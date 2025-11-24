Clinisys™ y Right Click Info Anuncian Alianza Estratégica para Expandir Soluciones LIMS y LIS en América Latina

La alianza introduce soluciones de informática de laboratorio nativas en la nube y potenciadas por GenAI a un mercado en rápido crecimiento en LATAM y el Caribe

GA, UNITED STATES, November 24, 2025 / EINPresswire.com / -- Clinisys™ , líder global en soluciones de informática para laboratorios, anunció hoy una alianza estratégica con Right Click Info , LLC (RCI), que actuará como distribuidor de la Clinisys™ Laboratory Solution (CLS) en América Latina y el Caribe. CLS ofrece una plataforma unificada que soporta los flujos de trabajo de sistemas de gestión de información de laboratorio (LIMS) y sistemas de información de laboratorio clínico (LIS), abarcando tanto laboratorios científicos como clínicos.Esta colaboración marca un hito importante en la expansión del acceso a tecnologías avanzadas de informática de laboratorio basadas en la nube en una región que experimenta un rápido crecimiento en sectores como salud, ciencias de la vida, pruebas ambientales y seguridad alimentaria. Con la introducción de una plataforma segura, nativa en la nube y potenciada por GenAI, Clinisys y RCI permitirán que los laboratorios incrementen la eficiencia, fortalezcan el cumplimiento normativo y aceleren su transformación digital.“Nuestra alianza con Right Click Info reafirma el compromiso de Clinisys de habilitar a los laboratorios de todo el mundo para alcanzar la excelencia científica mediante la innovación y el análisis basado en datos”, comentó Monique Spence, SVP, Chief Revenue Officer y Ejecutiva de Clinisys. “La experiencia local de RCI, su capacidad técnica y su enfoque centrado en el cliente los convierten en el socio ideal para ampliar nuestra presencia en América Latina y el Caribe.”Fundada en 2009, Right Click Info, LLC se ha consolidado como un proveedor confiable de servicios de transformación digital y tecnologías de la información en toda la región de las Américas. A través de esta alianza, RCI ofrecerá las soluciones configurables y basadas en la nube de Clinisys para LIMS y LIS, además de servicios de implementación, capacitación, integración y soporte continuo en inglés, español y portugués.“Es un honor representar a Clinisys en la región y ofrecer soluciones seguras y potenciadas por GenAI que redefinen la operación de los laboratorios”, declaró el equipo de implementación de Right Click Info. “Esta alianza nos permite ayudar a los laboratorios a modernizar sus flujos de trabajo, garantizar el cumplimiento normativo y aprovechar sus datos para mejorar resultados en múltiples industrias.”La alianza se centrará inicialmente en mercados clave como México, Brasil, Chile, Colombia, Argentina y el Caribe, con una hoja de ruta para expandirse al resto de América Latina a partir de 2026.Acerca de Clinisys™Clinisys™ es un proveedor global de soluciones inteligentes de informática de laboratorio que apoyan la misión de crear un mundo más saludable y seguro. Clinisys continúa expandiéndose para respaldar laboratorios en múltiples industrias a lo largo de su recorrido diagnóstico y científico, desde la muestra hasta el análisis. Con décadas de experiencia e innovación, Clinisys ofrece plataformas en la nube que permiten a los laboratorios gestionar flujos de trabajo complejos, garantizar el cumplimiento y acelerar descubrimientos en salud, ciencias de la vida, ciencias ambientales y más.Millones de resultados e insights de laboratorio se generan cada día usando la plataforma y soluciones en la nube de Clinisys en más de 7,000 laboratorios en 39 países.Más información: www.clinisys.com Acerca de Right Click Info, LLCFundada en 2009, Right Click Info, LLC es un proveedor de soluciones tecnológicas con sede en los Estados Unidos, especializado en transformación digital, gestión de datos e informática de laboratorio en la región de las Américas. Como distribuidor exclusivo de las soluciones Clinisys™ en América Latina y el Caribe, RCI ayuda a los laboratorios a adoptar tecnologías de vanguardia que impulsan la excelencia operativa, el cumplimiento normativo y la innovación.Más información: www.rightclickinfo.com

