pour les jobboards et les agences de publicité de recrutement.Présenté en avant-première la semaine dernière lors de TAtech Europe à Londres, Jobespresso répond à la complexité croissante du recrutement média. Les intermédiaires doivent aujourd’hui gérer un nombre toujours plus élevé de canaux, répondre à des attentes accrues en matière de performance et de transparence, et opérer dans un paysage médiatique fragmenté qui rend plus difficile la garantie de résultats d’embauche prévisibles.Jobespresso combine le marketplace mondial de candidats de Jobrapido avec sa technologie programmatique et d’IA primée, offrant aux partenaires une infrastructure opérationnelle unique pour le ciblage d’audience, l’activation média et l’optimisation des campagnes sur les canaux search, social, agrégateurs et display.RÉPONDRE AUX DÉFIS ACTUELS DU RECRUTEMENTLe marketing de recrutement a profondément évolué. La fragmentation, les limitations liées à la confidentialité, les rapports inconsistants et la montée des modèles orientés services ont transformé les exigences pesant sur les intermédiaires. Les employeurs attendent désormais des conseils sur la combinaison des canaux, une optimisation continue et des résultats clairement mesurables.Jobespresso est conçu pour répondre à ces attentes, en offrant :• Des données propriétaires provenant de plus de 120 millions de candidats profilés• L’exécution unifiée des campagnes sur tous les canaux performance• Une optimisation en temps réel grâce à des données de référence et à la Smart Intuition Technology™• Des rapports transparents et consolidés dans une vue unique• Un service entièrement géré réduisant la charge opérationnelle des équipes internes« Là où vont les candidats, les employeurs suivent. Jobespresso aide les jobboards et les agences à suivre l’évolution du comportement des candidats grâce à une solution centralisé, performante, qui étend leur portée sur les canaux performance sans ajouter de complexité opérationnelle », déclare Rob Brouwer, CEO de Jobrapido.UNE PLATEFORME UNIFIÉE POUR UN IMPACT MAXIMALJobespresso réunit la puissance de deux plateformes primées en une seule solution. Les partenaires peuvent atteindre les bons candidats partout, via un workflow unique, optimiser les performances instantanément et fournir des résultats plus clairs avec un effort nettement réduit.Les premiers utilisateurs ont constaté :• Jusqu’à 25 % de réduction du coût par candidature• Une augmentation de 35 % des candidatures qualifiées• Une réduction de 80 % du temps de configuration et de gestionCela permet aux équipes de recrutement de se concentrer sur la création de valeur plutôt que sur la gestion des canaux et des modèles de reporting.UN NOM HISTORIQUE, RÉINTRODUIT POUR UNE NOUVELLE ÈRELe nom Jobespresso marque un retour intentionnel à l’une des identités historiques de Jobrapido en Italie, relancée aujourd’hui comme une ligne de service globale répondant aux besoins actuels de rapidité, simplicité et exécution haute performance.Jobespresso est désormais disponible pour les jobboards et les agences de communication RH et de recrutement en Europe, aux États-Unis et sur d'autres marchés internationaux.Des candidats de qualité, livrés rapidement.À propos de JobrapidoJobrapido est un leader mondial de la recherche d’emploi et du recrutement programmatique, redéfinissant la façon dont les personnes trouvent un emploi et dont les recruteurs accèdent aux talents. Actif dans 58 pays, son marketplace connecte chaque jour plus de 120 millions de candidats inscrits à des opportunités pertinentes, en s’appuyant sur des données propriétaires et sur sa technologie avancée d’IA Smart Intuition Technology™ pour faire correspondre candidats et offres avec précision, rapidité et à grande échelle.Jobespresso est la nouvelle proposition de Jobrapido : un service de marketing de recrutement entièrement géré, construit sur son marketplace mondial et alimenté par sa technologie programmatique primée. Conçu pour les jobboards et les agences de communication RH et de recrutement, Jobespresso fournit des candidats qualifiés à la demande sur les job boards, agrégateurs, réseaux sociaux, moteurs de recherche et display.Fondé en 2006 et basé à Milan, Jobrapido fait partie de Symphony Technology Group (STG) depuis 2014.Pour les demandes des médias, veuillez contacter :communication@jobrapido.com

