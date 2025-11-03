Dubai ospiterà il più grande evento sanitario al mondo con un numero record di espositori e visitatori internazionali

Solenne Singer, Senior Vice President at Informa Markets UK Pavilion in 2025 Germany Pavilion in 2025 WHX in Dubai

Cina, Germania, Stati Uniti, Regno Unito e Corea hanno aumentato il loro spazio espositivo dedicato, rappresentando la loro presenza più significativa di sempre

La diversità di partecipazione dimostra in che modo la comunità sanitaria mondiale si stia riunendo a Dubai con l’obiettivo di condividere idee, scambiare competenze e creare partnership.” — Solenne Singer, Senior Vice President at Informa Markets

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, November 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- World Health Expo (WHX) a Dubai, precedentemente Arab Health, e World Health Expo Labs a Dubai, in precedenza Medlab Middle East, accoglieranno la più grande assemblea internazionale di professionisti della salute mai vista quando l'evento tornerà a Dubai nel 2026, trasformando la città in un centro sanitario globale dal 9 al 13 febbraio 2026.

Con entrambi gli eventi che si svolgono contemporaneamente nel 2026, più di 270.000 visite professionali da 180 Paesi e oltre 4.800 espositori si riverseranno a Dubai, dove avranno l'opportunità di visitare WHX a Dubai nella sua nuova sede presso il Dubai Exhibition Centre (DEC) a Expo City Dubai dal 9 al 12 febbraio, oltre alla possibilità di partecipare a WHX Labs a Dubai, che festeggerà il suo 25° anniversario nel 2026 e si terrà al Dubai World Trade Centre dal 10 al 13 febbraio.

Entrambi gli eventi hanno già suscitato un interesse senza precedenti da parte del settore sanitario globale, con la Cina, la Germania, gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Corea impegnati ad ampliare la loro presenza aumentando le dimensioni dei loro padiglioni nazionali rispetto al 2025. Ciò ha comportato un incremento del 12% su base annua dello spazio disponibile sia presso WHX a Dubai sia presso WHX Labs a Dubai.

Accanto a loro ci saranno Croazia, Lussemburgo e Indonesia, che debutteranno con i loro padiglioni nazionali. Nel frattempo, India, Arabia Saudita, Singapore e Taiwan faranno un gradito ritorno nel 2026. Un consistente numero di aziende leader ha confermato la propria partecipazione al WHX di Dubai, tra cui Philips, GE Healthcare, Siemens, Draegerwerk, United Imaging e American Hospital, tra le altre.

Dal punto di vista di WHX Labs a Dubai, Beckman Coulter, Pure Lab, Snibe, Sysmex e Leader Healthcare sono solo alcuni dei leader di mercato che presentano le loro ultime innovazioni nel settore.

Solenne Singer, Senior Vice President, Informa Markets, ha dichiarato: “L’espansione che stiamo osservando da parte di Paesi quali Cina, Germania, Stati Uniti, Regno Unito e Corea, ciascuno portando la loro presenza più grande di sempre, insieme al debutto dei padiglioni di Croazia, Lussemburgo e Indonesia, rispecchia l’eccezionale slancio globale dietro a WHX a Dubai e WHX Labs a Dubai, e il valore che gli espositori attribuiscono a tali eventi.

“La diversità di partecipazione dimostra in che modo la comunità sanitaria mondiale si stia riunendo a Dubai con l’obiettivo di condividere idee, scambiare competenze e creare partnership che influenzeranno il settore negli anni a venire”.

“Con Dubai che diventa un palcoscenico cittadino per la sanità, il dialogo che si svolge qui informerà il futuro del nostro settore e ispirerà un impatto duraturo sull’assistenza ai pazienti e sulla trasformazione dei sistemi in tutti i continenti”.

Secondo recenti rapporti della società di ricerca Research and Markets, il mercato globale dei servizi sanitari sta vivendo una forte crescita, con un valore atteso di 9,25 trilioni di dollari entro il 2025, che rappresenta un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di circa il 5,4%. Si prevede che questo incremento spingerà il mercato oltre i 11,2 trilioni di dollari entro il 2029, poiché la domanda di servizi medici, diagnostica, infrastrutture, assicurazioni e quadri normativi continua ad aumentare.

Allo stesso tempo, il mercato dell’analisi sanitaria, sempre più centrale per i laboratori, le diagnosi e le operazioni ospedaliere, si sta anch’esso espandendo. La ricerca di MarketsandMarkets stima un valore di circa 44,8 miliardi di dollari entro il 2024, superando i 133,1 miliardi di dollari entro il 2029, con tassi di crescita superiori al 20% su base annua, mentre aziende e istituzioni cercano di ottenere migliori approfondimenti basati sui dati.

Sotto il patrocinio del Ministero della Salute e della Prevenzione degli Emirati Arabi Uniti, WHX a Dubai presenterà nove settori di prodotto che spaziano dai dispositivi medici, imaging e diagnostica, all’infrastruttura sanitaria, oltre a sei conferenze accreditate CME, quattro boot camp certificati e tre palchi dedicati alle idee dirompenti, alle scoperte scientifiche e alla leadership di pensiero globale.

Nel frattempo, i WHX Labs di Dubai metteranno in risalto le ultime innovazioni di laboratorio con il titolo di “25 Years of Laboratory Innovation: Uniting Communities for Better Health” e attraverso otto pilastri di prodotto, due nuove conferenze per clinici e il 25° Congresso Annuale di Gestione dei Laboratori e Medicina, con oltre 250 relatori internazionali come parte di otto percorsi scientifici accreditati CME.

Per ulteriori informazioni o per registrarsi all’evento, si prega di visitare worldhealthexpo.com/en/healthcareweek.html.

