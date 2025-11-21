eXp se extinde în România, cea mai nouă piață care adoptă modelul său centrat pe agent
EINPresswire.com/ -- A șasea lansare internațională din 2025 consolidează cererea pentru o platformă imobiliară modernă și flexibilă
eXp Realty®, cea mai mare companie independentă de intermediere imobiliară din lume și o subsidiară principală a eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), a anunțat astăzi intrarea să oficială pe piața din România, continuând un val de expansiune internațională accelerată care redefineste modul în care agenții își construiesc afacerile, creează prosperitate și își extind prezența la nivel global.
Numai în 2025, eXp s-a lansat în Turcia, Peru, Japonia, Ecuador, Coreea de Sud și acum România - reflectând cererea internațională tot mai mare pentru modelul său centrat pe agent. Într-un moment în care companiile imobiliare tradiționale se străduiesc să țină pasul cu inovația și așteptările agenților, eXp oferă o platformă concepută pentru scalabilitate, libertate și deținere la nivel global. Iar dovada este în performanță: rezultatele financiare ale eXp World Holdings, Inc. pentru trimestrul al treilea arată un volum de vânzări de 54,1 miliarde de dolari și venituri de 1,3 miliarde de dolari, ambele în creștere cu 7% față de anul precedent, în timp ce eXp continuă să transforme industria imobiliară la scară globală.
„Ceea ce observăm la nivel mondial este clar: agenții s-au săturat să fie tratați ca angajați în afacerea altcuiva,” a declarat Felix Bravo, Managing Director, eXp Realty International. „Sunt obosiți de modele care le limitează câștigurile și le încetinesc elanul. eXp le oferă o cale diferită - să se miște mai rapid, să câștige mai mult și să-și construiască succesul în propriile condiții, fără granițe, încă din prima zi.”
În România, ambiția în domeniul imobiliar este ridicată, însă industria încă recuperează teren, făcând din aceasta o oportunitate ideală pentru inovație. Mulți dintre cei mai determinați agenți ai țării își dezvoltă afacerile în ciuda sistemelor învechite care îi înconjoară. eXp pătrunde pe piață nu pentru a concura cu modelele tradiționale, ci pentru a le înlocui cu o infrastructură inteligentă, creată pentru viitor.
„Sunt mândru să aduc eXp în România într-un moment în care piața noastră este dornică de inovație, noi oportunități și schimbare reală,” spune Andrei Marinescu, Country Leader al eXp România. „Este un moment transformator, o schimbare de mentalitate care pune agentul în centrul a tot ceea ce facem. eXp este un ecosistem global de profesioniști ambițioși și performanți, care creează o comunitate unde performanța este recompensată, cunoștințele sunt împărtășite, iar succesul este comun — și suntem pregătiți să redefinim modul în care se face imobiliare în România.”
Andrei Marinescu este un lider experimentat în domeniul imobiliar, cu aproape 20 de ani de experiență în construirea și coordonarea echipelor performante din România. În calitate de fondator al REMAX Magnum, a condus dezvoltarea companiei de la un singur birou la o rețea de opt locații, cu peste 170 de agenți, generând peste 110 milioane de euro în vânzări anuale și 2,7 milioane de euro în comisioane. Sub conducerea sa, compania a înregistrat o creștere constantă de peste 45% de la an la an. Acum, ca Country Leader pentru eXp România, Marinescu aduce o expertiză operațională solidă și o cunoaștere profundă a pieței locale, într-una dintre cele mai strategice lansări ale companiei în Europa.
Agenții care sunt pregătiți să preia controlul asupra carierei lor pot afla mai multe la www.expromania.ro.
James Lockett
