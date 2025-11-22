Brighsun Limited 今日宣布推出澳大利亚 2U 储能电池。

Brighsun Energy Storage All-in-One Storage Stack Leader in Digital Asset Wealth Management

MELBOURNE, AUSTRALIA, November 22, 2025 /EINPresswire.com/ -- 来自澳大利亚Brighsun新能源的长寿命储能电池和太阳能系统产品，在正式登陆欧洲市场前便已引发抢购热潮。尽管首批海运货物因物流原因略有延迟，预计将于本月26日抵达欧洲港口，但所有电池在到港前的今天已被抢购一空。来自德国、奥地利和英国的经销商已开始争相预订下一批货物。这一现象级市场反响，印证了2U.chat电池产品在能源危机与绿色转型背景下的欧洲已成为"硬通货"。

欧洲能源政策催生刚性需求，家用储能市场迎来爆发

此次抢购潮的背后，是欧洲多国政府雄心勃勃的能源转型政策。根据规定，到2030年底，区域内数百万家庭需普遍安装太阳能板与配套储能系统。与此同时，政策风向正发生关键转变：政府将逐步取消对家庭白天向电网返售太阳能电力的高额回购，转而鼓励将白天盈余的绿色电力储存起来，以供夜间自用或由电网在用电高峰时段进行回购。这一变革使得高效、可靠的储能电池从"可选配件"变为"家庭必需品"，为2U电池的爆发式增长铺平了道路。

"黄金搭档"能源解决方案，重新定义家庭能源独立

为精准契合欧洲用户需求，获得更多的政府补贴，2U与顶尖的太阳能板和逆变器制造商深度合作，推出了一套备受市场追捧的"黄金搭档"家庭能源解决方案——"10千瓦太阳能板 + 60千瓦时2U.Chat电池"系统。

经测算，在欧洲平均每日7小时的光照条件下，该系统日均可产生60千瓦时的清洁电力。这一配置的强大之处在于，它不仅能完全覆盖一个家庭的电费和煤气费，更能实现交通能源的零碳化与零成本化：

• 家庭用电（约20千瓦时/天）：轻松满足包括照明、空调、冰箱、洗衣机、电视以及大功率厨房电磁炉在内的全部家用电器需求。

• 交通用电（约40千瓦时/天）：为两辆电动汽车提供充足动力，每日续航里程可达150公里，完美应对日常通勤、接送子女、购物等所有出行场景。

这套方案从根本上解放了家庭对传统电网和化石燃料的依赖，为用户带来了前所未有的能源安全与经济效益。

商用储能需求强劲，2U斩获大型工业订单

2U电池的魅力远不止于家用市场。在商业与工业领域，其卓越的性能和可靠性同样吸引了众多重量级买家的浓厚兴趣。欧洲一家领先的建筑钢结构工厂已明确表示，将在圣诞旺季过后向2U下达一份2.4兆瓦时的储能系统订单，用于其生产线的能源优化与成本控制。

此外，多个大型连锁酒店集团和国际机场也正在与2U欧洲代表进行深入洽谈，预计将在未来几个月内下达批量商业储能订单，以实现其可持续发展和能源自给的目标。

2U Energy欧洲代表评论

"欧洲市场的热烈反响完全超出了我们的预期，这充分证明了2U电池的技术领先性和市场适配性，"2U Energy欧洲代表表示，"我们致力于通过创新的储能解决方案，帮助欧洲家庭和企业主掌控自己的能源未来，共同加速全球向可再生能源的转型。首批货物的成功预售只是一个开始，我们正在全力协调物流与生产，以满足欧洲市场持续增长的需求。"

