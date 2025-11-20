Multi-State Equine Herpes Outbreak

The Oregon Department of Agriculture State Veterinarian’s Office has been made aware of an outbreak of Equine Herpes Virus (EHV)/ Equine Herpes Myeloencephalopathy (EHM) in horses that were at or associated with barrel racing and rodeo-type events in Texas and Oklahoma. Several cases of EHM have been confirmed in Texas and Oklahoma associated with these equine events, with numerous reports of additional cases and equine deaths pending investigation.

We do not have any confirmed cases of EHV/EHM in Oregon at this time. Our office is coordinating with the affected states and we are currently awaiting to receive additional information from Texas and Oklahoma on Oregon horses that may have been exposed. If we receive information on exposures from other states, we will contact those owners directly and issue quarantine orders to mitigate further spread of the disease.

This outbreak serves as a reminder of the potential disease risks associated with large commingling equine events. It underscores the importance of timely reporting of diseases and ensuring that movement requirements are followed, including veterinary inspection and health certificates prior to travel.

Recommendations for Horse Owners

If your horses traveled to Texas, Oklahoma, or other equine events where EHV exposure may have occurred, please contact veterinarian for specific guidance regarding isolation and monitoring:

Exposed horses should be isolated for 21 days after last known exposure.

Appropriate isolation includes restricted access to other horses, avoiding the sharing of equipment or personnel, and utilization of protective barrier precautions.

Exposed horses should be monitored twice daily for elevated temperature (above 101.5*), respiratory signs (nasal discharge, coughing), and for clinical signs consistent with equine herpes myeloenceophalopathy (neurologic symptoms including inability to stand, difficulty walking, lethargy, and urine dribbling).

If elevated temperature, respiratory signs, or EHM-compatible clinical signs are noticed, owners should contact their veterinarian immediately.

Upcoming equine events

Equine herpes virus can be shed for prolonged periods of time, including in clinically healthy horses, which increases risk for continued disease spread during an EHV/EHM outbreak.

Event Organizers: We recommend event organizers consult with their designated show veterinarian and understand the risks associated with hosting equine events during a multi-state outbreak. Cancellation or postponement of events may be important to stop continued spread of disease. If events do take place, we recommend short-timed health certificates within 72 hours of arrival and increasing biosecurity practices on site. Additional requirements for equine exhibitions may be implemented based on risk.

Horse Owners: We recommend that you consult with your veterinarian on the risks associated with travel to upcoming equine events. EHV is a ubiquitous virus and commonly present in the environment, so biosecurity measures are paramount to decreasing potential for disease transmission.

Interstate Movement

Please note that many states may be implementing movement restrictions or new import requirements for equines during this outbreak. Please always check with the state of destination to ensure that you are following import restrictions.

Equine Herpes Virus Information

EHV‐1 is spread from horse to horse through contact with nasal discharge or spread as aerosol droplets. Infected horses may not show clinical signs of the virus but may still act as carriers. Horses can also contract the virus by coming into contact with contaminated surfaces such as stalls, water, feed, tack, and transport vehicles. People can spread the virus from horse to horse by contaminated hands and clothing. It is important for owners to watch for signs and symptoms and practice biosecurity measures. Good biosecurity practices include extensive cleaning and disinfection of surfaces and equipment that come in contact with affected horses, and individuals who treat or come into contact with infected horses need to follow appropriate disinfection protocols when handling multiple horses.

Additional information and resources:

La Oficina del Veterinario del Estado del Departamento de Agricultura de Oregón ha sido informada de un brote de virus del herpes equino (EHV en inglés) / mieloencefalopatía del herpética equina (EHM en inglés) en caballos que estaban en o asociados con carreras de barriles y eventos de tipo rodeo en Texas y Oklahoma. Se han confirmado varios casos de EHM en Texas y Oklahoma asociados con estos eventos equinos, con numerosos informes de casos adicionales y muertes equinas pendientes de investigación.

