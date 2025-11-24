Jobrapido Introduceert Jobespresso: een All-In-One Recruitment-Marketingoplossing voor Vacaturebanken en Bureaus

STRONG CANDIDATES, SERVED FAST. Ontworpen voor vacaturebanken en recruitmentadvertentiebureaus om hun klanten beter te bedienen.

Jobrapido lanceert Jobespresso, een volledig beheerde oplossing om sneller en efficiënter gekwalificeerde kandidaten te vinden.

Waar de werkzoekende gaat, volgt de werkgever. Jobespresso helpt vacaturebanken en bureaus doelgroepsgedrag bij te houden met één krachtige oplossing die hun bereik vergroot zonder extra complexiteit.” — Rob Brouwer, CEO van Jobrapido

MILAN, ITALY, November 24, 2025 / EINPresswire.com / -- JOBRAPIDO INTRODUCEERT JOBESPRESSO EEN ALL-IN-ONE RECRUITMENT-MARKETINGOPLOSSING VOOR VACATUREBANKEN EN BUREAUSJobrapido, een wereldleider op het gebied van vacatures en programmatic recruitment, actief in 58 landen en vertrouwd door meer dan 120 miljoen werkzoekenden, kondigt vandaag officieel de lancering aan van Jobespresso – een volledig beheerde, alles-in-één recruitment-marketingoplossing, speciaal ontwikkeld voor vacaturebanken en recruitment advertising bureaus.Vorige week onthuld tijdens TAtech Europe in Londen, biedt Jobespresso een antwoord op de toenemende complexiteit van recruitment¬advertising. Intermediairs beheren meer kanalen, worden geconfronteerd met hogere verwachtingen op het gebied van performance en transparantie, en opereren in een gefragmenteerd medialandschap waarin het steeds moeilijker wordt om voorspelbare hiring-resultaten te leveren.Jobespresso combineert Jobrapido’s wereldwijde werkzoekendenmarkt met zijn bekroonde programmatic en AI-technologie, en biedt partners één operationeel fundament voor doelgroepgerichte campagnes, mediaplaatsing en optimalisatie via search, social, aggregators en display.HET AANPAKKEN VAN DE RECRUITMENTUITDAGINGEN VAN VANDAAGRecruitmentadvertising is ingrijpend veranderd. Fragmentatie, privacybeperkingen, inconsistente rapportage en de opkomst van servicemodellen hebben de manier waarop intermediairs opereren volledig veranderd. Werkgevers verwachten nu advies over kanalenmix, voortdurende optimalisatie en duidelijke resultaten.Jobespresso is ontworpen om aan deze eisen te voldoen en biedt:• First-party data van meer dan 120 miljoen geprofileerde werkzoekenden• Geünificeerde campagne-uitvoering over alle performancekanalen• Real-time optimalisatie ondersteund door benchmarkdata en Smart Intuition Technology™• Transparante, geconsolideerde rapportages in één overzicht• Een volledig beheerde service die operationele lasten van interne teams wegneemt“Where the jobseeker goes, the employer will follow. Jobespresso helpt vacaturebanken en recruitmentbureaus het veranderende gedrag van doelgroepen bij te houden met één krachtige oplossing die hun bereik over alle performancekanalen vergroot, zonder operationele complexiteit toe te voegen,” aldus Rob Brouwer, CEO van Jobrapido.EEN GEÏNTEGREERD PLATFORM VOOR MAXIMALE IMPACTJobespresso brengt de kracht van twee bekroonde platformen samen in één oplossing. Partners kunnen overal de juiste kandidaten bereiken via één workflow, performance direct optimaliseren en duidelijkere resultaten leveren met aanzienlijk minder inspanning.Vroege gebruikers rapporteren:• Tot 25% lagere kosten per sollicitatie• 35% meer gekwalificeerde sollicitaties• 80% minder tijd besteed aan setup en beheerDit stelt recruitmentteams in staat zich te concentreren op waardecreatie in plaats van op het beheren van kanalen en rapportagestructuren.EEN NAAM MET GESCHIEDENIS, HERINTEGREERD VOOR EEN NIEUWE ERADe naam Jobespresso markeert een bewuste terugkeer naar een van Jobrapido’s oorspronkelijke merkidentiteiten in Italië – nieuw leven ingeblazen als een afzonderlijke wereldwijde service-lijn die aansluit bij de huidige behoeften van de sector: snelheid, eenvoud en uitvoering met hoge performance.Jobespresso is nu beschikbaar voor vacaturebanken en recruitment advertising bureaus in Europa, de VS en andere internationale markten.Sterke kandidaten, snel geleverd.Over JobrapidoJobrapido is een wereldleider in vacatures en programmatic recruitment en herdefinieert hoe mensen banen vinden en hoe recruiters talent bereiken. Actief in 58 landen, verbindt het platform dagelijks meer dan 120 miljoen geregistreerde werkzoekenden met relevante kansen, met gebruik van first-party data en de geavanceerde AI-gestuurde propriëtaire Smart Intuition Technology™, om kandidaten en vacatures nauwkeurig, snel en op schaal te matchen.Jobespresso is Jobrapido’s nieuwe propositie: een volledig beheerde recruitment-marketingservice, gebaseerd op zijn wereldwijde marktplaats en aangedreven door bekroonde programmatic technologie. Ontworpen voor vacaturebanken en recruitment advertising bureaus om hun klanten beter te bedienen, levert Jobespresso gekwalificeerde sollicitanten on-demand via vacaturebanken, aggregators, sociale netwerken, search en display.Opgericht in 2006 en met hoofdkantoor in Milaan, maakt Jobrapido sinds 2014 deel uit van Symphony Technology Group (STG).corporate.jobrapido.com/nl/corporate.jobrapido.com/jobespresso/Voorpersvragen:communication@jobrapido.com

