زايا تطلق مشروع أبفيدا في قلب الخبر بأعلى معايير الجودة العالمية
EINPresswire.com/ -- أعلنت شركة زايا، المتخصصة في تطوير المشاريع السكنية والتجارية والتابعة لشركة ركاز، عن إطلاق مشروع أبفيدا متعدد الاستخدامات في قلب الخبر، وذلك على هامش مشاركتها في سيتي سكيب السعودية، أبرز منصة إقليمية تستعرض مسار التحول العمراني في المملكة، في خطوة تعكس حضورها المتنامي ورؤيتها التوسعية في السوق السعودي.
ويجمع أبفيدا بين الوحدات السكنية الراقية والمساحات التجارية النوعية وتجارب الضيافة الفندقية المميزة، حيث يقدم المشروع رؤية عمرانية عصرية بطابع عالمي وهوية محلية، ليشكل وجهة متكاملة للحياة العصرية في واحدة من أكثر المناطق حيوية ونمواً في المملكة. ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 23,488 م²، ويضم 12 مبنى تشمل 234 شقة عصرية و26 بنتهاوس، إضافة إلى فندق بوتيك يضم 105 غرفة فندقية و10 وحدات تجارية، مع توفر 373 موقف سيارة لخدمة السكان والزوار.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تتبناها شركة زايا لتوسيع محفظة أعمالها عبر تطوير مشروعات سكنية وتجارية متعددة الاستخدام، إلى جانب تعزيز دورها في قطاع الضيافة، مع الالتزام بتطبيق معايير جودة عالمية وابتكار مفاهيم جديدة تعزز جودة الحياة وتدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في خلق بيئة عمرانية واقتصادية متكاملة.
وفي إطار تعزيز محفظتها العقارية، وقعت زايا اتفاقية شراكة مع Beijing Properties تتضمن تطويراً وإدارة مشتركة لعدد من المشروعات العقارية، اعتماداً على منهجيات عالمية في الهندسة والإدارة والتنفيذ. وتسعى هذه الشراكة إلى خلق قيمة مضافة للمجتمعات العمرانية الجديدة من خلال الدمج بين الخبرات الدولية لشركة Beijing Properties ومعرفة زايا بالسوق السعودي، بما يساهم في تطوير مشروعات تتسم بالكفاءة التشغيلية والاستدامة.
جدير بالذكر أن هذه الشراكة و الإطلاقات التي أعلنت عنها شركة زايا خلال سيتي سكيب السعودية تشكل خطوة مركزية في مسار توسع الشركة داخل المملكة، وتمهد لإطلاق مجموعة من المشروعات النوعية في مختلف القطاعات العمرانية والاقتصادية.
وتعتزم الشركة الكشف عن تفاصيل إضافية حول مواقع المشروعات خلال الفترة المقبلة، مع استمرارها في بناء منظومة تطوير متكاملة تدعم التوجهات الوطنية نحو اقتصاد مزدهر وبيئة عمرانية عالمية المستوى.
For More Information
ويجمع أبفيدا بين الوحدات السكنية الراقية والمساحات التجارية النوعية وتجارب الضيافة الفندقية المميزة، حيث يقدم المشروع رؤية عمرانية عصرية بطابع عالمي وهوية محلية، ليشكل وجهة متكاملة للحياة العصرية في واحدة من أكثر المناطق حيوية ونمواً في المملكة. ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 23,488 م²، ويضم 12 مبنى تشمل 234 شقة عصرية و26 بنتهاوس، إضافة إلى فندق بوتيك يضم 105 غرفة فندقية و10 وحدات تجارية، مع توفر 373 موقف سيارة لخدمة السكان والزوار.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تتبناها شركة زايا لتوسيع محفظة أعمالها عبر تطوير مشروعات سكنية وتجارية متعددة الاستخدام، إلى جانب تعزيز دورها في قطاع الضيافة، مع الالتزام بتطبيق معايير جودة عالمية وابتكار مفاهيم جديدة تعزز جودة الحياة وتدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في خلق بيئة عمرانية واقتصادية متكاملة.
وفي إطار تعزيز محفظتها العقارية، وقعت زايا اتفاقية شراكة مع Beijing Properties تتضمن تطويراً وإدارة مشتركة لعدد من المشروعات العقارية، اعتماداً على منهجيات عالمية في الهندسة والإدارة والتنفيذ. وتسعى هذه الشراكة إلى خلق قيمة مضافة للمجتمعات العمرانية الجديدة من خلال الدمج بين الخبرات الدولية لشركة Beijing Properties ومعرفة زايا بالسوق السعودي، بما يساهم في تطوير مشروعات تتسم بالكفاءة التشغيلية والاستدامة.
جدير بالذكر أن هذه الشراكة و الإطلاقات التي أعلنت عنها شركة زايا خلال سيتي سكيب السعودية تشكل خطوة مركزية في مسار توسع الشركة داخل المملكة، وتمهد لإطلاق مجموعة من المشروعات النوعية في مختلف القطاعات العمرانية والاقتصادية.
وتعتزم الشركة الكشف عن تفاصيل إضافية حول مواقع المشروعات خلال الفترة المقبلة، مع استمرارها في بناء منظومة تطوير متكاملة تدعم التوجهات الوطنية نحو اقتصاد مزدهر وبيئة عمرانية عالمية المستوى.
For More Information
Click Here
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.