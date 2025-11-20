2025“利雅得季”斯诺克锦标赛昨晚在大道城全球剧院正式开幕。现场观众爆满，赛事氛围火热，充分体现出该赛事在全球斯诺克版图中的重要地位。
EINPresswire.com/ -- 揭幕战共进行了四场比赛，多位斯诺克名将悉数亮相，包括罗尼·奥沙利文、约翰·希金斯、肖恩·墨菲，以及中国名将丁俊晖。两位沙特年轻选手齐亚德·卡巴尼与艾曼·阿拉姆里也首次登场，对阵顶级职业选手，备受关注。
首场比赛中，肖恩·墨菲以4比0战胜沙特选手卡巴尼，并轰出83分、128分、65分和125分的亮眼表现。随后，丁俊晖以4比0击败沙特选手阿拉姆里，中国球迷关注的焦点战稳稳取胜，首局双方对抗激烈，阿拉姆里曾打出64分。
当天最受期待的对决来自奥沙利文与墨菲的同胞大战。墨菲延续火热状态，再以4比0取胜，并打出99分和83分的单杆高分，现场反响热烈。
压轴之战在希金斯与丁俊晖之间展开。希金斯手感火热，以4比0获胜，并打出106分和130分的高分单杆，展现出强劲夺冠势头。
本次锦标赛为期三天，除了世界名将悉数亮相外，还引入了创新的“金球”机制：若球员打出历史最高167分，将额外获得20分奖励及100万美元奖金，为赛事增添更多悬念。
赛事通过 MBC Action、Al Arabiya、Shahid、MBC Masr 2 和沙特体育频道进行实时直播，方便中国球迷和全球观众同步观看。
作为“利雅得季”的重磅赛事，本次锦标赛再次展示了利雅得在体育娱乐领域的国际影响力和办赛能力。
