Sueldos de Gerentes Generales en Chile Llegan a $30 Millones Líquidos, Según Nuevo Estudio Salarial
El informe, construido a partir de 31 registros de cargos como CEO, gerente general, CFO, COO, CTO y otros C-level en ocho industrias, muestra además una brecha marcada entre compañías grandes y medianas: en 2026, un gerente general de una gran empresa puede ganar entre 40% y 60% más que su par en una organización mediana.
“En términos simples, un CEO es el responsable de que la empresa crezca, sea rentable y se mantenga a flote en contextos cada vez más complejos. En sectores como minería, banca o energía, una sola decisión ejecutiva puede mover millones en segundos, y esa responsabilidad se refleja en la compensación”, afirma Alfredo Araneda, Regional Director Latam de Robert Walters.
Minería y banca lideran el ranking de altos sueldos
De acuerdo con la tabla de sueldos C-suite incluida en la Guía Salarial, el cargo mejor remunerado del mercado chileno es el CEO de una gran compañía minera, con un rango que va de $22,8 millones a $31,1 millones líquidos mensuales. Le siguen los CEOs de banca, seguros, energía y finanzas, que pueden llegar a los $25,9 millones líquidos en empresas de gran tamaño.
“La banca y los seguros se mantienen en la parte alta del ranking porque operan en entornos altamente regulados, con riesgo elevado y una transformación digital muy intensa. Hoy se necesitan líderes capaces de conectar estrategia comercial, riesgo, ciberseguridad y experiencia de cliente. Ese perfil es escaso y se disputa a nivel regional”, agrega Araneda.
La otra cara: presión por resultados y carrera de largo plazo
El estudio también muestra que estos valores corresponden solo al salario base líquido mensual, sin considerar bonos ni beneficios, que en C-suite superan el 90% de probabilidad de pago anual en industrias como minería, banca y energía.
“Cuando se habla de sueldos de más de $20 o $30 millones es fácil quedarse en la cifra. Pero detrás de esos números hay años de carrera, exposición pública y una presión permanente por resultados. Son roles donde el margen de error es muy bajo y la visibilidad muy alta”, plantea Annabella Olavarrieta, Country Manager de Robert Walters Chile.
La ejecutiva añade que estas bandas “están definiendo el nuevo techo de mercado” y se usan como referencia para negociar paquetes de compensación en niveles directivos y gerenciales, en un contexto donde 69% de las empresas declara que otorgará aumentos salariales en 2026 y 65% de los profesionales espera recibir un alza.
Una referencia para la discusión salarial que viene
Para Olavarrieta, estas cifras llegarán a la mesa de negociación en los próximos meses: “Directores y gerentes ya están usando estos rangos como benchmark para revisar sus condiciones. En un mercado con alta rotación y profesionales dispuestos a cambiar de empleo, contar con datos actualizados es clave para evitar perder talento crítico por desalineamiento salarial”.
La Guía Salarial 2026 de Robert Walters Chile está disponible para descarga gratuita y entrega detalles de 209 cargos, desde posiciones operativas hasta ejecutivas, en 10 industrias. Más allá de la curiosidad por los altos sueldos, el estudio busca instalar una discusión informada sobre cómo se compensa el liderazgo en un mercado laboral que, a pesar de la incertidumbre, sigue disputando con fuerza a sus ejecutivos clave.
Sobre Robert Walters
Con más de 3.100 colaboradores en 30 países, Robert Walters es una firma global de consultoría en talento y selección de profesionales para roles de media y alta responsabilidad. La compañía asesora a organizaciones en la atracción, evaluación y desarrollo de talento crítico, apoyándose en inteligencia de mercado, estudios de remuneración y soluciones de talento a la medida.
