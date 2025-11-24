中国选手赵心童在周五晚的决赛中表现出色，以5比2击败澳大利亚名将尼尔·罗伯逊，成功夺得2025“利雅得季”斯诺克锦标赛冠军。决赛在大道城全球剧院举行，现场座无虚席，赛事氛围热烈。
EINPresswire.com/ -- 赛后，沙特阿拉伯娱乐总局市场与传播执行副总裁艾哈迈德·阿拉法先生为赵心童颁发冠军金杯，现场掌声与庆祝声此起彼伏。本届赛事被认为是近年来竞争最激烈的一届。
赵心童在决赛中状态火热，多次打出高分单杆，包括131分、134分和74分，凭借稳定而强劲的表现登上冠军领奖台。本届锦标赛汇聚世界顶尖球员，此次夺冠对赵心童而言意义重大。
晋级之路方面，赵心童在半决赛以4比3险胜英国名将贾德·特鲁姆普，比赛紧张激烈。罗伯逊则以4比1战胜北爱尔兰选手马克·艾伦，但在决赛中未能延续优势。
本届赛事继续采用创新的“金球”机制：若球员打出历史最高167分，将获得额外20分奖励及100万美元奖金。该机制进一步提升赛事关注度与观赏性。
赛事通过 MBC Action、Al Arabiya、Shahid、MBC Masr 2 及沙特体育频道进行全球直播，全球观众均可实时观看赛事精彩。
作为“利雅得季”的旗舰赛事之一，本次锦标赛进一步巩固了利雅得在全球体育与娱乐领域的领先地位，展现其举办大型国际赛事的实力与专业水准。
