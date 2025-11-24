Dubai wird die weltweit größte Gesundheitsveranstaltung mit rekordverdächtiger internationaler Beteiligung ausrichten

Solenne Singer, Senior Vice President at Informa Markets Germany Pavilion in 2025 UK Pavilion in 2025 WHX in Dubai

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, November 24, 2025 /EINPresswire.com/ -- Die World Health Expo (WHX) in Dubai, ehemals Arab Health, und die World Health Expo Labs in Dubai, zuvor Medlab Middle East, werden bei ihrer Rückkehr nach Dubai im Jahr 2026 die größte internationale Versammlung von Gesundheitsfachleuten aller Zeiten begrüßen und die Stadt vom 9. bis 13. Februar 2026 zu einem globalen Gesundheitszentrum machen.

Da beide Veranstaltungen im Jahr 2026 gleichzeitig stattfinden, werden mehr als 270.000 Fachbesuche aus 180 Ländern sowie über 4.800 Aussteller nach Dubai kommen. Dort haben sie die Möglichkeit, die WHX in Dubai im neuen Dubai Exhibition Centre (DEC) in der Expo City Dubai vom 9. bis 12. Februar zu besuchen. Zudem können sie an den WHX Labs in Dubai teilnehmen, die im Jahr 2026 ihr 25-jähriges Jubiläum feiern und vom 10. bis 13. Februar im Dubai World Trade Centre stattfinden werden.

Beide Veranstaltungen haben bereits beispielloses Interesse aus dem globalen Gesundheitssektor geweckt, wobei China, Deutschland, die USA, das Vereinigte Königreich und Korea sich verpflichtet haben, ihre Präsenz zu erweitern, indem sie die Größe ihrer Länderpavillons im Vergleich zu 2025 vergrößern. Dies hat zu einem jährlichen Anstieg der Bodenfläche um 12 % sowohl bei WHX in Dubai als auch bei WHX Labs in Dubai geführt.

Neben ihnen werden auch Kroatien, Luxemburg und Indonesien vertreten sein, die ihr Debüt mit eigenen Länderpavillons geben. In der Zwischenzeit werden Indien, Saudi-Arabien, Singapur und Taiwan im Jahr 2026 eine willkommene Rückkehr feiern. Zahlreiche führende Unternehmen haben ebenfalls ihre Teilnahme an der WHX in Dubai bestätigt, darunter Philips, GE Healthcare, Siemens, Draegerwerk, United Imaging und das American Hospital, neben anderen.

Aus der Perspektive von WHX Labs in Dubai sind Beckman Coulter, Pure Lab, Snibe, Sysmex und Leader Healthcare nur einige der Marktführer, die ihre neuesten Innovationen in diesem Bereich präsentieren.

Solenne Singer, Senior Vice President, Informa Markets, sagte: „Die Expansion, die wir von Ländern wie China, Deutschland, den USA, dem Vereinigten Königreich und Korea erleben – jedes mit seiner bisher größten Präsenz –, zusammen mit dem Debüt von Pavillons aus Kroatien, Luxemburg und Indonesien, spiegelt die außergewöhnliche globale Dynamik hinter WHX in Dubai und WHX Labs in Dubai wider und zeigt, welchen Stellenwert Aussteller diesen Veranstaltungen beimessen.

"Diese Vielfalt der Teilnahme veranschaulicht, wie die globale Gesundheitsgemeinschaft sich in Dubai trifft, um Ideen zu verbinden, Fachwissen auszutauschen und Partnerschaften zu schmieden, die die Branche in den kommenden Jahren beeinflussen werden."

„Da Dubai zu einer stadtweiten Bühne für das Gesundheitswesen wird, wird der hier stattfindende Dialog die Zukunft unserer Branche prägen und nachhaltige Auswirkungen auf die Patientenversorgung und die Transformation des Systems über Kontinente hinweg inspirieren.“

Laut aktuellen Berichten des Forschungsunternehmens Research and Markets verzeichnet der globale Markt für Gesundheitsdienstleistungen ein starkes Wachstum und wird bis 2025 voraussichtlich einen Wert von 9,25 Billionen US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von etwa 5,4 % entspricht. Es wird erwartet, dass dieses Wachstum den Markt bis 2029 über 11,2 Billionen US-Dollar treiben wird, da die Nachfrage nach medizinischen Dienstleistungen, Diagnostik, Infrastruktur, Versicherungen und regulatorischen Rahmenbedingungen weiterhin steigt.

Gleichzeitig expandiert der Markt für Gesundheitsanalytik, der zunehmend zentral für Labore, Diagnostik und Krankenhausbetrieb ist. Laut einer Studie von MarketsandMarkets wird der Wert im Jahr 2024 auf etwa 44,8 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 über 133,1 Milliarden US-Dollar erreichen, mit jährlichen Wachstumsraten von über 20 %, da Unternehmen und Institutionen nach besseren datengestützten Erkenntnissen streben.

Unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Gesundheit und Prävention der VAE wird die WHX in Dubai neun Produktsektoren präsentieren, die sich über medizinische Geräte, Bildgebung, Diagnostik und Gesundheitsinfrastruktur erstrecken. Darüber hinaus wird es sechs CME-akkreditierte Konferenzen, vier zertifizierte Bootcamps und drei spezielle Bühnen für disruptive Ideen, wissenschaftliche Durchbrüche und globale Vordenkerschaft geben.

In der Zwischenzeit wird WHX Labs in Dubai die neuesten Innovationen im Laborbereich ins Rampenlicht rücken unter dem Motto „25 Years of Laboratory Innovation: Uniting Communities for Better Health“ und durch acht Produktpfeiler, zwei neue Kliniker-Konferenzen und den 25. Annual Laboratory Management and Medicine Congress, der mehr als 250 internationale Redner im Rahmen von acht CME-akkreditierten wissenschaftlichen Konferenzsträngen präsentiert.

Für weitere Informationen oder zur Anmeldung für die Veranstaltung besuchen Sie bitte worldhealthexpo.com/en/healthcareweek.html.

