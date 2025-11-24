كربون فوروورد الشرق الأوسط 2026 تنطلق ضمن القمة العالمية لطاقة المستقبل خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة
وقد واصلت القمة العالمية لطاقة المستقبل، منذ انطلاق فعالياتها في عام 2008، التوسع في حجمها وتأثيرها وحضورها على مستوى العالم، حتى أصبحت أبرز مبادرة إقليمية تدعم مساعي التحول نحو الطاقة المتجددة وإزالة الكربون.
تقام فعالية كربون فوروورد الشرق الأوسط 2026 بتنظيم من شركة كربون بولس وريد شو أدفايزرز، وضمن شراكة استراتيجية مع أوفست 8 كابيتال. وستجمع صُنّاع السياسات والمستثمرين والمسؤولين التنفيذيين من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط والعالم لمناقشة أسواق الكربون ودورها في تسريع العمل المناخي والاستثمارات المستدامة.
وتلعب الفعالية دوراً هاماً بوصفها المؤتمر الوحيد المتخصص بأسواق الكربون في الشرق الأوسط، وتستند إلى النجاح الكبير الذي حققته دورتها الافتتاحية العام الماضي، حين استقطبت نخبةً من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين والمؤسسات المالية ومطوري الأعمال والقادة من الممثلين عن القطاعات الحيوية في مساعي إزالة الكربون عالمياً، بما في ذلك الطيران والنفط والغاز والتصنيع.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال (يرجى إدراج اسم)، مدير الفعالية لدى كربون فوروورد: "لقد أصبحت أسواق الكربون الركيزة الأساسية التي تُبنى عليها جهود خفض الانبعاثات الكربونية في العالم، وليس مجرد حل عصري ومبتكر. ولذلك يسرنا أن نجتمع تحت مظلة القمة العالمية لطاقة المستقبل للبحث في معايير النزاهة الخاصة بتجارة الكربون، وكيفية توسيع حضور هذا المجال وربطه بأحدث الابتكارات. فاليوم العالم بأكمله في أمس الحاجة إلى آليات فعالة لجذب التمويل الأخضر ودعم اتجاهات الاستثمار المستدام".
منصة لتمويل العمل المناخي وابتكار السياسات
يوفر كربون فوروورد الشرق الأوسط 2026 منصةً حيوية للتركيز على أسواق الكربون، والمادة السادسة من اتفاقية باريس، وضوابط الامتثال الجديدة، وكيف يمكن لهذه المجالات من استقطاب التمويل اللازم لاحتواء آثار التغير المناخي والتكيّف معه في الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
ويسهم التعاون مع القمة العالمية لطاقة المستقبل في تعزيز مهمة كربون فوروورد الشرق الأوسط الرامية إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخبرات العالمية، وترسيخ الشراكات بين القطاعات، وإرساء مكانة دولة الإمارات كمركز متنامي للتمويل المناخي وتجارة الكربون والابتكار المستدام.
ومن جهته، قال شيام بارمار، مدير الفعالية في القمة العالمية لطاقة المستقبل: "نحن سعداء بدعم المنصات المؤثرة والقادرة على تحويل الالتزامات النظرية إلى منجزات واقعية، وفي مقدمتها كربون فوروورد الشرق الأوسط التي نعمل معها على صياغة مستقبل قائم على تطوير التكنولوجيا واستقطاب التمويل لتسريع الجهود العالمية نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية. وتلعب أسواق الكربون دوراً هاماً في تحقيق هذا المسعى، مما يؤكد ضرورة تحديد سعر مناسب للكربون لتحفيز الشركات على تتبّع انبعاثاتها وقياسها والعمل على تخفيضها".
استقطبت القمة العالمية لطاقة المستقبل في عام 2025 أكثر من 50 ألف مشارك و455 شركة عارضة من ما يزيد على 60 دولة، جامعةً باقة من الخبراء العالميين وصنّاع السياسات وممثلي الحكومات والمديرين التنفيذيين والمبتكرين بهدف صياغة رؤية مشتركة لمستقبل مستدام. ويستفيد كربون فوروورد الشرق الأوسط 2026 من هذه المنصة التعاونية العالمية لتعزيز حضور منطقة الشرق الأوسط في أسواق الكربون حول العالم، وتحديد مسارات جديدة نحو النمو المستدام.
أبرز محاور الفعالية:
يستمر المؤتمر لمدة يومين، ويتضمن كلمات رئيسية لشخصيات بارزة، وحلقات نقاشية بين الخبراء، وجلسات تفاعلية؛ ويتناول البرنامج المواضيع التالية:
• واقع أسواق الكربون في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا
• تفعيل المادة السادسة من اتفاقية باريس ورفع جاهزية أسواق الكربون في المنطقة
• التداعيات الإقليمية لآليات تعديل حدود الكربون
• تطوير معايير الامتثال على مستوى المنطقة وأسواق الكربون الطوعية
• مناقشة أطر العمل الخاصة بتسعير الكربون وهياكلها الضريبية
• استعراض أحدث المستجدات في أنظمة تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة
• مسارات إزالة الكربون وتطبيق خطة كورسيا لتعويض وتخفيض انبعاثات الكربون العالمية في قطاع الطيران
• الاستثمار والتداول وإدارة المخاطر في رصيد الكربون
• حلول إزالة الكربون الهندسية والقائمة على الطبيعة
كما يسلط برنامج الفعالية الضوء على دور المنطقة المتزايد في زيادة التمويل المناخي، وتحديداً في جوانب توسيع نطاق مشاريع الكربون عالية الجودة، وترسيخ ثقة المستثمرين، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
لمحة حول كربون فوروورد:
كربون فوروورد هي منصة رائدة عالمياً للحوار والتدريب والتحليلات المعمقة لأسواق الكربون والسياسات المناخية. وتقيم المنصة فعاليات سنوية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، تجمع فيها نخبة من صنّاع السياسات والمستثمرين وقادة القطاعات لتبادل الرؤى وتسريع وتيرة العمل المناخي.
لمحة حول أوفست 8 كابيتال:
أوفست 8 كابيتال هي شركة متخصصة بالاستثمارات القائمة على الاستدامة، تتخذ من أبوظبي مقراً لها. وتدعم الشركة في أعمالها المشاريع المساهمة في نمو أسواق الكربون عالية الكفاءة، حيث تتعاون مع أبرز المطورين والمؤسسات المالية وتعتمد أحدث التقنيات لجمع التمويل اللازم لتطبيق حلول مناخية فعالة في جميع أنحاء العالم.
Nour Ibrahim
MCS Action FZ LLC
+971 544250187
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.