No tenemos ningún caso confirmado de EHV / EHM en Oregón en este momento. Nuestra oficina se está coordinando con los estados afectados y actualmente estamos esperando recibir información adicional de Texas y Oklahoma sobre los caballos de Oregón que pueden haber estado expuestos. Si recibimos información sobre exposiciones de otros estados, nos comunicaremos directamente con esos propietarios y emitiremos órdenes de cuarentena para mitigar una mayor propagación de la enfermedad.

Este brote sirve como un recordatorio de los riesgos potenciales de enfermedades asociados con grandes eventos equinos mezclados. Subraya la importancia de notificar oportunamente las enfermedades y garantizar que se cumplan los requisitos de movimiento, incluida la inspección veterinaria y los certificados de salud antes del viaje.

Recomendaciones para propietarios de caballos

Si sus caballos viajaron a Texas, Oklahoma u otros eventos equinos donde pudo haber ocurrido la exposición al EHV, comuníquese con el veterinario para obtener orientación específica sobre el aislamiento y el monitoreo:

Los caballos expuestos deben aislarse durante 21 días después de la última exposición conocida.

El aislamiento apropiado incluye el acceso restringido a otros caballos, evitar compartir equipo o personal y la utilización de precauciones de barrera protectora.

Los caballos expuestos deben ser monitoreados dos veces al día para detectar temperatura elevada (por encima de 101.5 *), signos respiratorios (secreción nasal, tos) y signos clínicos consistentes con mieloencefalopatía por herpes equino (síntomas neurológicos que incluyen incapacidad para pararse, dificultad para caminar, letargo y goteo de orina).

Si se observan temperaturas elevadas, signos respiratorios o signos clínicos compatibles con EHM, los propietarios deben comunicarse con su veterinario de inmediato.

Próximos eventos equinos

El virus del herpes equino se puede excretar durante períodos prolongados de tiempo, incluso en caballos clínicamente sanos, lo que aumenta el riesgo de propagación continua de la enfermedad durante un brote de EHV / EHM.

Organizadores de eventos: Recomendamos que los organizadores de eventos consulten con su veterinario de espectáculos designado y comprendan los riesgos asociados con la organización de eventos equinos durante un brote en varios estados. La cancelación o el aplazamiento de eventos puede ser importante para detener la propagación continua de la enfermedad. Si se llevan a cabo eventos, recomendamos certificados de salud a corto plazo dentro de las 72 horas posteriores a la llegada y aumentar las prácticas de bioseguridad en el sitio. Se pueden implementar requisitos adicionales para las exhibiciones equinas en función del riesgo.

Propietarios de caballos: Le recomendamos que consulte con su veterinario sobre los riesgos asociados con los viajes a los próximos eventos equinos. El EHV es un virus ubicuo y comúnmente presente en el medio ambiente, por lo que las medidas de bioseguridad son primordiales para disminuir el potencial de transmisión de enfermedades.

Movimiento interestatal

Tenga en cuenta que muchos estados pueden estar implementando restricciones de movimiento o nuevos requisitos de importación para equinos durante este brote. Consulte siempre con el estado de destino para asegurarse de que está siguiendo las restricciones de importación.

Información sobre el virus del herpes equino

El EHV-1 se transmite de caballo a caballo a través del contacto con la secreción nasal o se propaga en forma de gotitas de aerosol. Es posible que los caballos infectados no muestren signos clínicos del virus, pero aún pueden actuar como portadores. Los caballos también pueden contraer el virus al entrar en contacto con superficies contaminadas como establos, agua, alimentar, equipo y vehículos de transporte. Las personas pueden transmitir el virus de caballo a caballo por manos y ropa contaminadas. Es importante que los propietarios estén atentos a los signos y síntomas y practiquen medidas de bioseguridad. Las buenas prácticas de bioseguridad incluyen una limpieza y desinfección exhaustivas de las superficies y equipos que entran en contacto con los caballos afectados, y las personas que tratan o entran en contacto con caballos infectados deben seguir los protocolos de desinfección apropiados al manipular varios caballos.

Información y recursos adicionales

Contact | Contacto

Animal Health Program | Programa de Salud Animal

AnimalHealth@oda.oregon.gov

503-986-4680