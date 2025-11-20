Jobrapido startet Jobespresso: eine All-in-One-Lösung für Recruitment Marketing für Jobbörsen und Personalagenturen

Jobespresso ist der vollständig verwaltete Recruitment-Marketing-Service von Jobrapido, der für Jobbörsen und Recruiting-Agenturen entwickelt wurde, um ihre Kunden besser zu betreuen.

MILAN, ITALY, November 20, 2025 / EINPresswire.com / -- JOBRAPIDO STARTET JOBESPRESSO EINE ALL-IN-ONE-LÖSUNG FÜR RECRUITMENT MARKETING FÜR JOBBÖRSEN UND PERSONALAGENTURENJobrapido, ein globaler Vorreiter im Bereich Jobsuche und programmatisches Recruiting, tätig in 58 Ländern und vertrauensvoll von über 120 Millionen Jobsuchenden genutzt, gibt heute offiziell den Start von Jobespresso bekannt – einer vollständig gemanagten, ganzheitlichen Recruitment-Marketing-Lösung, die speziell für Jobbörsen und Recruitment-Advertising-Agenturen entwickelt wurde.Die vergangene Woche auf der TAtech Europe in London vorgestellte Lösung Jobespresso reagiert auf die zunehmende Komplexität im Recruitment Advertising. Intermediäre müssen heute mehr Kanäle steuern, höheren Erwartungen an Performance und Transparenz gerecht werden und sich zugleich in einer fragmentierten Medienlandschaft behaupten, die planbare Recruiting-Ergebnisse zunehmend erschwert.Jobespresso vereint Jobrapidos globalen Marktplatz für Jobsuchende mit seiner preisgekrönten programmatischen und KI-gestützten Technologie und bietet Partnern ein einheitliches operatives Rückgrat für Audience Targeting, Media Activation und Kampagnenoptimierung über Search, Social, Aggregatoren und Display hinweg.DEN HERAUSFORDERUNGEN DES RECRUITINGS HEUTE BEGEGNENRecruitment Advertising hat sich grundlegend gewandelt. Fragmentierung, Datenschutzbeschränkungen, uneinheitliches Reporting und der Aufstieg serviceorientierter Modelle haben die Arbeitsweise von Intermediären tiefgreifend verändert. Arbeitgeber erwarten heute fundierte Beratung beim Channel-Mix, kontinuierliche Optimierung und klare, nachvollziehbare Ergebnisse.Jobespresso wurde entwickelt, um diesen Anforderungen gerecht zu werden und bietet:• First-Party-Daten von mehr als 120 Millionen profilierten Jobsuchenden• Einheitliche Kampagnenausspielung über alle Performance-Kanäle• Echtzeitoptimierung, gestützt auf Benchmark-Daten und Smart Intuition Technology™• Transparente, konsolidierte Berichte in einer einzigen Übersicht• Einen vollständig gemanagten Service, der interne Teams spürbar entlastet„Wohin der Jobsuchende geht, folgt der Arbeitgeber. Jobespresso ermöglicht es Jobbörsen und Recruiting-Agenturen, dem sich wandelnden Nutzerverhalten mit einer einzigen Hochleistungslösung zu begegnen, die ihre Reichweite über sämtliche Performance-Kanäle hinweg erweitert – ohne operative Komplexität zu erhöhen“, erklärt Rob Brouwer, CEO von Jobrapido.EINE VEREINHEITLICHTE PLATTFORM FÜR MAXIMALE WIRKUNGJobespresso vereint die Stärken zweier preisgekrönter Plattformen in einer einzigen Lösung. Partner erreichen die passenden Kandidaten überall über einen integrierten Workflow, optimieren die Performance unmittelbar und liefern klarere Ergebnisse bei deutlich geringerem Aufwand.Frühe Anwender berichten von:• Bis zu 25 % geringeren Kosten pro Bewerbung• 35 % mehr qualifizierten Bewerbungen• 80 % weniger Aufwand für Setup und laufende BetreuungDadurch können sich Recruiting-Teams wieder auf die Wertschöpfung konzentrieren, statt auf das Management von Kanälen und Reporting-Strukturen.EIN NAME MIT GESCHICHTE, NEU INTERPRETIERT FÜR EINE MODERNE ÄRADer Name Jobespresso markiert eine bewusste Rückkehr zu einer der ursprünglichen Markenidentitäten von Jobrapido in Italien – wiederbelebt als eigenständige globale Service-Linie, die den heutigen Branchenbedarf nach Geschwindigkeit, Einfachheit und hochperformanter Umsetzung widerspiegelt.Jobespresso steht nun Jobbörsen und Recruitment-Advertising-Agenturen in Europa, den USA und weiteren internationalen Märkten zur Verfügung.Starke Kandidaten, schnell serviert.Über JobrapidoJobrapido ist ein globaler Marktführer im Bereich Jobsuche und programmatisches Recruiting und definiert neu, wie Menschen Jobs finden und wie Recruiter Talente erreichen. Aktiv in 58 Ländern verbindet der Marktplatz täglich mehr als 120 Millionen registrierte Jobsuchende mit relevanten beruflichen Möglichkeiten. Dabei setzt Jobrapido auf First-Party-Daten und seine fortschrittliche, KI-gestützte proprietäre Smart Intuition Technology™, um Kandidaten und Jobs mit Präzision, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit zusammenzuführen.Jobespresso ist Jobrapidos neue Service-Proposition: ein vollständig gemanagter Recruitment-Marketing-Dienst, aufgebaut auf dem globalen Marktplatz und angetrieben von der preisgekrönten programmatischen Technologie des Unternehmens. Entwickelt für Jobbörsen und Recruitment-Advertising-Agenturen, um ihren Kunden bessere Ergebnisse zu liefern, stellt Jobespresso qualifizierte Bewerbungen on demand über Jobbörsen, Aggregatoren, soziale Netzwerke, Search und Display bereit.Gegründet 2006 und mit Hauptsitz in Mailand gehört Jobrapido seit 2014 zur Symphony Technology Group (STG).Pressekontakt:communication@jobrapido.com

